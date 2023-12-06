Если вы спросите, какие ассоциации у меня вызывает Болонья — это многокилометровые арки, средневековые башни, красные кирпичные дома, туманы и вино с тортеллини. А ещё доброжелательность! Болонья радостно встречает всех, кто приезжает к ней в гости. Она станет для вас близкой подругой, угостит, просветит и обнимет. Я с радостью ей в этом помогу.

Описание

Что вас ожидает

В базилике Святого Петрония мы оценим скандальную фреску с дьяволом. В церкви Санта-Мария-делла-Вита посмотрим на терракотовый шедевр Возрождения и яркие скульптуры Никколо дель Арка. А также посетим комплекс из семи церквей «Святой Иерусалим» и Архигимназию со старинным Анатомическим театром. На экскурсии вы узнаете:

Где находится секретный телефон без проводов

Почему Болонью называют «средневековый Манхэттен»

Где обитает знаменитый дракон и кто такой «гигант»

Как правильно готовить тортеллини

Почему Болонья считается магическим городом

Я дам вам все ключи, чтобы разгадать Болонью и раскрыть её во всём многообразии!

Организационные детали

Входные билеты не включены в стоимость: базилика Святого Петрония — 3 евро, Санта-Мария-делла-Вита — 5 евро, Анатомический театр — 3 евро.