Экскурсия на фабрику оружия «Беретта» и старинную виллу
Посетить старейшую оружейную компанию, где вот уже 500 лет производят всемирно известную продукцию
Датой основания фабрики считается 1526 год, когда Бартоломео Беретта продал Венецианской Республике первую партию 153 стволов для аркебузов. С тех пор семья Береттa уже в 15 поколении продолжает дело своего предприимчивого предка. Приглашаю вас на знаменитую фабрику, виллу Беретта и в уникальный частный музей. Прикоснёмся к истории самого известного итальянского оружия!
Что можно увидеть
Вилла Беретта
Оружейная фабрика
Частный музей семьи Беретта
Описание экскурсии
Вилла Беретта
Начнём экскурсию у 4-х этажного здания в стиле эклектика, где раньше проживала семья Беретта, а сейчас находится штаб-квартира компании. Зайдём в просторные холлы, рассмотрим коллекцию автомобилей, которые предприятие выпускало в 60-70 годах 20 века. Увидим лодку для утиной охоты со встроенным оружием и прицелом, изучим образцы суперсовременных спортивных винтовок для стендовой стрельбы.
Оружейная фабрика
В сопровождении опытного работника пройдём по роботизированным производственным цехам. Вы узнаете, как появилась компания и как изготавливают высокоточные винтовки и револьверы. Сможете поговорить с сотрудниками и администрацией фабрики.
Частный музей семьи Беретта
Здесь вас ждёт уникальная коллекция из 14 000 единиц старинного и современного оружия, в том числе реплики, изготовленные по частным заказам для охранниц Каддафи, Джорджа Буша-старшего и арабских шейхов.
Организационные детали
В стоимость экскурсии входят посещение фабрики, музея и виллы, а также услуги гида
Экскурсия проходит на вашем автомобиле. При необходимости помогу с трансфером. Его стоимость составит €80.
Программу нужно бронировать минимум за 2 недели
Она может быть перенесена на другую дату, так как оружейная фабрика — режимное предприятие. Для посещения нужно заранее отправить копии документов, после чего администрация предлагает определённые день и время.
Фабрика закрыта в выходные дни, в августе и в рождественские праздники (с 23 декабря по 7 января)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инесса — ваш гид в Брешиа
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
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Провела экскурсии для 643 туристов
Ciao a tutti! Приветствую всех! Меня зовут Инесса. Я гид по озеру Гарда, Вероне и Брешии. Живу в Италии с 1998 года. Увлекаюсь историей античного Рима и Средневековья, искусством эпохи Возрождения. Я гурман — разбираюсь в винах и люблю итальянскую кухню. Обожаю оперу. На моих экскурсиях не бывает скучно, вы окунётесь в водоворот итальянской истории и жизни.
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