Исследовать один из старейших городов Италии с профессиональным гидом-искусствоведом
Если вы спросите, какие ассоциации у меня вызывает Болонья — это многокилометровые арки, средневековые башни, красные кирпичные дома, туманы и вино с тортеллини. А ещё доброжелательность! Болонья радостно встречает всех, кто приезжает к ней в гости. Она станет для вас близкой подругой, угостит, просветит и обнимет. Я с радостью ей в этом помогу.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
В базилике Святого Петрония мы оценим скандальную фреску с дьяволом. В церкви Санта-Мария-делла-Вита посмотрим на терракотовый шедевр Возрождения и яркие скульптуры Никколо дель Арка. А также посетим комплекс из семи церквей «Святой Иерусалим» и Архигимназию со старинным Анатомическим театром. На экскурсии вы узнаете:
- Где находится секретный телефон без проводов
- Почему Болонью называют «средневековый Манхэттен»
- Где обитает знаменитый дракон и кто такой «гигант»
- Как правильно готовить тортеллини
- Почему Болонья считается магическим городом
Я дам вам все ключи, чтобы разгадать Болонью и раскрыть её во всём многообразии!
Организационные детали
Входные билеты не включены в стоимость: базилика Святого Петрония — 3 евро, Санта-Мария-делла-Вита — 5 евро, Анатомический театр — 3 евро.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у фонтана «Нептун»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Болонье
Меня зовут Анна, я гид по призванию и предназначению. Родилась во Всемирный день экскурсовода, да ещё и в культурной столице России. В 2019 году вышла замуж и переехала в Италию. Будучи дипломированным искусствоведом, переводчиком, лицензированным гидом и гурманом, я всем сердцем полюбила Болонью с её богатым архитектурным наследием и великолепной гастрономией. С радостью поделюсь своими знаниями и открытиями.
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