Ассизи — город, где родился Франциск Ассизский: именно сюда приезжают паломники из разных стран мира. Я покажу вам места, где появился на свет и был похоронен святой, раскрою смыслы и тайны фресок, которые сохранились в Базилике, названной в честь Франциска. Храм Минервы, собор Сан Руфино, башня Народного капитана, церковь Святой Кьяры — также в программе.

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Описание экскурсии

Базилика Святого Франциска (1 ч).

Включает в себя две церкви: нижнюю часть в романском стиле (именно здесь находится крипта, где покоится Франциск Ассизский) и верхнюю, готического периода, где мы рассмотрим одну из знаменитых фресок, посвящённых жизнеописанию святого. В Базилике сохранилось огромное количество произведений искусства Джотто ди Бондоне, Пьетро Лоренцетти, Симоне Мартини, я расскажу о самых важных. А также объясню, какие смыслы заложены в сохранившиеся в стенах храма фрески.

Прогулка по центру (2 ч)

Вы увидите площадь Муниципалитета, которую украшает храм Минервы, башня Народного капитана и прекрасный Палаццо Приори. Посетите место, где родился Франциск. Осмотрите церковь Святой Кьяры — основоположницы Кларисинского ордена — и узнаете любопытные факты из её биографии. В заключение нашего променада я предлагаю посетить Кафедральный собор Сан Руфино и оценить необыкновенный пример искусства периода Романики — фасад этой древнейшей церкви.

Организационные детали

До места встречи вам нужно добраться самостоятельно. От железнодорожной станции регулярно ходят автобусы до центра города.