2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Побывайте на четырёх исторических площадях Брешии и ощутите дух разных эпох.Начните с римского форума на пьяцца дель Форо, затем переместитесь в Средневековье на пьяцца Паоло VI, где расположены два кафедральных

собора. Восхититесь венецианским стилем на пьяцца Лоджа и завершите экскурсию на пьяцца Виттория, где рационализм 30-х годов воплощён в архитектуре. Прогулка по историческому центру города позволит увидеть основные памятники, включая римский Капитолий, Старый и Новый Дуомо, палаццо Лоджа и первый в Италии небоскрёб. Насладитесь фирменным аперитивом «пирло» на площади Дуомо, любуясь её красотой и гармонией

Описание экскурсии

Прогулка по городским площадям

Четыре главные площади Брешии: пьяцца дель Форо, пьяцца Паоло VI, пьяцца Лоджа и пьяцца Виттория, такие близкие по расстоянию и такие далекие друг от друга по своему облику и стилю. Вы совершите интереснейшую прогулку по историческому центру города, увидите его основные памятники: римский Капитолий, два главных собора, Старый и Новый Дуомо, палаццо Лоджа, палаццо Бролетто, первый в Италии небоскреб. «Брешия — это немного Милан, немного Венеция и немного Рим», — довелось мне слышать однажды. После прогулки по ее площадям вам станет понятно, почему родилось такое суждение. Послав друзьям фотографии, сделанные на пьяццо дель Форо, в ответ получите «Вы в Риме?!», а очутившись на пьяцца Лоджа, вы невольно вспомните венецианскую площадь Сан-Марко.

Фирменный аперитив на площади Дуомо

Брешиа — это единственный город в Италии, где на одной площади бок о бок соседствуют два кафедральных собора — Старый и Новый Дуомо. Присев за столик одного из баров на пьяцце Дуомо и заказав бокал знаменитого брешианского аперитива «пирло», вы сможете еще раз не спеша любоваться на фасад Нового Дуомо, средневековую башню Пегол, мраморные фонтаны, округлые каменные стены романского Старого Дуомо и почувствовать атмосферу, красоту и гармонию этого старинного ломбардского города.

Организационные детали

Экскурсия не предполагает посещение исторических объектов, но если она проходит в период, когда к ним открыт публичный доступ, мы сможем подняться по ступеням под портик Капитолия, заглянуть в кафедральные соборы и Палаццо Лоджа. Дополнительной оплаты это не потребует.