Равелло - это уникальное место, расположенное на высоте 350 метров над Амальфитанской ривьерой. Здесь можно насладиться захватывающими пейзажами и посетить знаменитые виллы, в которых останавливались голливудские звезды 50-60-х годов. Прогулка по очаровательным улочкам приведет вас в аутентичные ремесленные мастерские, где можно увидеть, как создаются уникальные изделия. Это идеальное место для тех, кто ищет вдохновение и спокойствие

Описание экскурсии

Удивительные пейзажи и культурное наследие

Вы погрузитесь в атмосферу живописных пейзажей, которые непременно вызовут у вас восхищение. Эти природные красоты — идеальное место для наслаждения и вдохновения.

Виллы знаменитостей

Вы сможете увидеть великолепные виллы, в которых останавливались легендарные голливудские звезды 50–60 годов. Познакомиться с историей этих мест и представить себе, как проходили их дни.

Прогулки по очаровательным улочкам

Приветливые улочки предлагают уникальную атмосферу, наполняя сердце теплом и радостью. Здесь вы сможете насладиться неспешными прогулками и открыть для себя скрытые уголки.

Аутентичные ремесленные мастерские

Нельзя упустить возможность посетить аутентичные ремесленные мастерские, где создаются настоящие шедевры. Эти места полны творчества и душевности, что делает их обязательными для посещения.

Соберите свои впечатления и эмоции воедино, чтобы ваша поездка осталась в памяти надолго!