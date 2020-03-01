Обзорные экскурсии в Брешиа

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  3. Брешиа — «Львица Италии»

Узнать, чем славится город, и познакомиться с его роскошной архитектурой

Ольга
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Ольга – ваш гид
Мы погуляем по живописным улицам прекрасной Брешии, расположенной у подножия Альп, и увидим старинный замок, монастырь Санта-Джулия, Большой театр XVIII века и великолепные соборы.

Я расскажу, почему Брешию называют «Львицей Италии», и помогу разобраться в ее богатом культурном наследии.
250 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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Брешиа — «Львица Италии»
Брешиа — «Львица Италии»

Что вас ожидает

Прогулка по историческому центру
Что может заинтересовать туриста в Брешии? Перечислю самое основное. Вы увидите два городских собора, сохранившийся Храм Капитолий на Римском форуме, величественный средневековый замок, красивейший Большой Театр XVIII века и монастырь Санта-Джулия с редкими произведениями искусства периода господства лангобардов в Италии. Я расскажу о роскошной архитектуре времен правления Венецианской республики и поясню, почему Археологический комплекс Брешии называют древнеримским сокровищем в сердце Ломбардии.

Комментарий искусствоведа
Брешиа известна на весь мир своей промышленностью, торговлей и сельским хозяйством. В то же время, это пленительный город, богатый историческим прошлым, произведениями искусства и памятниками архитектуры, часть которых внесена в список Всемирного достояния человечества ЮНЕСКО. В литературе Брешиа описана как «красивый и дерзкий, бесстрашный хранитель своих художественных красот». Эти красоты нужно суметь открыть для себя. Я искусствовед и с радостью помогу вам в этом!

Организационные детали

  • Для желающих посетить монастырь Санта-Джулия и археологический музей дополнительно на месте оплачиваются входные билеты. Стоимость: 20 евро — взрослый билет, 8 или 12 евро — детский.
  • Входной билет в средневековый замок (посещение по желанию) оплачивается также дополнительно на месте: 4 евро — взрослый билет, 3 евро — детский.
Брешиа — «Львица Италии»
Брешиа — «Львица Италии»
Брешиа — «Львица Италии»
Брешиа — «Львица Италии»
Брешиа — «Львица Италии»
Брешиа — «Львица Италии»
Брешиа — «Львица Италии»
Брешиа — «Львица Италии»
Брешиа — «Львица Италии»
Брешиа — «Львица Италии»
Брешиа — «Львица Италии»
Брешиа — «Львица Италии»
Брешиа — «Львица Италии»
Брешиа — «Львица Италии»
Брешиа — «Львица Италии»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ольга
Ольга
Я живу в Италии уже 20 лет, стала искусствоведом и получила 3 высших образования. Видимо, тот факт, что я была рождена глубоко в Сибири, в месте, где не было даже деревушки, а лишь два дома, дал мне стимул для выбора идеального места моего дальнейшего проживания. Его заслуженно получила Италия! Любовь к этой стране, любопытство и стремление узнать всё самое интересное и необычное переросло в желание знакомить вас с моими любимыми местами.
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