На Рождество – экскурсии в Брешиа

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Брешиа на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Брешиа: античная, средневековая, современная
Пешая
2 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Брешиа: античная, средневековая, современная
Прогулка по Брешии: римский форум, монастырь святой Джулии и площади эпохи Муссолини. Узнайте больше о богатой истории города
Начало: На площади piazza Vittoria
Сегодня в 15:00
10 сен в 14:00
150 за всё до 6 чел.
Брешиа - «Львица Италии»
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Брешиа - «Львица Италии»: индивидуальная экскурсия
Прогулка по историческому центру Брешии, знакомство с её архитектурными шедеврами и культурным наследием. Увидите замок, соборы и монастырь Санта-Джулия
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
250 за всё до 10 чел.
Экскурсия на фабрику оружия «Беретта» и старинную виллу
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия на фабрику оружия «Беретта» и старинную виллу
Посетить старейшую оружейную компанию, где вот уже 500 лет производят всемирно известную продукцию
10 сен в 14:00
12 сен в 10:00
300 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Э
    Эд
    25 августа 2024
    Брешиа: античная, средневековая, современная
    Замечательная экскурсия, узнали много нового интересного. Замечательный гид с удивительно индивидуальным подходом к клиентам.
  • М
    Маша
    16 апреля 2024
    Брешиа: античная, средневековая, современная
    Инесса провела чудесную прогулку по Брешиа для моих родителей. Остались очень довольны. Много интересного, но не перегружено. Все легко и гибко, с учетом их пожеланий и вопросов. Будем рады вернуться и на другие экскурсии)

Ответы на вопросы от путешественников по Брешиа в категории «На Рождество»

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  1. Брешиа: античная, средневековая, современная
  2. Брешиа - «Львица Италии»
  3. Экскурсия на фабрику оружия «Беретта» и старинную виллу
Сколько стоит экскурсия по Брешиа в сентябре 2024
Сейчас в Брешиа в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 300. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.34 из 5
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