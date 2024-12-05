Экскурсия подходит для тех, кто хочет глубже погрузиться в историю и культуру Италии, почувствовать себя частью этого древнего города и проникнуться его неповторимой атмосферой
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Что можно увидеть
Описание экскурсии
Путешествие в сердце Брешии
Наше приключение начнется с Римского Форума — самого сердца древней Брешии. Здесь, среди сохранившихся руин, вы сможете окунуться в увлекательную историю города.
Эпоха лангобардов
Далее мы перенесемся в эпоху лангобардов, чтобы узнать об их влиянии на развитие Брешии и особенностях жизни в те времена. Это погружение в историю подарит вам уникальные впечатления.
Прогулка по живописным площадям
Мы также прогуляемся по живописным площадям города, где каждый камень хранит свою историю. Архитектура Возрождения оставит у вас незабываемые впечатления и вдохновение.
История и архитектура
В ходе экскурсии мы увидим постройки времен Муссолини и узнаем о насыщенном контрастами и противоречиями периоде итальянской истории. Это позволит вам глубже понять культурное наследие страны.
Вкус Брешии
И, конечно же, экскурсия не будет полной без знакомства с местной кухней. Еда — это неотъемлемая часть культуры, и вы сможете попробовать блюда, которые особенно ценятся местными жителями. Мы поделимся с вами секретами брешианской гастрономии, которые обогатят ваше представление о регионе.
Итог
Эта экскурсия идеально подойдет тем, кто хочет глубже погрузиться в историю и культуру Италии, почувствовать себя частью этого древнего города и насладиться его неповторимой атмосферой.
С понедельника по воскресенье с 10 до 17 часов
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Римский Форум
- Капитолий
- Коридор ЮНЕСКО
- Римский театр
- Музей св. Джулии
- Площадь Дуомо
- Палаццо Бролетто
- Старый Собор Ротонда
- Новый Собор
- Площадь Лоджии
- Астрологические часы
- Здание Лоджии
- Памятник Белла Италия
- Римские стелы
- Площадь Виттории
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Единый билет в археологический музей и музей Санта-Джулия: €15, 00