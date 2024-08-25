2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Брешиа: античная, средневековая, современная
Прогулка по Брешии: римский форум, монастырь святой Джулии и площади эпохи Муссолини. Узнайте больше о богатой истории города
Начало: На площади piazza Vittoria
Сегодня в 15:00
10 сен в 14:00
€150 за всё до 6 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Брешиа - «Львица Италии»: индивидуальная экскурсия
Прогулка по историческому центру Брешии, знакомство с её архитектурными шедеврами и культурным наследием. Увидите замок, соборы и монастырь Санта-Джулия
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€250 за всё до 10 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия на фабрику оружия «Беретта» и старинную виллу
Посетить старейшую оружейную компанию, где вот уже 500 лет производят всемирно известную продукцию
10 сен в 14:00
12 сен в 10:00
€300 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЭЭд25 августа 2024Замечательная экскурсия, узнали много нового интересного. Замечательный гид с удивительно индивидуальным подходом к клиентам.
- ММаша16 апреля 2024Инесса провела чудесную прогулку по Брешиа для моих родителей. Остались очень довольны. Много интересного, но не перегружено. Все легко и гибко, с учетом их пожеланий и вопросов. Будем рады вернуться и на другие экскурсии)
Ответы на вопросы от путешественников по Брешиа в категории «На Рождество»
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Сколько стоит экскурсия по Брешиа в сентябре 2024
Сейчас в Брешиа в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 300. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.34 из 5
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