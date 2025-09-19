Мы прогуляемся по старинным улочкам средневекового борго и пройдём часть пути пилигримов. Вспомним историю самого многочисленного христианского ордена и его основателя — святого Франциска. И вы узнаете, почему в Ассизи устремляются паломники со всего мира.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Базилику Санта-Мария-дельи-Анджели, внутри которой по принципу матрёшки находится более старая церковь — Порциункула.
- Базилику Святого Франциска с гробницей Франциска Ассизского, нижнюю и верхнюю церковь с фресками Джотто, Чимабуэ, Симоне Мартини и других мастеров.
- Городскую Пинакотеку (посещение по желанию, в зависимости от графика работы музея).
- Пьяцца дель Коммуне — городскую площадь с дворцом Капитано-дель-Пополо и храмом Минервы (1 век до н. э.).
- Новую церковь, построенную на месте родительского дома святого Франциска.
- Базилику святой Кьяры, где хранятся её мощи и реликвии — одежда и пояс святого Франциска.
- Церковь Санта-Мария-Маджоре, привлекающую паломников памятью Карло Акутиса.
- Собор святого Руфино, стоящий на месте бывшего римского форума.
Организационные детали
- Маршрут несложный и подойдёт всем. По желанию можно пройти часть пути паломников пешком или же доехать на автобусе (стоимость билета включена в экскурсию).
- Дополнительно и по желанию оплачивается вход в пинакотеку (€5 за чел.) и Рокка Маджоре (€6 за чел.) Это достаточно крутой подъём в гору, требующий физической подготовки. Есть общий билет во все музеи Ассизи — €10.
- Все музеи и церкви по маршруту мы осмотрим снаружи и внутри.
- Билет в Римский форум входит в стоимость экскурсии.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€55
|Дети до 16 лет
|€25
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Ассизи
Buongiorno, дорогие путешественники! Приглашаю вас на прогулки-экскурсии по городам Умбрии. По образованию я лингвист и культуролог, раньше работала преподавателем, а в настоящее время гид и переводчик. Имею опыт в сопровождении экскурсионных
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Евгения
19 сен 2025
Мы посетили Перуджу в начале сентября впервые. Благодаря Екатерине получили полное представление о городе: его истории, культурных слоях разных эпох, основных памятниках, особенностях современной жизни. Посетили храмы, музеи, дворец приоров,
Е
Елизавета
18 авг 2025
Интересная экскурсия по интересному древнему городу, все просьбы были учтены, рассказ интересный и об истории и о живописи и фресках. Рекомендуем.
Н
Наталья
12 авг 2025
Приятные впечатления от общения с Екатериной начались сразу, как она подтвердила экскурсию. Маршрут построен грамотно, так чтобы туристы не устали. Мы узнали много про ордена святого Франциска и святой Кьяры. Хорошо были изложены биографические данные о святых. Екатерина рассказала нам не только об исторических достопримечательностях, а так же познакомила с современной жизнью ассизцев.
