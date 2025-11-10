Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Мы совершим с вами путешествие по роскошным городкам ривьеры: Сорренто - страна "сирен", Позитано - нимфа морская, Амальфи - столица мощной средневековой республики. Поднимемся в деревушку Равелло к аллее "бесконечности".

Olga Ваш гид в Амальфи Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 8 часов Размер группы 1-6 человек Возможен выезд из Сорренто. Место встречи ваш отель.

Описание экскурсии Окунитесь в атмосферу итальянской мечты и откройте для себя изысканность побережья Амальфи: живописные деревушки, лазурное море, лимонные рощи и гастрономические изыски. Этот топовый тур создаст атмосферу настоящей Дольче Вита, в компании местных жителей и знатоков региона. Окунитесь в атмосферу итальянской мечты и откройте для себя изысканность побережья Амальфи: живописные деревушки, лазурное море, лимонные рощи и гастрономические изыски. Этот тур создаст атмосферу настоящей Дольче Вита, в компании местных жителей и знатоков региона. Вы увидите не только популярные городки побережья, но и скрытые уголки с уникальной атмосферой, узнаете об их традициях и истории. В пути вы раскроете из окон комфортабельного микроавтобуса Мерседес для себя особенности вулкана Везувий, я расскажу удивительные факты из его истории извержений. Насладитесь пейзажами вдохновлявшими Джона Стейнбека, Софи Лорен, Энрико Карузо, Бриджит Бордо, Марчелло Мастроянни. Поговорим о кинематографе. Я расскажу о традициях приготовления лимончелло и ликёров. В Позитано мы сделаем остановку на смотровых площадках с каскадом разноцветных домов, которые словно сливаются с бирюзой моря. Поговорим о моде "Позитанский шик". Расскажу об особенностях приготовления сыров в средневековье. По дороге к Амальфи вы узнаете о деталях торговли и промысла во времена правления республики. Вы сможете прогуляться по столице жемчужины романской архитектуры. В деревушке Равелло мы остановимся на смотровых площадках для завершения тура с яркими эмоциями и вдохновлением. Мы сделаем множество фотографий во время экскурсионной программы. Важная информация: Для тех, кто хочет окунуться в атмосферу "Дольче Вита" ТОП Италии

Возможен выезд из Сорренто. Место встречи ваш отель.