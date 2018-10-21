17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Представьте себя путешественником во времени, исследующим живописные уголки Феррары, где каждый камень шепчет истории древней династии Эсте.Эта экскурсия приглашает вас открыть для себя величественный замок XIV века, который является символом

города и хранителем тайн прошлого. Прогулка по улочкам старого города позволит вам ощутить дух Средневековья и Возрождения, когда Феррара переживала свой расцвет под властью Эсте. Вы узнаете о кулинарных традициях, которые были неотъемлемой частью культуры этого периода, и попробуете блюда, которые до сих пор готовят по старинным рецептам. Экскурсия пешеходная, включает услуги гида. Дополнительно оплачиваются входные билеты в замок и Башню Львов. Это не просто экскурсия, это путешествие в глубину итальянской истории и культуры, которое оставит в вашей памяти яркие впечатления и новые знания

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Знакомство с символом города – посещение замка XIV века. Как и любой старинный замок, он хранит много тайн и легенд. Вы услышите самые интересные истории о страстях и интригах в жизни герцогов. Внутри замка увидите тюрьму, с которой связана трагическая история любви Уго и Паризины; кухни, где готовились пышные банкеты; частные апартаменты герцогов с фресками XVI века и многое другое.

Прогулка по улочкам Старого города. Вы пройдете по знаменитой улице Сводов, сохранившей подлинную средневековую застройку. На площади, где находится великолепный кафедральный собор, я расскажу вам, как расшифровать архитектурные элементы и научиться читать фасады зданий, как каменные книги. Поговорим о том, как в период правления Эсте с XIII и до конца XVI века развивалась Феррара, и какие сокровища искусства эпохи Средневековья и Возрождения здесь оставила династия.

Кулинарные традиции Феррары в период Эсте. Без национальной кухни невозможно представить культуру Италии. И каждый город – это отдельная страница в итальянской гастрономической энциклопедии. Вы узнаете, как появился типичный феррарский хлеб и историю его необычной формы, а также какие местные блюда стоит обязательно попробовать.

Организационные детали