2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Четыре площади Брешии: путешествие через эпохи

Погулять по великолепных площадям и увидеть главные достопримечательности исторического центра

Ольга
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Ольга – ваш гид
Совершить путешествие во времени и побывать в четырех исторических эпохах.

Оказаться на римском форуме, переместиться в Средневековье с его суровыми башнями и строгими палаццо, поразиться элегантности венецианского стиля и оценить рационализм 30-х гг.

Вы ощутите многовековую историю Брешии в облике ее прекрасных площадей, старинных палаццо и многочисленных церквей.
75 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Четыре площади Брешии: путешествие через эпохи
Четыре площади Брешии: путешествие через эпохи

Что вас ожидает

Прогулка по городским площадям
Четыре главные площади Брешии: пьяцца дель Форо, пьяцца Паоло VI, пьяцца Лоджа и пьяцца Виттория, такие близкие по расстоянию и такие далекие друг от друга по своему облику и стилю. Вы совершите интереснейшую прогулку по историческому центру города, увидите его основные памятники: римский Капитолий, два главных собора, Старый и Новый Дуомо, палаццо Лоджа, палаццо Бролетто, первый в Италии небоскреб. «Брешия — это немного Милан, немного Венеция и немного Рим», — довелось мне слышать однажды. После прогулки по ее площадям вам станет понятно, почему родилось такое суждение. Послав друзьям фотографии, сделанные на пьяццо дель Форо, в ответ получите «Вы в Риме?!», а очутившись на пьяцца Лоджа, вы невольно вспомните венецианскую площадь Сан-Марко.

Фирменный аперитив на площади Дуомо
Брешиа — это единственный город в Италии, где на одной площади бок о бок соседствуют два кафедральных собора — Старый и Новый Дуомо. Присев за столик одного из баров на пьяцце Дуомо и заказав бокал знаменитого брешианского аперитива «пирло», вы сможете еще раз не спеша любоваться на фасад Нового Дуомо, средневековую башню Пегол, мраморные фонтаны, округлые каменные стены романского Старого Дуомо и почувствовать атмосферу, красоту и гармонию этого старинного ломбардского города.

Организационные детали

  • Экскурсия не предполагает посещение исторических объектов, но если она проходит в период, когда к ним открыт публичный доступ, мы сможем подняться по ступеням под портик Капитолия, заглянуть в кафедральные соборы и Палаццо Лоджа. Дополнительной оплаты это не потребует.
  • Напитки и еда не включены в стоимость экскурсии.
Четыре площади Брешии: путешествие через эпохи
Четыре площади Брешии: путешествие через эпохи
Четыре площади Брешии: путешествие через эпохи

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ольга
Ольга
Приветствую всех, кто выбрал направлением своего путешествия Северную Италию, и предлагаю стать вашим проводником по самой большой провинции региона Ломбардия — Брешии, жительницей которой я являюсь уже почти 10 лет. Историк по образованию, страстно увлечена наследием этого региона, влюблена в его природные красоты, эстетику архитектуры и искусства, своеобразие менталитета брешиан. На своих экскурсиях стремлюсь не только «информировать» путешественников, но через порой незамечаемые детали, необычные ракурсы, скрытые уголки раскрыть и дать почувствовать очарование, дух и атмосферу города, предложить ключ к его прочтению.
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

14 ноября 2018
Великолепная экскурсия по четырем площадям Брешии!!! Спасибо Ольге за подробный и интересный рассказ об этом удивительном городе. Всем рекомендую эту экскурсию и гида!!!!!
29 октября 2018
Большое спасибо Ольге за прекрасно проведенную экскурсию. В ужасную погоду, в проливной дождь она провела с нами больше времени, чем было запланированно, она приятный, высокообразованный человек и собеседник. Брешия, казавшаяся нам маленьким городком Северной Италии, открылась с новой стороны благодаря Оле. Спасибо!

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