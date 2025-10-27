Бари - это место, где история и традиции Южной Италии оживают на каждом шагу. Прогулка по узким улочкам Старого города подарит незабываемые впечатления.
Здесь можно увидеть, как местные жители лепят пасту
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальная архитектура
- 🍝 Аутентичная кухня
- 🕍 Исторические места
- 🚶♂️ Индивидуальный подход
- 🛍️ Шопинг в «французских» кварталах
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Швабский замок
- Средневековые улицы со зданиями 12-13 веков
- Арку, под которой лепят местную пасту
- Площадь Одигитрии и Кафедральный собор
- Базилику и Крипту Святого Николая Чудотворца
- «Французские» кварталы с торговыми улицами
Вы узнаете:
- Почему пасту лепят на улице, а не дома
- Кто украл мощи Святого Николая
- Как Бари связан с Византией и Арабскими Эмиратами
- Чьи захоронения находятся под местными храмами
- Почему в Бари нельзя ходить под арками
- Что означает «кучерявить осьминога»
Организационные детали
Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Швабского замка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Бари
Провела экскурсии для 22 туристов
Меня зовут Мария, я лицензированный гид по Южной Италии. Провожу экскурсии, гастрономические и винные туры с 2013 года. Отличаюсь любознательностью, неординарностью и любовью к людям. С нетерпением жду нашей встречи.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Е
Елена
27 окт 2025
Потрясающая экскурсия! Всем понравилось без исключения: и взрослым, и, что редкость, нашим подросткам. Гид сумел увлечь всех — рассказывал живо, с юмором, без занудства. Огромное спасибо за прекрасный день и отличные впечатления! Однозначно рекомендуем.
Входит в следующие категории Бари
