2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Погрузитесь в атмосферу Брешии, прогуливаясь по ее историческим площадям и наслаждаясь видами на главные достопримечательности города
Побывайте на четырёх исторических площадях Брешии и ощутите дух разных эпох.
Начните с римского форума на пьяцца дель Форо, затем переместитесь в Средневековье на пьяцца Паоло VI, где расположены два кафедральных читать дальшеуменьшить
собора.
Восхититесь венецианским стилем на пьяцца Лоджа и завершите экскурсию на пьяцца Виттория, где рационализм 30-х годов воплощён в архитектуре.
Прогулка по историческому центру города позволит увидеть основные памятники, включая римский Капитолий, Старый и Новый Дуомо, палаццо Лоджа и первый в Италии небоскрёб. Насладитесь фирменным аперитивом «пирло» на площади Дуомо, любуясь её красотой и гармонией
📸 Уникальные фотографии на фоне исторических памятников
🏛️ Посещение четырёх главных площадей Брешии
🍷 Фирменный аперитив на площади Дуомо
🏰 Восхитительная архитектура разных эпох
🌟 Погружение в многовековую историю города
Что можно увидеть
Пьяцца дель Форо
Пьяцца Паоло VI
Пьяцца Лоджа
Пьяцца Виттория
Римский Капитолий
Старый Дуомо
Новый Дуомо
Палаццо Лоджа
Палаццо Бролетто
Площадь Дуомо
Описание экскурсии
Прогулка по городским площадям
Четыре главные площади Брешии: пьяцца дель Форо, пьяцца Паоло VI, пьяцца Лоджа и пьяцца Виттория, такие близкие по расстоянию и такие далекие друг от друга по своему облику и стилю. Вы совершите интереснейшую прогулку по историческому центру города, увидите его основные памятники: римский Капитолий, два главных собора, Старый и Новый Дуомо, палаццо Лоджа, палаццо Бролетто, первый в Италии небоскреб. «Брешия — это немного Милан, немного Венеция и немного Рим», — довелось мне слышать однажды. После прогулки по ее площадям вам станет понятно, почему родилось такое суждение. Послав друзьям фотографии, сделанные на пьяццо дель Форо, в ответ получите «Вы в Риме?!», а очутившись на пьяцца Лоджа, вы невольно вспомните венецианскую площадь Сан-Марко.
Фирменный аперитив на площади Дуомо
Брешиа — это единственный город в Италии, где на одной площади бок о бок соседствуют два кафедральных собора — Старый и Новый Дуомо. Присев за столик одного из баров на пьяцце Дуомо и заказав бокал знаменитого брешианского аперитива «пирло», вы сможете еще раз не спеша любоваться на фасад Нового Дуомо, средневековую башню Пегол, мраморные фонтаны, округлые каменные стены романского Старого Дуомо и почувствовать атмосферу, красоту и гармонию этого старинного ломбардского города.
Организационные детали
Экскурсия не предполагает посещение исторических объектов, но если она проходит в период, когда к ним открыт публичный доступ, мы сможем подняться по ступеням под портик Капитолия, заглянуть в кафедральные соборы и Палаццо Лоджа. Дополнительной оплаты это не потребует.
Напитки и еда не включены в стоимость экскурсии.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Брешиа
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 1 час
Провела экскурсии для 118 туристов
Приветствую всех, кто выбрал направлением своего путешествия Северную Италию, и предлагаю стать вашим проводником по самой большой провинции региона Ломбардия — Брешии, жительницей которой я являюсь с 2015 года. Историк читать дальшеуменьшить
по образованию, страстно увлечена наследием этого региона, влюблена в его природные красоты, эстетику архитектуры и искусства, своеобразие менталитета брешиан. На своих экскурсиях стремлюсь не только «информировать» путешественников, но через порой незамечаемые детали, необычные ракурсы, скрытые уголки раскрыть и дать почувствовать очарование, дух и атмосферу города, предложить ключ к его прочтению.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Ольга
Ольга, большое спасибо за время, проведенное с нами, индивидуальный подход и внимание к деталям! Мы узнали много нового и интересного!!! С радостью порекомендуем друзьям и вернемся к вам сами. Спасибо! 😊
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Ю
Юлия
Я считаю, нам очень повезло с гидом. Ольга очень интересно и не скучно рассказала про все 4 площади и даже больше) нам очень понравилось👍Брешия, на самом деле, очень приятный город с итальянской атмосферой и богатой историей.
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Г
Галина
Были проездом в г. Брешии. Спасибо Ольге, за два часа посмотрели четыре эпохи Брешии. Насладились атмосферой милого города. Пообедали в рекомендованном ресторане Ольгой, она его и забронировала нам. Очень понравились местные блюда и гостеприимство хозяев. Рекомендуем посетить город и погулять по нему с рассказами Ольги.
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Галина
Экскурсия превзошла наши ожидания. Ольга - отличный рассказчик, мы узнали массу нового и интересного. Не ожидали увидеть столько красивых мест в общем-то большом промышленном городе. Спасибо, Ольга
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М
Марина
Замечательная экскурсия!!! Брешия = это ларец драгоценностей! Мы не ожидали такого сгустка истории. Мы лишь прикоснулись к этому чуду! НО огромная благодарность Ольге- именно она открыла нам это чудо!!! Замечательный рассказчик, погруженная в тему. С любовью к городу и истории. Теплый человек!! Старается как можгл больше дать экскурсанту. Всем рекомендуем!!!
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J
Julia
Ольга замечательный экскурсовод и приятный человек с глубокими познаниями в истории города. Маршрут был интересным и красочным. Рекомендую.
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