Арт-экскурсия по картинной галерее Болоньи
Индивидуальная экскурсия в Болонье

Изучить знаменитые работы итальянских художников с историком искусства

Болонская пинакотека — одна из важнейших картинных галерей Европы.

Предлагаю отправиться в путешествие по залам музея, ближе познакомиться с основными стилями и направлениями в искусстве — от готики до неоклассики. Поговорим о болонской школе живописи, выдающихся мастерах и… о Наполеоне Бонапарте.
Арт-экскурсия по картинной галерее Болоньи
Арт-экскурсия по картинной галерее Болоньи
Арт-экскурсия по картинной галерее Болоньи
Ближайшие даты:
26
янв
27
янв
28
янв
30
янв
31
янв
1
фев
3
фев
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даты

Описание

Что вас ожидает

  • На экскурсии мы увидим и разберём шедевры таких великих художников, как Джотто, Рафаэль, Перуджино, Пармиджанино, Эль Греко, Карраччи, Гвидо Рени, Гверчино
  • Подробно поговорим о первой в мире Академии художеств, основанной в Болонье братьями Карраччи
  • Обсудим болонскую школу живописи и её влияние на мировую культуру
  • Вспомним Наполеона Бонапарта, который не остался равнодушным к культурному наследию Болоньи

Организационные детали

Дополнительно оплачивается входной билет в галерею — 10 евро/чел. Детям до 18 лет — бесплатно.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на via delle Belle Arti
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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