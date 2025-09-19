читать дальше

несколько смотровых площадок, в том числе смотровую площадку университета, прошли центр города туристическими и не туристическими "тропами". Узнали о опроводимых здесь музыкальных фестивалях и даже попали на площадку, где шла подготовка музыкантов к вечернему выступлению. Экскурсия была интересной, очень разнообразной, насыщенной информацией, связанной с разными историческими событиями и культурными явлениями. Екатерина дала подробные рекомендации о том, как построить самостоятельный маршрут на следующий день в Перудже и Ассизи. Наша экскурсия продлиласьгораздо дольше оговоренного времени, за что мы очень благодарны экскурсоводу. Важен и человеческий фактор. Мы прибыли в город с большим опозданием из-за забастовки на железной дороге. Все это время Екатерина была на связи и терпеливо ждала нас, встретила у станции, отвела в отель оставить багаж. Без нее мы бы не смогли бы быстро сориентироваться в непростой топографии города. Спасибо огромное Екатерине! Всем приезжающим в Умбрию рекомендуем этого экскурсовода.