17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Знакомство с символом города – посещение замка XIV века. Как и любой старинный замок, он хранит много тайн и легенд. Вы услышите самые интересные истории о страстях и интригах в жизни герцогов. Внутри замка увидите тюрьму, с которой связана трагическая история любви Уго и Паризины; кухни, где готовились пышные банкеты; частные апартаменты герцогов с фресками XVI века и многое другое.

Прогулка по улочкам старого города. Вы пройдете по знаменитой улице Сводов, сохранившей подлинную средневековую застройку. На площади, где находится великолепный Кафедральный Собор, я расскажу вам, как расшифровать архитектурные элементы и научиться читать фасады зданий, как каменные книги. Поговорим о том, как в период правления Эсте с XIII и до конца XVI века развивалась Феррара, и какие сокровища искусства эпохи Средневековья и Возрождения здесь оставила династия.

Кулинарные традиции Феррары в период Эсте. Без национальной кухни невозможно представить культуру Италии. И каждый город – это отдельная страница в итальянской гастрономической энциклопедии. Вы узнаете, как появился типичный феррарский хлеб и историю его необычной формы, а также какие местные блюда стоит обязательно попробовать.