Мастер-класс по фотографии 📸 и апулийской кухне
Итальянская кухня 🥧, путешествия по Апулии и фотография!
Совместно с молодой, талантливой, красивой девушкой-фотографом Даниэлой Ардири, отправляемся в путешествие по Апулии.
Программа однодневной экскурсии:
- Монополи. Мастер-класс по фотографии морских пейзажей с Даниелой
- переезд в Трулло или Массерию
- урок апулийской кухни
- food photography c Даниелой
- обед
- анализ и ревизия фотографий
- возвращение в Монополи
Начало и место завершения
🚩 Bari
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 15 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Гид S.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на нихНапишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме
Гид S. проводит ещё 5 экскурсий
Еще несколько необычных экскурсий в Бари
Волшебный Бари
Шаг за шагом раскрыть главные и секретные места столицы Апулии на насыщеной обзорной экскурсии