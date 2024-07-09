Найдено 1 экскурсия в Ассизи на русском языке, цена €124, скидки до 25%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году

Пешая 25% скидка 1 отзыв 2.5 часа Индивидуальная до 10 чел. Ассизи: духовная столица Умбрии Пройти по Францисканскому маршурту и расшифровать старинные фрески Начало: Недалеко от Базилики Святого Франциска 165 € 124 за всё до 10 чел. Последние отзывы на экскурсии О Оксана Ассизи: духовная столица Умбрии Прекрасный экскурсовод. Надежда очень интересно и познавательно рассказала про Ассизи и основные интересные места. Была очень терпелива и внимательна. Благодарим

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