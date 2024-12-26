4 часа
Групповая
до 15 чел.
Матера и Сасси
Начало: Bari
Завтра в 18:00
27 дек в 09:00
€120 за человека
7 часов
Фотопрогулка
до 15 чел.
Фудография: Апулийская кухня и Фотография
Начало: Bari
Завтра в 18:00
27 дек в 09:00
€128 за человека
7 часов
Мини-группа
до 7 чел.
На место явления архангела Михаила: паломническая поездка
Посетите пещеру архангела Михаила в Монте-Сант-Анджело. Узнайте о месте, где ваши молитвы обретут силу, а грехи будут прощены
Начало: Ваш отель в Бари
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€150 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Бари в категории «Групповые»
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