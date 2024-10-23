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5%
Индивидуальная
до 10 чел.
Ассизи: духовная столица Умбрии
Пройти по Францисканскому маршурту и расшифровать старинные фрески
Начало: Недалеко от Базилики Святого Франциска
Завтра в 10:00
2 апр в 10:00
€152
€160 за всё до 10 чел.
Квест
до 7 чел.
Экскурсия-квест в Ассизи «По следам Святого Франциска»
Погулять по центру города, разгадывая загадки, отвечая на вопросы и слушая интересные истории
Завтра в 15:00
2 апр в 14:00
€98 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в Ассизи
Посетить старинный итальянский город, куда приезжают паломники со всего мира
Начало: У базилики Св. Франциска
Завтра в 09:00
2 апр в 09:30
€150 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЖЖанна23 октября 2024Познакомиться с Ассизи на экскурсии с Надеждой было правильным решением.)) Маршрут составлен логично, информация о городе, соборах и исторических персонажах
- ООксана9 июля 2024Прекрасный экскурсовод. Надежда очень интересно и познавательно рассказала про Ассизи и основные интересные места. Была очень терпелива и внимательна. Благодарим
Ответы на вопросы от путешественников по Ассизи в категории «Самое главное»
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