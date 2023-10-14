Основание первого светского университета в Европе, отмена крепостного права, переход на григорианский календарь — и это лишь некоторые события, произошедшие в Болонье и повлиявшие на всю мировую историю. Мы с вами прогуляемся по уютному центру, полюбуемся базиликой Святого Петрония и зданием Болонского университета и раскроем секреты, которые хранит город.

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Описание

Что вас ожидает

«В Болонье есть что-то лёгкое, веселящее глаз, приятно несложное. Это город счастливых и здоровых людей. Путешественники гостили здесь подолгу и уезжали отсюда с сожалениями», — так описывал Болонью Павел Муратов в «Образах Италии». И мне очень хочется открыть для вас этот прекрасный город! Итак, в программе:

Нашу экскурсию мы начнём с фонтана Нептуна, который с 1563 года величественно украшает собой главную площадь.

Далее познакомимся со зданием городской Ратуши, таящим в себе многовековые секреты. Поговорим о переходе с юлианского на григорианский календарь и о завоевании Болоньи Наполеоном.

Зайдём в базилику Святого Петрония. Здесь я расскажу о том, почему на фреске католического храма изображён пророк Магомет, какое отношение к Болонье имеет сестра Наполеона, а также какой календарь с точностью показывает дни равноденствия и солнцестояния.

Через изящную вереницу портиков дойдём до первого здания Болонского университета — Палаццо Архигимназии. Поговорим об истории первого светского университета мира и его ярких представителях. Будучи выпускницей этого вуза, я подробно расскажу о поступлении, получении ВНЖ, учебном процессе и стипендиях.

Затем вас ждёт знакомство с кулинарными изысками, ведь Болонье есть чем удивить! Лазанья, тальятелле аль-рагу, мортаделла, шницель по-болонски ещё никого не оставили равнодушным. Поэтому с удовольствием сдам явки и пароли ресторанчиков, в которых вы всё это сможете попробовать.

После этого мы посмотрим, где находилась первая мастерская империи «Мазерати», полюбуемся комплексом «Святой Иерусалим», объединившим старинные церкви 5–8 веков, и закончим нашу прогулку у двух башен-символов Болоньи — Азинелли и Гаризенда.

Во время экскурсии вы также узнаете:

Когда на территории Болоньи появились первые поселения

Какое отношение фонтан Нептуна имеет к автопрому «Мазерати»

Что означают гербы на стенах Палаццо Архигимназии

Кто считается первым пластическим хирургом в мире

Какому болонскому учёному мы обязаны появлением Wi-Fi

Как по головному убору определять чин религиозного деятеля

Организационные детали