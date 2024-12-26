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1 чел. По популярности 4 часа Групповая до 15 чел. Матера и Сасси Начало: Bari € 120 за человека 7 часов Фотопрогулка до 15 чел. Фудография: Апулийская кухня и Фотография Начало: Bari € 128 за человека Пешая 7 часов Мини-группа до 7 чел. На место явления архангела Михаила: паломническая поездка Посетите пещеру архангела Михаила в Монте-Сант-Анджело. Узнайте о месте, где ваши молитвы обретут силу, а грехи будут прощены Начало: Ваш отель в Бари € 150 за человека Другие экскурсии Бари

Ответы на вопросы от путешественников по Бари в категории «Групповые»

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