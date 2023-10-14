Прогуляться по столице Эмилии-Романьи и открыть её тайны
Основание первого светского университета в Европе, отмена крепостного права, переход на григорианский календарь — и это лишь некоторые события, произошедшие в Болонье и повлиявшие на всю мировую историю.
Мы с вами прогуляемся по уютному центру, полюбуемся базиликой Святого Петрония и зданием Болонского университета и раскроем секреты, которые хранит город.
Мы с вами прогуляемся по уютному центру, полюбуемся базиликой Святого Петрония и зданием Болонского университета и раскроем секреты, которые хранит город.
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Описание
Что вас ожидает
«В Болонье есть что-то лёгкое, веселящее глаз, приятно несложное. Это город счастливых и здоровых людей. Путешественники гостили здесь подолгу и уезжали отсюда с сожалениями», — так описывал Болонью Павел Муратов в «Образах Италии». И мне очень хочется открыть для вас этот прекрасный город! Итак, в программе:
- Нашу экскурсию мы начнём с фонтана Нептуна, который с 1563 года величественно украшает собой главную площадь.
- Далее познакомимся со зданием городской Ратуши, таящим в себе многовековые секреты. Поговорим о переходе с юлианского на григорианский календарь и о завоевании Болоньи Наполеоном.
- Зайдём в базилику Святого Петрония. Здесь я расскажу о том, почему на фреске католического храма изображён пророк Магомет, какое отношение к Болонье имеет сестра Наполеона, а также какой календарь с точностью показывает дни равноденствия и солнцестояния.
- Через изящную вереницу портиков дойдём до первого здания Болонского университета — Палаццо Архигимназии. Поговорим об истории первого светского университета мира и его ярких представителях. Будучи выпускницей этого вуза, я подробно расскажу о поступлении, получении ВНЖ, учебном процессе и стипендиях.
- Затем вас ждёт знакомство с кулинарными изысками, ведь Болонье есть чем удивить! Лазанья, тальятелле аль-рагу, мортаделла, шницель по-болонски ещё никого не оставили равнодушным. Поэтому с удовольствием сдам явки и пароли ресторанчиков, в которых вы всё это сможете попробовать.
- После этого мы посмотрим, где находилась первая мастерская империи «Мазерати», полюбуемся комплексом «Святой Иерусалим», объединившим старинные церкви 5–8 веков, и закончим нашу прогулку у двух башен-символов Болоньи — Азинелли и Гаризенда.
Во время экскурсии вы также узнаете:
- Когда на территории Болоньи появились первые поселения
- Какое отношение фонтан Нептуна имеет к автопрому «Мазерати»
- Что означают гербы на стенах Палаццо Архигимназии
- Кто считается первым пластическим хирургом в мире
- Какому болонскому учёному мы обязаны появлением Wi-Fi
- Как по головному убору определять чин религиозного деятеля
Организационные детали
- Отдельно оплачиваются входные билеты в Анатомический театр в Архигимназии — €3/чел.
- По воскресеньям Палаццо Архигимназии закрыто
- Возьмите с собой одежду, закрывающую плечи
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Piazza Maggiore
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Болонье
Профессиональный гид региона Эмилия-Романья. Выпускница Болонского университета, историк искусства. Проживаю в Болонье с 2007 года, работаю гидом с 2014. С огромным удовольствием стану вашим проводником по нашему богатейшему региону, который славится своим художественным наследием, производством эксклюзивных авто и потрясающей кухней. До скорой встречи!
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