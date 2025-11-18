Всегда приятно проводить экскурсии для людей близких по духу, по интересам, этот тур адресован художникам-любителям и просто любителям искусства.
Болонья на протяжении веков была и до сих пор является одним из культурных центров Италии, что даёт простор для выбора программы экскурсии.
Описание экскурсииНаш маршрут связан с местами жизни и творчества художников и скульпторов прошлого и настоящего — Лавинии Фонтана, Проперции де Росси, Гуидо Рени, братьев Караччи, Амико Аспертини, Ивана Дмитриева и многих других. Предполагается посещение художественных мастерских, гравюрных студий, мастер-классов, частных коллекций, реставрационных мастерских, организания пленеров. В ходе экскурсии не обойдём вниманием Национальную Пинакотеку Болоньи, церкви Сан Джакомо Маджоре, Сан Мартино, ораторию Сан Коломбано. Подскажу удобные и соответствующие путешествию варианты размещения, питания. Важная информация: За дополнительную плату и по вашему желанию время экскурсии может быть увеличено
В любой день, с 9:00 до 17:00
