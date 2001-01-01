Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

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Фудография: Апулийская кухня и Фотография

Гид S.
Гид S. – Гид из Бари
Фудография: Апулийская кухня и Фотография
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €128 за человека

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Фудография: Апулийская кухня и Фотография
Фудография: Апулийская кухня и Фотография
Мастер-класс по фотографии 📸 и апулийской кухне
Итальянская кухня 🥧, путешествия по Апулии и фотография!
Совместно с молодой, талантливой, красивой девушкой-фотографом Даниэлой Ардири, отправляемся в путешествие по Апулии.

Программа однодневной экскурсии:

  • Монополи. Мастер-класс по фотографии морских пейзажей с Даниелой
  • переезд в Трулло или Массерию
  • урок апулийской кухни
  • food photography c Даниелой
  • обед
  • анализ и ревизия фотографий
  • возвращение в Монополи
Начало и место завершения
🚩 Bari
Фудография: Апулийская кухня и Фотография
Фудография: Апулийская кухня и Фотография
Фудография: Апулийская кухня и Фотография
Фудография: Апулийская кухня и Фотография
Фудография: Апулийская кухня и Фотография
Фудография: Апулийская кухня и Фотография
Фудография: Апулийская кухня и Фотография
Фудография: Апулийская кухня и Фотография
Фудография: Апулийская кухня и Фотография
Фудография: Апулийская кухня и Фотография
Фудография: Апулийская кухня и Фотография
Фудография: Апулийская кухня и Фотография
Фудография: Апулийская кухня и Фотография
Фудография: Апулийская кухня и Фотография
Фудография: Апулийская кухня и Фотография
Фудография: Апулийская кухня и Фотография
Фудография: Апулийская кухня и Фотография

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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