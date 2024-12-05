Брешиа: наследие ЮНЕСКО

Узнайте историю Брешии через её архитектуру и кулинарию. Погружение в эпохи от Римской империи до времен Муссолини. Вкус местной кухни гарантирован
Приглашаем на экскурсию по Брешии, где можно увидеть Римский Форум, следы лангобардов, средневековые соборы и площади, архитектуру Возрождения и постройки времен Муссолини. Местная кухня и особенности диалекта также станут частью вашего путешествия.

Экскурсия подходит для тех, кто хочет глубже погрузиться в историю и культуру Италии, почувствовать себя частью этого древнего города и проникнуться его неповторимой атмосферой

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏛 Римский Форум
  • 🏰 Средневековые соборы
  • 🏙 Живописные площади
  • 🏛 Архитектура Возрождения
  • 🍝 Местная кухня
  • 📜 Историческое наследие
    • Брешиа: наследие ЮНЕСКО
    Брешиа: наследие ЮНЕСКО
    Брешиа: наследие ЮНЕСКО
    Ближайшие даты:
    Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

    Что можно увидеть

  • Римский Форум
  • Средневековые соборы
  • Живописные площади
  • Архитектура Возрождения
  • Постройки времен Муссолини

    • Описание экскурсии

    Путешествие в сердце Брешии

    Наше приключение начнется с Римского Форума — самого сердца древней Брешии. Здесь, среди сохранившихся руин, вы сможете окунуться в увлекательную историю города.

    Эпоха лангобардов

    Далее мы перенесемся в эпоху лангобардов, чтобы узнать об их влиянии на развитие Брешии и особенностях жизни в те времена. Это погружение в историю подарит вам уникальные впечатления.

    Прогулка по живописным площадям

    Мы также прогуляемся по живописным площадям города, где каждый камень хранит свою историю. Архитектура Возрождения оставит у вас незабываемые впечатления и вдохновение.

    История и архитектура

    В ходе экскурсии мы увидим постройки времен Муссолини и узнаем о насыщенном контрастами и противоречиями периоде итальянской истории. Это позволит вам глубже понять культурное наследие страны.

    Вкус Брешии

    И, конечно же, экскурсия не будет полной без знакомства с местной кухней. Еда — это неотъемлемая часть культуры, и вы сможете попробовать блюда, которые особенно ценятся местными жителями. Мы поделимся с вами секретами брешианской гастрономии, которые обогатят ваше представление о регионе.

    Итог

    Эта экскурсия идеально подойдет тем, кто хочет глубже погрузиться в историю и культуру Италии, почувствовать себя частью этого древнего города и насладиться его неповторимой атмосферой.

    С понедельника по воскресенье с 10 до 17 часов

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    Ответы на вопросы

    Что можно увидеть на экскурсии?
    • Римский Форум
    • Капитолий
    • Коридор ЮНЕСКО
    • Римский театр
    • Музей св. Джулии
    • Площадь Дуомо
    • Палаццо Бролетто
    • Старый Собор Ротонда
    • Новый Собор
    • Площадь Лоджии
    • Астрологические часы
    • Здание Лоджии
    • Памятник Белла Италия
    • Римские стелы
    • Площадь Виттории
    Что включено
    • Услуги гида
    Что не входит в цену
    • Единый билет в археологический музей и музей Санта-Джулия: €15, 00
    Где начинаем и завершаем?
    Начало: Piazza Foro
    Завершение: Piazza Vittoria
    Когда и сколько длится?
    Когда: С понедельника по воскресенье с 10 до 17 часов
    Экскурсия длится около 3 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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