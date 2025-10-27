Е Елена

Потрясающая экскурсия! Всем понравилось без исключения: и взрослым, и, что редкость, нашим подросткам. Гид сумел увлечь всех — рассказывал живо, с юмором, без занудства. Огромное спасибо за прекрасный день и отличные впечатления! Однозначно рекомендуем.