2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Четыре площади Брешии: путешествие через эпохи

Погрузитесь в атмосферу Брешии, прогуливаясь по ее историческим площадям и наслаждаясь видами на главные достопримечательности города
Побывайте на четырёх исторических площадях Брешии и ощутите дух разных эпох.

Начните с римского форума на пьяцца дель Форо, затем переместитесь в Средневековье на пьяцца Паоло VI, где расположены два кафедральных
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собора.

Восхититесь венецианским стилем на пьяцца Лоджа и завершите экскурсию на пьяцца Виттория, где рационализм 30-х годов воплощён в архитектуре.

Прогулка по историческому центру города позволит увидеть основные памятники, включая римский Капитолий, Старый и Новый Дуомо, палаццо Лоджа и первый в Италии небоскрёб. Насладитесь фирменным аперитивом «пирло» на площади Дуомо, любуясь её красотой и гармонией

5
18 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 📸 Уникальные фотографии на фоне исторических памятников
  • 🏛️ Посещение четырёх главных площадей Брешии
  • 🍷 Фирменный аперитив на площади Дуомо
  • 🏰 Восхитительная архитектура разных эпох
  • 🌟 Погружение в многовековую историю города
Четыре площади Брешии: путешествие через эпохи
Четыре площади Брешии: путешествие через эпохи
Четыре площади Брешии: путешествие через эпохи

Что можно увидеть

  • Пьяцца дель Форо
  • Пьяцца Паоло VI
  • Пьяцца Лоджа
  • Пьяцца Виттория
  • Римский Капитолий
  • Старый Дуомо
  • Новый Дуомо
  • Палаццо Лоджа
  • Палаццо Бролетто
  • Площадь Дуомо

Описание экскурсии

Прогулка по городским площадям

Четыре главные площади Брешии: пьяцца дель Форо, пьяцца Паоло VI, пьяцца Лоджа и пьяцца Виттория, такие близкие по расстоянию и такие далекие друг от друга по своему облику и стилю. Вы совершите интереснейшую прогулку по историческому центру города, увидите его основные памятники: римский Капитолий, два главных собора, Старый и Новый Дуомо, палаццо Лоджа, палаццо Бролетто, первый в Италии небоскреб. «Брешия — это немного Милан, немного Венеция и немного Рим», — довелось мне слышать однажды. После прогулки по ее площадям вам станет понятно, почему родилось такое суждение. Послав друзьям фотографии, сделанные на пьяццо дель Форо, в ответ получите «Вы в Риме?!», а очутившись на пьяцца Лоджа, вы невольно вспомните венецианскую площадь Сан-Марко.

Фирменный аперитив на площади Дуомо

Брешиа — это единственный город в Италии, где на одной площади бок о бок соседствуют два кафедральных собора — Старый и Новый Дуомо. Присев за столик одного из баров на пьяцце Дуомо и заказав бокал знаменитого брешианского аперитива «пирло», вы сможете еще раз не спеша любоваться на фасад Нового Дуомо, средневековую башню Пегол, мраморные фонтаны, округлые каменные стены романского Старого Дуомо и почувствовать атмосферу, красоту и гармонию этого старинного ломбардского города.

Организационные детали

  • Экскурсия не предполагает посещение исторических объектов, но если она проходит в период, когда к ним открыт публичный доступ, мы сможем подняться по ступеням под портик Капитолия, заглянуть в кафедральные соборы и Палаццо Лоджа. Дополнительной оплаты это не потребует.
  • Напитки и еда не включены в стоимость экскурсии.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Брешиа
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 1 час
Провела экскурсии для 118 туристов
Приветствую всех, кто выбрал направлением своего путешествия Северную Италию, и предлагаю стать вашим проводником по самой большой провинции региона Ломбардия — Брешии, жительницей которой я являюсь с 2015 года. Историк
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по образованию, страстно увлечена наследием этого региона, влюблена в его природные красоты, эстетику архитектуры и искусства, своеобразие менталитета брешиан. На своих экскурсиях стремлюсь не только «информировать» путешественников, но через порой незамечаемые детали, необычные ракурсы, скрытые уголки раскрыть и дать почувствовать очарование, дух и атмосферу города, предложить ключ к его прочтению.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
18
4
3
2
1
О
Ольга, большое спасибо за время, проведенное с нами, индивидуальный подход и внимание к деталям! Мы узнали много нового и интересного!!! С радостью порекомендуем друзьям и вернемся к вам сами. Спасибо! 😊
Ольга, большое спасибо за время, проведенное с нами, индивидуальный подход и внимание к деталям! Мы узнали
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Ю
Я считаю, нам очень повезло с гидом. Ольга очень интересно и не скучно рассказала про все 4 площади и даже больше) нам очень понравилось👍Брешия, на самом деле, очень приятный город с итальянской атмосферой и богатой историей.
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Г
Были проездом в г. Брешии. Спасибо Ольге, за два часа посмотрели четыре эпохи Брешии. Насладились атмосферой милого города. Пообедали в рекомендованном ресторане Ольгой, она его и забронировала нам. Очень понравились местные блюда и гостеприимство хозяев. Рекомендуем посетить город и погулять по нему с рассказами Ольги.
Были проездом в г. Брешии. Спасибо Ольге, за два часа посмотрели четыре эпохи Брешии. Насладились атмосферой
Были проездом в г. Брешии. Спасибо Ольге, за два часа посмотрели четыре эпохи Брешии. Насладились атмосферой
Были проездом в г. Брешии. Спасибо Ольге, за два часа посмотрели четыре эпохи Брешии. Насладились атмосферой
Были проездом в г. Брешии. Спасибо Ольге, за два часа посмотрели четыре эпохи Брешии. Насладились атмосферой
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Галина
Экскурсия превзошла наши ожидания. Ольга - отличный рассказчик, мы узнали массу нового и интересного. Не ожидали увидеть столько красивых мест в общем-то большом промышленном городе. Спасибо, Ольга
Экскурсия превзошла наши ожидания. Ольга - отличный рассказчик, мы узнали массу нового и интересного. Не ожидали
Экскурсия превзошла наши ожидания. Ольга - отличный рассказчик, мы узнали массу нового и интересного. Не ожидали
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М
Замечательная экскурсия!!! Брешия = это ларец драгоценностей! Мы не ожидали такого сгустка истории. Мы лишь прикоснулись к этому чуду! НО огромная благодарность Ольге- именно она открыла нам это чудо!!! Замечательный рассказчик, погруженная в тему. С любовью к городу и истории. Теплый человек!! Старается как можгл больше дать экскурсанту. Всем рекомендуем!!!
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J
Ольга замечательный экскурсовод и приятный человек с глубокими познаниями в истории города. Маршрут был интересным и красочным. Рекомендую.
Ольга замечательный экскурсовод и приятный человек с глубокими познаниями в истории города. Маршрут был интересным и красочным. Рекомендую.
Ольга замечательный экскурсовод и приятный человек с глубокими познаниями в истории города. Маршрут был интересным и красочным. Рекомендую.
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