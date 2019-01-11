17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Эпоха династии Эсте в облике Феррары

Обзорная прогулка по средневековому городку северной Италии

Юлия
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Юлия – ваш гид
Наш маршрут пройдет по местам герцогов одной из древнейших княжеских фамилий Италии.

Они правили Феррарой полвека, и знакомство с городом неотделимо от истории рода Эсте, который интересен и тем, что отразил в себе характерные черты итальянской цивилизации и потому важен для понимания Италии в целом.
163 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии17 отзывов
5
Эпоха династии Эсте в облике Феррары
Эпоха династии Эсте в облике Феррары

Что вас ожидает

Знакомство с символом города – посещение замка XIV века. Как и любой старинный замок, он хранит много тайн и легенд. Вы услышите самые интересные истории о страстях и интригах в жизни герцогов. Внутри замка увидите тюрьму, с которой связана трагическая история любви Уго и Паризины; кухни, где готовились пышные банкеты; частные апартаменты герцогов с фресками XVI века и многое другое.

Прогулка по улочкам старого города. Вы пройдете по знаменитой улице Сводов, сохранившей подлинную средневековую застройку. На площади, где находится великолепный Кафедральный Собор, я расскажу вам, как расшифровать архитектурные элементы и научиться читать фасады зданий, как каменные книги. Поговорим о том, как в период правления Эсте с XIII и до конца XVI века развивалась Феррара, и какие сокровища искусства эпохи Средневековья и Возрождения здесь оставила династия.

Кулинарные традиции Феррары в период Эсте. Без национальной кухни невозможно представить культуру Италии. И каждый город – это отдельная страница в итальянской гастрономической энциклопедии. Вы узнаете, как появился типичный феррарский хлеб и историю его необычной формы, а также какие местные блюда стоит обязательно попробовать.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная. В стоимость входят услуги гида.
В стоимость не входят билеты в замок – 8 евро взрослый, 6 евро дети 12-18 лет, 1 евро дети 6-12 лет.

Эпоха династии Эсте в облике Феррары
Эпоха династии Эсте в облике Феррары
Эпоха династии Эсте в облике Феррары
Эпоха династии Эсте в облике Феррары

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Юлия
Юлия
Я профессиональный гид по Эмилии Романье с 2007 года и искусствовед. Более 20 лет живу в Италии и поэтому смогу вам рассказать о городе как "внутренний" житель. Я считаю, что каждый город должен быть проникнут всеми пятью чувствами и мне нравится рассказывать не только его истории и памятниках архитектуры, но и о людях, которые способствовали его развитию. Я сама каждый раз проникаюсь в атмосферу города, в котором провожу экскурсии и стараюсь передать эти ощущения туристам. Мои экскурсии- это приятные приключения, которые нужно пережить.
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17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

11 января 2019
Очень увлекательная экскурсия. Было очень интеречно и взрослым и дктям. Узнали моого нового. Несколько часов пролетели совершенно незаметно
21 октября 2018
Огромная благодарность Юлии!!! Мы приехали в Болонью с друзьями, вшестером. Это люди, которые объехали практически весь мир неоднократно и удивить, а главное - держать внимание мне казалось задачей нереальной. Но Юлия нас всех приятно удивила своим небанальным подходом к экскурсии, интересными и увлекательными историями и абсолютным знанием материала. И очень внимательным отношением. Внимательным, но ненавязчивым. Очень приятно и комфортно было гулять с ней по замечательному городу Болонья! Но! Поскольку она проводит экскурсии по всему региону, то уже думаем о следующей поездке) Ещё раз большое спасибо!
5 сентября 2018
Прекрасная экскурсия , которая позволяет погрузиться в историю города. Не первый раз в Болонье - но в это посещение с Юлей открыло много нового)
13 августа 2018
Выражаем благодарность Юлии за увлекательную и познавательную экскурсию ! Была прекрасная погода что придавало нашей экскурсии по болоньиии ещё большего восхищениям и эмоций ,нам очень понравился этот город и надеемся ещё сюда приехать чтоб познакомиться с окрестностями этого города !
22 июля 2018
Спасибо Юлии за познавательное и не утомительное путешествие по Болонии!
9 мая 2018
Хотите получить отличные впечатления? Экскурсия Юлии вам их обеспечит! Всё понравилось - маршрут, подача информации, индивидуальный подход (ритм экскурсии и т.д.). Всем рекомендую.
6 апреля 2018
Юлия - великолепный экскурсовод! Мы (4 человека разных возрастов от 28 лет до 50) отдыхали в Венеции и решили посетить Болонью по совету друзей. Честно, экскурсий по этому городу немного, было всего 6 предложений, из которых мы выбрали Юлию, и не пожалели!
Юлия встретила нас на вокзале. Вся экскурсия прошла на одном дыхании! Юлия интересно рассказывает, сразу видно, что она искренне любит свою работу. Мы получили не только много интересной информации и большое количество фактов о Болонье, но и практических советов. После экскурсии у нас у всех появилось желание обязательно вернуться в этот город еще раз! Будем рекомендовать Юлию всем своим друзьям! Спасибо Вам огромное за массу положительных впечатлений и эмоций!
15 марта 2018
Огромное спасибо нашему гиду Юлии за прекрасную экскурсию, с хорошим настроением, с глубокими знаниями, по красивым местам. Будем всем рекомендовать!
13 марта 2018
Огромное спасибо Юлии за экскурсию по Болонье! Во многом благодаря прекрасной экскурсии удалось узнать и полюбить этот вкусный и чудесный город. 2,5 часа пролетели незаметно.
Юля отлично преподнесла много интересной информации, советов и разных особенностей города, посоветовала отличные места для обеда и ужина (до сих пор вспоминаю эти тортеллини!!! и едим пармезан из местных лавочек) и действительно без Юлии не получилось бы так быстро и качественно познакомиться с Болоньей. Еще раз СПАСИБО! А еще Юля - чудесный и отзывчивый человек и уже за рамками экскурсии помогла нам решить неожиданные трудности с поездами.
5 марта 2018
Отличная экскурсия! Юля очень профессиональный и интеллигентный гид. Хорошая подача материала и приятное общение. Мы рады знакомству. Спасибо большое! Инна Игорь Олег
Ещё 7 отзывов

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