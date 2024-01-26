Изучить знаменитые работы итальянских художников с историком искусства
Болонская пинакотека — одна из важнейших картинных галерей Европы.
Предлагаю отправиться в путешествие по залам музея, ближе познакомиться с основными стилями и направлениями в искусстве — от готики до неоклассики. Поговорим о болонской школе живописи, выдающихся мастерах и… о Наполеоне Бонапарте.
Предлагаю отправиться в путешествие по залам музея, ближе познакомиться с основными стилями и направлениями в искусстве — от готики до неоклассики. Поговорим о болонской школе живописи, выдающихся мастерах и… о Наполеоне Бонапарте.
Ближайшие даты:
26
янв
янв
27
янв
янв
28
янв
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30
янв
янв
31
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даты
Описание
Что вас ожидает
- На экскурсии мы увидим и разберём шедевры таких великих художников, как Джотто, Рафаэль, Перуджино, Пармиджанино, Эль Греко, Карраччи, Гвидо Рени, Гверчино
- Подробно поговорим о первой в мире Академии художеств, основанной в Болонье братьями Карраччи
- Обсудим болонскую школу живописи и её влияние на мировую культуру
- Вспомним Наполеона Бонапарта, который не остался равнодушным к культурному наследию Болоньи
Организационные детали
Дополнительно оплачивается входной билет в галерею — 10 евро/чел. Детям до 18 лет — бесплатно.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на via delle Belle Arti
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Болонье
Провела экскурсии для 31 туриста
Я профессиональный гид региона Эмилия-Романья. Выпускница Болонского университета, историк искусства. Проживаю в Болонье с 2007 года, работаю гидом с 2014 года. С огромным удовольствием стану вашим проводником по нашему богатейшему региону, который славится своим художественным наследием, производством эксклюзивных авто и потрясающей кухней. До скорой встречи!
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