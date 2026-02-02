Болонья - город с многовековой историей, уникальной архитектурой и живописными улицами. Экскурсия «О Болонье с любовью» подарит вам незабываемые впечатления и возможность узнать город изнутри. Вас ждут средневековые башни, великолепные базилики и секреты, которые скрывает этот магический город. Погрузитесь в атмосферу Болоньи и откройте для себя её богатое культурное наследие

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

В базилике Святого Петрония мы оценим скандальную фреску с дьяволом. В церкви Санта-Мария-делла-Вита посмотрим на терракотовый шедевр Возрождения и яркие скульптуры Никколо дель Арка. А также посетим комплекс из семи церквей «Святой Иерусалим» и Архигимназию со старинным анатомическим театром. На экскурсии вы узнаете:

Где находится секретный телефон без проводов

Почему Болонью называют «средневековым Манхэттеном»

Где обитает знаменитый дракон и кто такой «гигант»

Как правильно готовить тортеллини

Почему Болонья считается магическим городом

Я дам вам все ключи, чтобы разгадать Болонью и раскрыть её во всём многообразии!

Организационные детали

Входные билеты не включены в стоимость: базилика Святого Петрония — 3 евро, Санта-Мария-делла-Вита — 5 евро, анатомический театр — 3 евро.