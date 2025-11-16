Мои заказы

Прогулка по прекрасному Равелло

Равелло - это место, где история и красота сливаются воедино. Откройте для себя уютные улочки и вдохновляющие виды
Равелло - это уникальное место, расположенное на высоте 350 метров над Амальфитанской ривьерой.

Здесь можно насладиться захватывающими пейзажами и посетить знаменитые виллы, в которых останавливались голливудские звезды 50-60-х годов.

Прогулка по очаровательным улочкам приведет вас в аутентичные ремесленные мастерские, где можно увидеть, как создаются уникальные изделия. Это идеальное место для тех, кто ищет вдохновение и спокойствие

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные виды на ривьеру
  • 🏛 Исторические виллы
  • 🛍 Аутентичные мастерские
  • 🎨 Вдохновение для творческих людей
  • 🌿 Спокойствие и уют
Что можно увидеть

  • Виллы
  • Улочки
  • Мастерские

Описание экскурсии

Удивительные пейзажи и культурное наследие

Вы погрузитесь в атмосферу живописных пейзажей, которые непременно вызовут у вас восхищение. Эти природные красоты — идеальное место для наслаждения и вдохновения.

Виллы знаменитостей

Вы сможете увидеть великолепные виллы, в которых останавливались легендарные голливудские звезды 50–60 годов. Познакомиться с историей этих мест и представить себе, как проходили их дни.

Прогулки по очаровательным улочкам

Приветливые улочки предлагают уникальную атмосферу, наполняя сердце теплом и радостью. Здесь вы сможете насладиться неспешными прогулками и открыть для себя скрытые уголки.

Аутентичные ремесленные мастерские

Нельзя упустить возможность посетить аутентичные ремесленные мастерские, где создаются настоящие шедевры. Эти места полны творчества и душевности, что делает их обязательными для посещения.

Соберите свои впечатления и эмоции воедино, чтобы ваша поездка осталась в памяти надолго!

Вы сами выбираете дату и время

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида.
Место начала и завершения?
Фонтан Св. Андреа, Амалфи
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

