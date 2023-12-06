О Болонье с любовью

Индивидуальная экскурсия в Болонье

Исследовать один из старейших городов Италии с профессиональным гидом-искусствоведом

Если вы спросите, какие ассоциации у меня вызывает Болонья — это многокилометровые арки, средневековые башни, красные кирпичные дома, туманы и вино с тортеллини. А ещё доброжелательность! Болонья радостно встречает всех, кто приезжает к ней в гости. Она станет для вас близкой подругой, угостит, просветит и обнимет. Я с радостью ей в этом помогу.
О Болонье с любовью
О Болонье с любовью
О Болонье с любовью
О Болонье с любовью
О Болонье с любовью
О Болонье с любовью
О Болонье с любовью
О Болонье с любовью
О Болонье с любовью
О Болонье с любовью
О Болонье с любовью
О Болонье с любовью
Ближайшие даты:
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даты

Описание

Что вас ожидает

В базилике Святого Петрония мы оценим скандальную фреску с дьяволом. В церкви Санта-Мария-делла-Вита посмотрим на терракотовый шедевр Возрождения и яркие скульптуры Никколо дель Арка. А также посетим комплекс из семи церквей «Святой Иерусалим» и Архигимназию со старинным Анатомическим театром. На экскурсии вы узнаете:

  • Где находится секретный телефон без проводов
  • Почему Болонью называют «средневековый Манхэттен»
  • Где обитает знаменитый дракон и кто такой «гигант»
  • Как правильно готовить тортеллини
  • Почему Болонья считается магическим городом

Я дам вам все ключи, чтобы разгадать Болонью и раскрыть её во всём многообразии!

Организационные детали

Входные билеты не включены в стоимость: базилика Святого Петрония — 3 евро, Санта-Мария-делла-Вита — 5 евро, Анатомический театр — 3 евро.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у фонтана «Нептун»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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