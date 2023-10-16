Посетить старейшую оружейную компанию, где вот уже 500 лет производят всемирно известную продукцию
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даты
Описание
Что вас ожидает
Вилла Беретта
Начнём экскурсию у 4-х этажного здания в стиле эклектика, где раньше проживала семья Беретта, а сейчас находится штаб-квартира компании. Зайдём в просторные холлы, рассмотрим коллекцию автомобилей, которые предприятие выпускало в 60-70 годах 20 века. Увидим лодку для утиной охоты со встроенным оружием и прицелом, изучим образцы суперсовременных спортивных винтовок для стендовой стрельбы.
Оружейная фабрика
В сопровождении опытного работника пройдём по роботизированным производственным цехам. Вы узнаете, как появилась компания и как изготавливают высокоточные винтовки и револьверы. Сможете поговорить с сотрудниками и администрацией фабрики.
Частный музей семьи Беретта
Здесь вас ждёт уникальная коллекция из 14 000 единиц старинного и современного оружия, в том числе реплики, изготовленные по частным заказам для охранниц Каддафи, Джорджа Буша-старшего и арабских шейхов.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии входят посещение фабрики, музея и виллы, а также услуги гида
- Экскурсия проходит на вашем автомобиле. При необходимости помогу с трансфером. Его стоимость составит €80.
- Программу нужно бронировать минимум за 2 недели
- Она может быть перенесена на другую дату, так как оружейная фабрика — режимное предприятие. Для посещения нужно заранее отправить копии документов, после чего администрация предлагает определённые день и время.
- Фабрика закрыта в выходные дни и в рождественские праздники (с 23 декабря по 7 января)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на ж/д вокзале в Брешиа
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.