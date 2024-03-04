Брешиа — город, корнями уходящий в Античность. Он незаслуженно обойдён вниманием, и я постараюсь это исправить.



Мой муж из Брешии — так что я знакома с менталитетом местных жителей и знаю тонкости брешианской кухни. Сама долго жила в Брешии, исходила все её уголки и хорошо изучила её историю. На прогулке подробно расскажу о периодах, через которые прошёл город.