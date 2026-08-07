Датой основания фабрики считается 1526 год, когда Бартоломео Беретта продал Венецианской Республике первую партию 153 стволов для аркебузов. С тех пор семья Береттa уже в 15 поколении продолжает дело своего предприимчивого предка. Приглашаю вас на знаменитую фабрику, виллу Беретта и в уникальный частный музей. Прикоснёмся к истории самого известного итальянского оружия!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Вилла Беретта

Начнём экскурсию у 4-х этажного здания в стиле эклектика, где раньше проживала семья Беретта, а сейчас находится штаб-квартира компании. Зайдём в просторные холлы, рассмотрим коллекцию автомобилей, которые предприятие выпускало в 60-70 годах 20 века. Увидим лодку для утиной охоты со встроенным оружием и прицелом, изучим образцы суперсовременных спортивных винтовок для стендовой стрельбы.

Оружейная фабрика

В сопровождении опытного работника пройдём по роботизированным производственным цехам. Вы узнаете, как появилась компания и как изготавливают высокоточные винтовки и револьверы. Сможете поговорить с сотрудниками и администрацией фабрики.

Частный музей семьи Беретта

Здесь вас ждёт уникальная коллекция из 14 000 единиц старинного и современного оружия, в том числе реплики, изготовленные по частным заказам для охранниц Каддафи, Джорджа Буша-старшего и арабских шейхов.

Организационные детали