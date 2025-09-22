Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Феррара, небольшой город в регионе Эмилия-Романья, сохранивший атмосферу гостеприимной итальянской провинции и богатейшее культурное, художественное и историческое наследие. 5 1 отзыв

Оксана Ваш гид в Болонье

Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский итальянский Длитель­ность 2 часа Как проходит Пешком Когда В любой день, с 9:00 до 17:00 €140 за экскурсию Цена за 1-50 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии Представители династии Д’Эсте, правившие Феррарой на протяжении трёх столетий, способствовали созданию одного из самых пышных и интеллектуальных дворов Европы. Очень интересен для посещения Замок 14 века — Castello, Дворец для развлечений — Palazzo Schifanoia, украшенный великолепными фресками, иллюстрирующими жизнь обитателей города в период Возрождения, Кафедральный Собор. Прогулки по узким улочкам гетто, находящегося в центре города, позволяют окунуться в атмосферу давно прошедших времён. Феррара известна и своими кулинарными традициями — капеллетти с тыквой, утка под бальзамическим уксусом, свиная колбаса салама, различные виды сыров — всё это предлагают многочисленные уютные ресторанчики. Экскурсия по Ферраре может плавно перейти в дегустацию местных вин с профессиональным сомелье (и без него) в старинном поместье недалеко от исторического центра города. Важная информация: За дополнительную плату и по вашему желанию время экскурсии может быть увеличено

Что включено Услуги гида Что не входит в цену Входные билеты Место начала и завершения? Феррара Когда и сколько длится? Когда: В любой день, с 9:00 до 17:00 Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел. Важная информация За дополнительную плату и по вашему желанию время экскурсии может быть увеличено