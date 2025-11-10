Ассизи — город римской эпохи, Святого Франциска, средневекового телевидения и Джотто. Каждую из этих граней мы обсудим на экскурсии.
А также погуляем по мощёным улицам, зайдём в самые интересные храмы, посмотрим на амфитеатр и участки крепостных стен. И, конечно, посетим главную достопримечательность — Папскую базилику, где хранятся мощи Св. Франциска.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30
Описание экскурсии
Вы посетите:
- Папскую базилику Святого Франциска
- Площадь Муниципалитета
- Церковь Санта-Мария-сопра-Минерва
- Храмы Святого Руфина и Святой Клары
- Дом Святого Франциска
Вы узнаете:
- Как называли римляне свой город
- Какой монумент Ассизи восхитил Гёте
- Почему орден Св. Франциска такой многочисленный
- Как Папская базилика стала кузницей великих художников
- Где зародились основы европейской живописи
Организационные детали
Вход во все храмы бесплатный, в Базилике Св. Франциска (для групп) бронирование и использование наушников обязательно, их цена — €3 евро за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У базилики Св. Франциска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Ассизи
Провела экскурсии для 164 туристов
Рада приветствовать вас, дорогие путешественники! Я гид в Тоскане, и буду рада сделать ваш отдых ярким и незабываемым! Долгое время живу в Италии. Окончила курсы подготовки гидов в институте ДантеЗадать вопрос
