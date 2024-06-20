1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Сказочный Альберобелло: домики-трулло, панорамы и дегустация
Погрузитесь в атмосферу сказочного Альберобелло! Увидите уникальные домики-трулло, полюбуетесь панорамой города и попробуете местные деликатесы
«После нашей неутомительной прогулки вас ждет совершенно бесплатная дегустация местных деликатесов, вин или ликеров»
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:30
€147 за всё до 5 чел.
7 часов
Фотопрогулка
до 15 чел.
Фудография: Апулийская кухня и Фотография
Начало: Bari
«Мастер-класс по фотографии и апулийской кухне Итальянская кухня, путешествия по Апулии и фотография»
Завтра в 18:00
27 дек в 09:00
€128 за человека
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Гастрономический тур по Итрийской долине: сыры, вина, паста и фокача
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Итрийской долине, чтобы насладиться местными блюдами, винами и научиться готовить пасту и фокачу
Начало: По договаренности
«Что вас ждет Гастрономический тур предусматривает как обзорные экскурсии, так и посещение ферм с дегустацией местных блюд, сыров, вин»
Расписание: по договоренности
27 дек в 11:00
28 дек в 09:00
€350 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна20 июня 2024Шикарная экскурсия и очень классный гид! Всем рекомендую!!!
- ААлексей9 февраля 2024Место очень красивое, особенно вечером. Экскурсия очень интересная. Всем рекомендуем его посетить…
- ААнтон30 августа 2019Весьма познавательная и интересная экскурсия. Надежда, спасибо Вам!
Ответы на вопросы от путешественников по Бари в категории «Гастрономические»
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Сколько стоит экскурсия по Бари в декабре 2024
Сейчас в Бари в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 экскурсии от 128 до 350. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.51 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Бари, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль 2025