Пройтись по эпохам в истории города с гидом - родственницей Папы Римского
Брешиа — город, корнями уходящий в Античность. Он незаслуженно обойдён вниманием, и я постараюсь это исправить.
Мой муж из Брешии — так что я знакома с менталитетом местных жителей и знаю тонкости брешианской кухни. Сама долго жила в Брешии, исходила все её уголки и хорошо изучила её историю. На прогулке подробно расскажу о периодах, через которые прошёл город.
Мой муж из Брешии — так что я знакома с менталитетом местных жителей и знаю тонкости брешианской кухни. Сама долго жила в Брешии, исходила все её уголки и хорошо изучила её историю. На прогулке подробно расскажу о периодах, через которые прошёл город.
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Описание
Что вас ожидает
Наша экскурсия станет настоящим путешествием во времени.
Римский период
- Мы начнём прогулку у холма Чиднео на Римском форуме, где был политический и торговый центр города. Поговорим об основании Брешии в 49 году до нашей эры.
- В восстановленном Капитолии увидим чудом уцелевшую крылатую бронзовую статую богини Победы (Vittoria Alata) I века н. э.
Владычество лангобардов
- Далее наш путь лежит к монастырю святой Джулии, основанному королём лангобардов Дезидерио
- На территории монастыря есть музей с коллекцией античной скульптуры и керамики, а также величественный крест Дезидерио с 212 драгоценными камнями
Средневековье
- На Соборной площади увидим сразу старый и новый Дуомо (единственный случай в Италии)
- В старом Дуомо полюбуемся фресками и картинами Моретто, Маффея и Романино, прикоснёмся к саркофагу епископа Берардо Маджи
- В новом Дуомо посмотрим на алтарь Папы Римского Павла VI, родившегося в Брешии. Именно его косвенной родственницей я являюсь (и я не шучу).
Период Возрождения
- Пройдём на самую красивую площадь города — площадь Лоджии (Piazza della Loggia)
- Здесь располагается дворец в стиле венецианского Ренессанса, городской памятник «итальянской львице» — Брешии и башня с астрологическими часами. Я расскажу об итальянской (римской) системе часоисчисления.
Эпоха Муссолини
Завершим экскурсию на площади Виттории — ярком символе монументальных построек эпохи Муссолини.
Организационные детали
На экскурсии мы не будем заходить в музеи. При желании вы сможете самостоятельно посетить музей святой Джулии и археологический парк Капитолия. Стоимость единого билета для взрослых — €15, для посетителей младше 26 лет и старше 65 — €8.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Форо
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инесса — ваш гид в Брешиа
Провела экскурсии для 337 туристов
Ciao a tutti! Приветствую всех! Меня зовут Инесса. Я гид по озеру Гарда, Вероне и Брешии. Живу в Италии с 1998 года. Увлекаюсь историей античного Рима и Средневековья, искусством эпохи Возрождения. Я гурман — разбираюсь в винах и люблю итальянскую кухню. Обожаю оперу. На моих экскурсиях не бывает скучно, вы окунётесь в водоворот итальянской истории и жизни.
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