Здесь можно насладиться захватывающими пейзажами и посетить знаменитые виллы, в которых останавливались голливудские звезды 50-60-х годов.
Прогулка по очаровательным улочкам приведет вас в аутентичные ремесленные мастерские, где можно увидеть, как создаются уникальные изделия. Это идеальное место для тех, кто ищет вдохновение и спокойствие
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные виды на ривьеру
- 🏛 Исторические виллы
- 🛍 Аутентичные мастерские
- 🎨 Вдохновение для творческих людей
- 🌿 Спокойствие и уют
Что можно увидеть
- Виллы
- Улочки
- Мастерские
Описание экскурсии
Удивительные пейзажи и культурное наследие
Вы погрузитесь в атмосферу живописных пейзажей, которые непременно вызовут у вас восхищение. Эти природные красоты — идеальное место для наслаждения и вдохновения.
Виллы знаменитостей
Вы сможете увидеть великолепные виллы, в которых останавливались легендарные голливудские звезды 50–60 годов. Познакомиться с историей этих мест и представить себе, как проходили их дни.
Прогулки по очаровательным улочкам
Приветливые улочки предлагают уникальную атмосферу, наполняя сердце теплом и радостью. Здесь вы сможете насладиться неспешными прогулками и открыть для себя скрытые уголки.
Аутентичные ремесленные мастерские
Нельзя упустить возможность посетить аутентичные ремесленные мастерские, где создаются настоящие шедевры. Эти места полны творчества и душевности, что делает их обязательными для посещения.
Соберите свои впечатления и эмоции воедино, чтобы ваша поездка осталась в памяти надолго!
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида.