1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
От Этрусков до наших дней: уникальное путешествие по Болонье
Погрузитесь в историю и культуру Болоньи, открывая её секреты от Этрусков до современности в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: На площади Piazza Maggiore
12 июня в 09:30
13 июня в 09:30
€147 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Болонья ученая, красная, толстая: путешествие для всей семьи
Приглашаем на увлекательное путешествие по Болонье, где история сочетается с весельем, а ученость - с кулинарными открытиями
10 июня в 08:30
12 июня в 08:30
€160 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Болонья на вкус и цвет: уникальный шопинг и культурное погружение
Погрузитесь в атмосферу Болоньи: от роскошных бутиков до средневековых улочек и вкуснейшей кухни
Начало: У памятника Гальвани
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€250 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Болонья - первое знакомство: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Болоньи, прогуливаясь по её знаковым местам: Пьяцца Маджоре, фонтан Нептуна, Болонский университет и многое другое
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
€120 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Эпоха династии Эсте в облике Феррары: путешествие в историю
Погрузитесь в историю Феррары, следуя по следам династии Эсте. От замков до кулинарных традиций - каждый шаг открывает новую страницу
22 июня в 10:00
24 июня в 10:00
€240 за всё до 8 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия: Живая старина многоликой Болоньи - путешествие в сердце Италии
Вас ждет незабываемое путешествие по Болонье, где история сочетается с современностью, а традиции живут в каждом уголке
Начало: На площади Маджоре
11 июня в 15:00
12 июня в 10:00
120€108 за всё до 6 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
О Болонье с любовью: путешествие по историческому сердцу
Погрузитесь в атмосферу Болоньи: от средневековых башен до кулинарных традиций. Экскурсия, которая оставит яркие впечатления
Начало: У фонтана «Нептун»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
170€145 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Болонский университет: тысячелетняя история образования и науки
Погрузитесь в уникальную атмосферу старейшего университета Европы, где учились Данте и Коперник
Начало: На Piazza Maggiore
12 июня в 09:30
13 июня в 09:30
€147 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Болонья: путешествие в мир искусства - эксклюзивный тур
Погрузитесь в атмосферу средневековой Италии, посетив великолепные базилики и насладившись шедеврами знаменитых художников
Начало: На Piazza Maggiore
12 июня в 09:30
13 июня в 09:30
€147 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Арт-экскурсия по картинной галерее Болоньи: встреча с искусством
Погрузитесь в мир искусства Болоньи, где каждый зал галереи расскажет свою уникальную историю через шедевры великих мастеров
Начало: На via delle Belle Arti
12 июня в 10:30
13 июня в 10:30
€134 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Болонья - любовь с первого взгляда: путеводитель по городу с личным гидом
Погрузитесь в атмосферу Болоньи: от башен и портиков до секретов старейшего университета и мастерских Микеланджело
Начало: Piazza Maggiore
1 сен в 10:00
7 сен в 10:00
€118 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Все интересные места Болоньи: путешествие в сердце истории
Погрузитесь в атмосферу Болоньи, где каждый уголок рассказывает уникальную историю, от первого Университета до длиннейших портиков
Начало: Адрес встречи потдоговоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 21:00
10 июня в 09:00
€180 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Чертоза ди Болонья: секреты знаменитого кладбища
Узнать о судьбе усопших и истории достопримечательности и насладиться её мрачной эстетикой
Начало: У главного входа в Чертозу
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
€200 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4 часа
Нетуристическая Болонья: Погружение в Историю и Культуру
Путешествие по скрытым уголкам Болоньи. Древние площади, ворота, квартал Сарагоцца и тропа к храму Святого Луки ждут вас
Начало: На площади San Francesco
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€80 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Музей Науки Болонского университета: уникальное путешествие в мир науки
Погрузитесь в атмосферу великих открытий в Музее Науки Болонского университета. Уникальный опыт для всей семьи ждет вас
12 июня в 09:00
18 июня в 09:00
€134 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Город, где есть все: уникальная обзорная экскурсия по Болонье
Приглашаем на увлекательную прогулку по Болонье, где каждый уголок скрывает свою историю и вкус
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно (но в пн музеи закрыты)
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Болонья - город для жизни: Индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Болоньи: от средневековых улочек до гастрономических удовольствий и музыкальных фестивалей
Начало: Мы встретимся на площади Гальвани, возле памятника
Расписание: По договоренности, с 9 до 20 в любой день
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€100 за всё до 20 чел.
Мини-группа
3 часа
Город рекордов, город-сюрприз: Незабываемая прогулка по Болонье
Познакомьтесь с Болоньей, как никогда раньше, благодаря увлекательной прогулке по её сердцу с опытным гидом
Начало: Piazza 20 Settembre
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
€160 за человека
Индивидуальная
5 часов
Пармезан, ламбруско и живые шахматы: Незабываемое приключение в Болонье
Погрузитесь в мир итальянских традиций с экскурсией, где вас ждет сыр пармезан, вино ламбруско и шахматы с живыми фигурами
Начало: Фонтан Нептуна
Расписание: По договоренности
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
€480 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Тур на производство пармезана и бальзамика с дегустацией в Болонье
Погрузитесь в мир итальянских гастрономических традиций с эксклюзивным туром по производству пармезана и бальзамика
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 21:00
10 июня в 09:00
€420 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Гастрономическое путешествие по старинному рынку Болоньи: искусство вкуса
Погрузитесь в мир итальянских вкусов на экскурсии по историческому рынку Болоньи. Вас ждут уникальные дегустации и увлекательные истории
Начало: Фонтан Нептуна
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
€100 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия по историческим местам еврейской Болоньи
Погрузитесь в уникальную атмосферу Болоньи, исследуя историю еврейского народа на этой эксклюзивной индивидуальной экскурсии
Начало: На Piazza Santo Stefano
12 июня в 09:30
13 июня в 09:30
€147 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Гастрономическое путешествие по Болонье: сыры, колбасы и вина
Погрузитесь в мир итальянских вкусов с экскурсией по гастрономическому сердцу Болоньи. Вас ждут уникальные дегустации и истории
Начало: У фонтана «Нептун»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€200 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Болонья магическая и эзотерическая: алхимия, масоны и культ Исиды
Погрузитесь в мир магии и мистики средневековой Болоньи. Узнайте о масонах, алхимиках и древних культах, гуляя по историческим улицам и площадям
Начало: Фонтан «Нептун»
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€200 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Музыкальная Болонья: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в музыкальную историю Болоньи! Узнайте о великих композиторах, посетите знаменитые музеи и исторические здания, наполненные звуками прошлого
Начало: На Piazza Maggiore
12 июня в 10:30
13 июня в 10:30
€147 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Безбашенная Болонья: о башнях и портиках
Погрузитесь в атмосферу средневековой Болоньи, изучая башни и портики, которые стали визитной карточкой города
Начало: Фонтан «Нептун»
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€210 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Доцца: самый красивый борго Италии
Оказаться в музее под открытым небом, изучить знаменитые муралес и заглянуть в старинную крепость
Начало: На Piazza Rocca в городе Доцца
12 июня в 10:30
13 июня в 10:00
€160 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотопрогулка по загадочной Болонье
Оцените красоту Болоньи и запечатлейте незабываемые моменты с профессиональным фотографом. Лучшие декорации для семейных, романтических и сольных снимков
Начало: У фонтана Нептуна
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€190 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена5 июня 2024Мы были с мужем проездом в Болонии. И нам очень повезло, что экскурсию нам провела Юлия! Обязательно вернемся в этот незабываемый город с такой богатой историей. Спасибо большое за интересную и увлекательную прогулку! До новых встреч!!!
- NNika28 мая 2024Это была Евгения - молодая, образованная, начитанная, с исключительным чувством и знаниями из архитектуры, истории и археологии! Мы прошлись неспеша
- GGleb19 мая 2024За 2.5 часа благодаря Ольге мы узнали практически все о Болонье. Посетили и Университет и основные достопримечательности. А главное, когда
- РРоман17 мая 2024Спасибо Анне за экскурсию! Было очень интересно, Болонья неожиданно приятно удивила! Анна очень классная, легкая девушка, с которой было приятно и познавательно провести наш день 👍🏻
- ИИрина15 мая 2024Анечка провела замечательную экскурсию по Болонье. Занимательно рассказывала, много интересных фактов, экскурсия прошла на Ура! Спасибо большое! ☺️ Ирина
- ММарина13 мая 2024Спасибо Ольге за прекрасную экскурсию. Узнали много интересного о городе. Рассказ был чрезвычайно живой, увлекательный и познавательный одновременно! Мы получили
- ООльга11 мая 2024Спасибо большое за содержательную экскурсию. Было очень интересно и познавательно. Мы с удовольствием воспользовались всеми полученными советами.
- ААлександр11 мая 2024Мы опытные путешественники. Часто пользуемся услугами гидов, нам есть с кем сравнить. Ольга замечательный гид, всем рекомендуем. А Ольге советуем поднять цену за такую интересную экскурсию. 🇬🇷
- ЕЕлена9 мая 2024Чудесная экскурсия. Были семей, с ребёнком 10 лет. Понравилось всем! Анна прекрасно образована, интересный рассказчик, приятна в общении. Очень внимательная
- ААнна7 мая 2024На экскурсии были семьёй, включая подростка. Всем нам очень понравился и маршрут и содержание экскурсии и организация. Ольга нам очень красиво представила город. Мы хотим вернуться еще раз. Спасибо за экскурсию
Ответы на вопросы от путешественников по Болонье в категории «Пешеходные»
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