скидка
25%
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Ассизи: духовная столица Умбрии
Пройти по Францисканскому маршурту и расшифровать старинные фрески
Начало: Недалеко от Базилики Святого Франциска
30 сен в 10:00
1 окт в 10:00
165€124 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана9 июля 2024Прекрасный экскурсовод. Надежда очень интересно и познавательно рассказала про Ассизи и основные интересные места. Была очень терпелива и внимательна. Благодарим
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