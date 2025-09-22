Феррара, небольшой город в регионе Эмилия-Романья, сохранивший атмосферу гостеприимной итальянской провинции и богатейшее культурное, художественное и историческое наследие.
Представители династии Д'Эсте, правившие Феррарой на протяжении трёх столетий, способствовали созданию одного из самых пышных и интеллектуальных дворов Европы. Очень интересен для посещения Замок 14 века — Castello, Дворец для развлечений — Palazzo Schifanoia, украшенный великолепными фресками, иллюстрирующими жизнь обитателей города в период Возрождения, Кафедральный Собор. Прогулки по узким улочкам гетто, находящегося в центре города, позволяют окунуться в атмосферу давно прошедших времён. Феррара известна и своими кулинарными традициями — капеллетти с тыквой, утка под бальзамическим уксусом, свиная колбаса салама, различные виды сыров — всё это предлагают многочисленные уютные ресторанчики. Экскурсия по Ферраре может плавно перейти в дегустацию местных вин с профессиональным сомелье (и без него) в старинном поместье недалеко от исторического центра города.
В любой день, с 9:00 до 17:00
- Услуги гида
- Входные билеты
Феррара
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел.
- За дополнительную плату и по вашему желанию время экскурсии может быть увеличено
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Оксана
22 сен 2025
Отличная экскурсия, очень довольны и всем рекомендуем!
