Экскурсия на фабрику оружия «Беретта» и старинную виллу

Посетить старейшую оружейную компанию, где вот уже 500 лет производят всемирно известную продукцию

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Датой основания фабрики считается 1526 год, когда Бартоломео Беретта продал Венецианской Республике первую партию 153 стволов для аркебузов. С тех пор семья Береттa уже в 15 поколении продолжает дело своего предприимчивого предка. Приглашаю вас на знаменитую фабрику, виллу Беретта и в уникальный частный музей. Прикоснёмся к истории самого известного итальянского оружия!
Экскурсия на фабрику оружия «Беретта» и старинную виллу
Экскурсия на фабрику оружия «Беретта» и старинную виллу
Экскурсия на фабрику оружия «Беретта» и старинную виллу
Экскурсия на фабрику оружия «Беретта» и старинную виллу
Экскурсия на фабрику оружия «Беретта» и старинную виллу
Экскурсия на фабрику оружия «Беретта» и старинную виллу
Экскурсия на фабрику оружия «Беретта» и старинную виллу
Экскурсия на фабрику оружия «Беретта» и старинную виллу
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вилла Беретта

Начнём экскурсию у 4-х этажного здания в стиле эклектика, где раньше проживала семья Беретта, а сейчас находится штаб-квартира компании. Зайдём в просторные холлы, рассмотрим коллекцию автомобилей, которые предприятие выпускало в 60-70 годах 20 века. Увидим лодку для утиной охоты со встроенным оружием и прицелом, изучим образцы суперсовременных спортивных винтовок для стендовой стрельбы.

Оружейная фабрика

В сопровождении опытного работника пройдём по роботизированным производственным цехам. Вы узнаете, как появилась компания и как изготавливают высокоточные винтовки и револьверы. Сможете поговорить с сотрудниками и администрацией фабрики.

Частный музей семьи Беретта

Здесь вас ждёт уникальная коллекция из 14 000 единиц старинного и современного оружия, в том числе реплики, изготовленные по частным заказам для охранниц Каддафи, Джорджа Буша-старшего и арабских шейхов.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии входят посещение фабрики, музея и виллы, а также услуги гида
  • Экскурсия проходит на вашем автомобиле. При необходимости помогу с трансфером. Его стоимость составит €80.
  • Программу нужно бронировать минимум за 2 недели
  • Она может быть перенесена на другую дату, так как оружейная фабрика — режимное предприятие. Для посещения нужно заранее отправить копии документов, после чего администрация предлагает определённые день и время.
  • Фабрика закрыта в выходные дни и в рождественские праздники (с 23 декабря по 7 января)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на ж/д вокзале в Брешиа
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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