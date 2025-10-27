Индивидуальная
до 15 чел.
Христианский Бари - с магистром истории и доктором богословия
Христианский Бари с магистром истории и доктором богословия: откройте тайны древнего города и его святых мест
15 дек в 08:30
16 дек в 08:30
€134 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по Бари
Погружение в атмосферу Бари: от христианских реликвий до современных площадей. Узнайте о легендах и традициях этого колоритного города
15 дек в 08:00
16 дек в 08:00
€134 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Николай Угодник и история города: индивидуальная экскурсия по Бари
Исторический центр Бари: базилика Николая Угодника, чудотворная колонна и швабский замок. Узнайте о Николае Угоднике и современной жизни Старого Бари
Начало: Возле театра Маргерита
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€147 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Увлекательная прогулка по Бари
Откройте для себя уникальные уголки Бари: от средневековых улиц до базилики Николая Чудотворца. Узнайте секреты города и попробуйте местные деликатесы
Начало: У Швабского замка
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€160 за всё до 5 чел.
- ЕЕлена27 октября 2025Потрясающая экскурсия! Всем понравилось без исключения: и взрослым, и, что редкость, нашим подросткам. Гид сумел увлечь всех — рассказывал живо, с юмором, без занудства. Огромное спасибо за прекрасный день и отличные впечатления! Однозначно рекомендуем.
