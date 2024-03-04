Брешиа: античная, средневековая, современная
Индивидуальная экскурсия в Брешиа

Пройтись по эпохам в истории города с гидом - родственницей Папы Римского

Брешиа — город, корнями уходящий в Античность. Он незаслуженно обойдён вниманием, и я постараюсь это исправить.

Мой муж из Брешии — так что я знакома с менталитетом местных жителей и знаю тонкости брешианской кухни. Сама долго жила в Брешии, исходила все её уголки и хорошо изучила её историю. На прогулке подробно расскажу о периодах, через которые прошёл город.
Брешиа: античная, средневековая, современная
Брешиа: античная, средневековая, современная
Брешиа: античная, средневековая, современная
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Описание

Что вас ожидает

Наша экскурсия станет настоящим путешествием во времени.

Римский период

  • Мы начнём прогулку у холма Чиднео на Римском форуме, где был политический и торговый центр города. Поговорим об основании Брешии в 49 году до нашей эры.
  • В восстановленном Капитолии увидим чудом уцелевшую крылатую бронзовую статую богини Победы (Vittoria Alata) I века н. э.

Владычество лангобардов

  • Далее наш путь лежит к монастырю святой Джулии, основанному королём лангобардов Дезидерио
  • На территории монастыря есть музей с коллекцией античной скульптуры и керамики, а также величественный крест Дезидерио с 212 драгоценными камнями

Средневековье

  • На Соборной площади увидим сразу старый и новый Дуомо (единственный случай в Италии)
  • В старом Дуомо полюбуемся фресками и картинами Моретто, Маффея и Романино, прикоснёмся к саркофагу епископа Берардо Маджи
  • В новом Дуомо посмотрим на алтарь Папы Римского Павла VI, родившегося в Брешии. Именно его косвенной родственницей я являюсь (и я не шучу).

Период Возрождения

  • Пройдём на самую красивую площадь города — площадь Лоджии (Piazza della Loggia)
  • Здесь располагается дворец в стиле венецианского Ренессанса, городской памятник «итальянской львице» — Брешии и башня с астрологическими часами. Я расскажу об итальянской (римской) системе часоисчисления.

Эпоха Муссолини

Завершим экскурсию на площади Виттории — ярком символе монументальных построек эпохи Муссолини.

Организационные детали

На экскурсии мы не будем заходить в музеи. При желании вы сможете самостоятельно посетить музей святой Джулии и археологический парк Капитолия. Стоимость единого билета для взрослых — €15, для посетителей младше 26 лет и старше 65 — €8.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Форо
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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