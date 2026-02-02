Болонья - город с многовековой историей, уникальной архитектурой и живописными улицами.
Экскурсия «О Болонье с любовью» подарит вам незабываемые впечатления и возможность узнать город изнутри.
Вас ждут средневековые башни, великолепные базилики и секреты, которые скрывает этот магический город. Погрузитесь в атмосферу Болоньи и откройте для себя её богатое культурное наследие
Экскурсия «О Болонье с любовью» подарит вам незабываемые впечатления и возможность узнать город изнутри.
Вас ждут средневековые башни, великолепные базилики и секреты, которые скрывает этот магический город. Погрузитесь в атмосферу Болоньи и откройте для себя её богатое культурное наследие
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Индивидуальный подход
- 🏛 Уникальные достопримечательности
- 📜 Исторические факты и легенды
- 🍷 Дегустация местных вин
- 🎨 Искусство и архитектура
- 🔍 Интересные загадки города
Что можно увидеть
- Базилика Святого Петрония
- Церковь Санта-Мария-делла-Вита
- Комплекс «Святой Иерусалим»
- Архигимназия
- Анатомический театр
Описание экскурсии
В базилике Святого Петрония мы оценим скандальную фреску с дьяволом. В церкви Санта-Мария-делла-Вита посмотрим на терракотовый шедевр Возрождения и яркие скульптуры Никколо дель Арка. А также посетим комплекс из семи церквей «Святой Иерусалим» и Архигимназию со старинным анатомическим театром. На экскурсии вы узнаете:
- Где находится секретный телефон без проводов
- Почему Болонью называют «средневековым Манхэттеном»
- Где обитает знаменитый дракон и кто такой «гигант»
- Как правильно готовить тортеллини
- Почему Болонья считается магическим городом
Я дам вам все ключи, чтобы разгадать Болонью и раскрыть её во всём многообразии!
Организационные детали
Входные билеты не включены в стоимость: базилика Святого Петрония — 3 евро, Санта-Мария-делла-Вита — 5 евро, анатомический театр — 3 евро.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У фонтана «Нептун»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Болонье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 418 туристов
Меня зовут Анна, я лицензированный гид по Италии. Мне кажется, это было предрешено. Ведь я родилась во Всемирный день экскурсовода, да ещё и в Санкт-Петербурге, культурной столице России. С 2013
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 56 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Приятная прогулка по городу оставила исключительно положительные впечатления. Мы посетили ключевые достопримечательности, а увлекательная подача исторической информации позволила глубже прочувствовать атмосферу места. Удачно совместили осмотр городских улиц с посещением гастрономических заведений. Все прошло замечательно!
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Это была прекрасная экскурсия. Анна - очень знающий, комфортный, интересный гид. Экскурсия отлично проработана по маршруту и содержанию. При этом Анна умело адаптирует ее под знания и пожелания конкретных людей.
Анна
Ответ организатора:
Ирина, спасибо большое!! 🌸🌸🌸 И ещё раз спасибо за подарок, очень радует! 😘
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Были с друзьями на экскурсии по Болонье с Анной. Экскурсия называлась « ОБолонье с любовью». И о. Да! Это было все с большой любовью к городу. К его истории, людям,
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Е
Экскурсия с Анной нам очень понравилась. Болонья красивый, интересный город с многовековой историей и Анне удалось все это нам рассказать и показать. Мы влюбились в город и обязательно еще вернемся. Спасибо, Анна за интересные истории о городе и его жителях, за полезные советы и внимательное отношение))
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в
Анна отличный экскурсовод. очень много интересных фактов, свой рассказ она подкрепляет фото и видеоматериалами, всегда подстраивается под любые пожелания. Достаточно длительная пешеходная прогулка пролетела незаметно. Получили много советов для дальнейшего самостоятельноно осмотра. Отличный выбор для знакомства с Болонией
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Все прекрасно, мы пришли раньше времени, гид согласился провести на час раньше. Экскурсия была классной и познавательной и прекрасное начало для ознакомления города! Советую!
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