Ассизи: духовная столица Умбрии

Пройти по Францисканскому маршурту и расшифровать старинные фрески
Ассизи — город, где родился Франциск Ассизский: именно сюда приезжают паломники из разных стран мира.

Я покажу вам места, где появился на свет и был похоронен святой, раскрою смыслы и тайны фресок, которые сохранились в Базилике, названной в честь Франциска. Храм Минервы, собор Сан Руфино, башня Народного капитана, церковь Святой Кьяры — также в программе.
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2 отзыва
Ассизи: духовная столица Умбрии
Ассизи: духовная столица Умбрии
Ассизи: духовная столица Умбрии
Ближайшие даты:
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Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30

Описание экскурсии

Базилика Святого Франциска (1 ч).
Включает в себя две церкви: нижнюю часть в романском стиле (именно здесь находится крипта, где покоится Франциск Ассизский) и верхнюю, готического периода, где мы рассмотрим одну из знаменитых фресок, посвящённых жизнеописанию святого. В Базилике сохранилось огромное количество произведений искусства Джотто ди Бондоне, Пьетро Лоренцетти, Симоне Мартини, я расскажу о самых важных. А также объясню, какие смыслы заложены в сохранившиеся в стенах храма фрески.

Прогулка по центру (2 ч)

Вы увидите площадь Муниципалитета, которую украшает храм Минервы, башня Народного капитана и прекрасный Палаццо Приори. Посетите место, где родился Франциск. Осмотрите церковь Святой Кьяры — основоположницы Кларисинского ордена — и узнаете любопытные факты из её биографии. В заключение нашего променада я предлагаю посетить Кафедральный собор Сан Руфино и оценить необыкновенный пример искусства периода Романики — фасад этой древнейшей церкви.

Организационные детали

До места встречи вам нужно добраться самостоятельно. От железнодорожной станции регулярно ходят автобусы до центра города.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Недалеко от Базилики Святого Франциска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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23 окт 2024
Познакомиться с Ассизи на экскурсии с Надеждой было правильным решением.)) Маршрут составлен логично, информация о городе, соборах и исторических персонажах подана с любовью и с искусствоведческим уклоном. Надя поделилась с
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нами не только историями, но и красивыми локациями для фото и полезными советами. Мы продолжили тур по Италии, заказав у Нади экскурсию по Перудже. И остались очень довольны и этим маршрутом тоже. Рекомендуем гида!

Оксана
9 июл 2024
Прекрасный экскурсовод. Надежда очень интересно и познавательно рассказала про Ассизи и основные интересные места. Была очень терпелива и внимательна. Благодарим
Прекрасный экскурсовод. Надежда очень интересно и познавательно рассказала про Ассизи и основные интересные места. Была очень