17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Погрузитесь в историю Феррары, следуя по следам династии Эсте. От замков до кулинарных традиций - каждый шаг открывает новую страницу
Представьте себя путешественником во времени, исследующим живописные уголки Феррары, где каждый камень шепчет истории древней династии Эсте.
Эта экскурсия приглашает вас открыть для себя величественный замок XIV века, который является символом читать дальшеуменьшить
города и хранителем тайн прошлого.
Прогулка по улочкам старого города позволит вам ощутить дух Средневековья и Возрождения, когда Феррара переживала свой расцвет под властью Эсте.
Вы узнаете о кулинарных традициях, которые были неотъемлемой частью культуры этого периода, и попробуете блюда, которые до сих пор готовят по старинным рецептам. Экскурсия пешеходная, включает услуги гида. Дополнительно оплачиваются входные билеты в замок и Башню Львов.
Это не просто экскурсия, это путешествие в глубину итальянской истории и культуры, которое оставит в вашей памяти яркие впечатления и новые знания
Знакомство с символом города – посещение замка XIV века. Как и любой старинный замок, он хранит много тайн и легенд. Вы услышите самые интересные истории о страстях и интригах в жизни герцогов. Внутри замка увидите тюрьму, с которой связана трагическая история любви Уго и Паризины; кухни, где готовились пышные банкеты; частные апартаменты герцогов с фресками XVI века и многое другое.
Прогулка по улочкам Старого города. Вы пройдете по знаменитой улице Сводов, сохранившей подлинную средневековую застройку. На площади, где находится великолепный кафедральный собор, я расскажу вам, как расшифровать архитектурные элементы и научиться читать фасады зданий, как каменные книги. Поговорим о том, как в период правления Эсте с XIII и до конца XVI века развивалась Феррара, и какие сокровища искусства эпохи Средневековья и Возрождения здесь оставила династия.
Кулинарные традиции Феррары в период Эсте. Без национальной кухни невозможно представить культуру Италии. И каждый город – это отдельная страница в итальянской гастрономической энциклопедии. Вы узнаете, как появился типичный феррарский хлеб и историю его необычной формы, а также какие местные блюда стоит обязательно попробовать.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная. В стоимость входят услуги гида.
Дополнительно оплачиваются: билеты в замок — 12 евро для взрослых, 5 евро для детей 11-17 лет, бесплатно для детей до 11 лет; билеты в Башню Львов — 2 евро.
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Болонье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 1 час
Провела экскурсии для 149 туристов
С 2007 года я работаю лицензированным гидом в регионе Эмилия-Романья, а также являюсь искусствоведом и астрологом. Мое более чем 25-летнее пребывание в Италии дало мне уникальный взгляд на города через читать дальшеуменьшить
призму их истории, культуры и искусства. Я считаю, что каждый город следует ощущать всеми пятью чувствами, и поэтому мои рассказы о его исторических деталях, архитектурных достопримечательностях и ключевых личностях делают путешествие по-настоящему незабываемым.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 19 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Марьям
Огромная благодарность Юлии!!! Мы приехали в Болонью с друзьями, вшестером. Это люди, которые объехали практически весь мир неоднократно и удивить, а главное - держать внимание мне казалось задачей нереальной. Но читать дальшеуменьшить
Юлия нас всех приятно удивила своим небанальным подходом к экскурсии, интересными и увлекательными историями и абсолютным знанием материала. И очень внимательным отношением. Внимательным, но ненавязчивым. Очень приятно и комфортно было гулять с ней по замечательному городу Болонья! Но! Поскольку она проводит экскурсии по всему региону, то уже думаем о следующей поездке) Ещё раз большое спасибо!
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В
Виктория
Юлия - великолепный экскурсовод! Мы (4 человека разных возрастов от 28 лет до 50) отдыхали в Венеции и решили посетить Болонью по совету друзей. Честно, экскурсий по этому городу немного, читать дальшеуменьшить
было всего 6 предложений, из которых мы выбрали Юлию, и не пожалели! Юлия встретила нас на вокзале. Вся экскурсия прошла на одном дыхании! Юлия интересно рассказывает, сразу видно, что она искренне любит свою работу. Мы получили не только много интересной информации и большое количество фактов о Болонье, но и практических советов. После экскурсии у нас у всех появилось желание обязательно вернуться в этот город еще раз! Будем рекомендовать Юлию всем своим друзьям! Спасибо Вам огромное за массу положительных впечатлений и эмоций!
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Д
Дарья
Огромное спасибо Юлии за экскурсию по Болонье! Во многом благодаря прекрасной экскурсии удалось узнать и полюбить этот вкусный и чудесный город. 2,5 часа пролетели незаметно. Юля отлично преподнесла много интересной информации, читать дальшеуменьшить
советов и разных особенностей города, посоветовала отличные места для обеда и ужина (до сих пор вспоминаю эти тортеллини!!! и едим пармезан из местных лавочек) и действительно без Юлии не получилось бы так быстро и качественно познакомиться с Болоньей. Еще раз СПАСИБО! А еще Юля - чудесный и отзывчивый человек и уже за рамками экскурсии помогла нам решить неожиданные трудности с поездами.
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Ирина
Были в январе 2018 с семьёй на экскурсии в Болонье, экскурсовод Юлия. Встреча произошла вовремя, экскурсия была очень познавательной, интересной и не душила датами. Юля обладает глубокими знаниями по истории Италии, читать дальшеуменьшить
приводит яркие примеры. Я была в городе уже не первый раз, смогла подчерпнуть много новой информации и открыть другую Брлонью. Посмотрели исторические места про которые не пишут в обычных путеводителях. Гастрономическая Больнья отдельная тема!!! Ещё раз большое спасибо Юлии за чудесный день.
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К
Кажимуратов
С огромным удовольсвием побывали на экскурсиях по Болонье и Ферраре 9 и 11 мая 2017. Спасибо Юлии Полянской за захватывающий рассказ об этих городах и достопримечательностях! Не заметили, как пролетело время нашей экскурсии, настолько интересно и профессионально Юлия нам все показала и рассказала. Посмотрели удивительные и красивейшие места. Очень рекомендуем посетить эти замечательные города и получить истинное удовольствие! Габбас и Елена.
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г
григорий
Выражаем благодарность Юлии за увлекательную и познавательную экскурсию! Была прекрасная погода что придавало нашей экскурсии по болоньиии ещё большего восхищениям и эмоций,нам очень понравился этот город и надеемся ещё сюда приехать чтоб познакомиться с окрестностями этого города!
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