Всегда приятно проводить экскурсии для людей близких по духу, по интересам, этот тур адресован художникам-любителям и просто любителям искусства.



Болонья на протяжении веков была и до сих пор является одним из культурных центров Италии, что даёт простор для выбора программы экскурсии.

Оксана Ваш гид в Болонье

Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский итальянский Длитель­ность 3 часа Размер группы 1-10 человек Как проходит Пешком Когда В любой день, с 9:00 до 17:00

Описание экскурсии Наш маршрут связан с местами жизни и творчества художников и скульпторов прошлого и настоящего — Лавинии Фонтана, Проперции де Росси, Гуидо Рени, братьев Караччи, Амико Аспертини, Ивана Дмитриева и многих других. Предполагается посещение художественных мастерских, гравюрных студий, мастер-классов, частных коллекций, реставрационных мастерских, организания пленеров. В ходе экскурсии не обойдём вниманием Национальную Пинакотеку Болоньи, церкви Сан Джакомо Маджоре, Сан Мартино, ораторию Сан Коломбано. Подскажу удобные и соответствующие путешествию варианты размещения, питания. Важная информация: За дополнительную плату и по вашему желанию время экскурсии может быть увеличено

