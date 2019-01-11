17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Знакомство с символом города – посещение замка XIV века. Как и любой старинный замок, он хранит много тайн и легенд. Вы услышите самые интересные истории о страстях и интригах в жизни герцогов. Внутри замка увидите тюрьму, с которой связана трагическая история любви Уго и Паризины; кухни, где готовились пышные банкеты; частные апартаменты герцогов с фресками XVI века и многое другое.
Прогулка по улочкам старого города. Вы пройдете по знаменитой улице Сводов, сохранившей подлинную средневековую застройку. На площади, где находится великолепный Кафедральный Собор, я расскажу вам, как расшифровать архитектурные элементы и научиться читать фасады зданий, как каменные книги. Поговорим о том, как в период правления Эсте с XIII и до конца XVI века развивалась Феррара, и какие сокровища искусства эпохи Средневековья и Возрождения здесь оставила династия.
Кулинарные традиции Феррары в период Эсте. Без национальной кухни невозможно представить культуру Италии. И каждый город – это отдельная страница в итальянской гастрономической энциклопедии. Вы узнаете, как появился типичный феррарский хлеб и историю его необычной формы, а также какие местные блюда стоит обязательно попробовать.
Экскурсия пешеходная. В стоимость входят услуги гида.
В стоимость не входят билеты в замок – 8 евро взрослый, 6 евро дети 12-18 лет, 1 евро дети 6-12 лет.