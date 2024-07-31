Обзорные экскурсии в Брешиа

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Брешиа - «Львица Италии»

Прогулка по историческому центру Брешии, знакомство с её архитектурными шедеврами и культурным наследием. Увидите замок, соборы и монастырь Санта-Джулия
Прогулка по живописным улицам Брешии, расположенной у подножия Альп, откроет вам её богатое культурное наследие. Вы увидите старинный замок, монастырь Санта-Джулия, Большой театр XVIII века и великолепные соборы. Узнаете, почему
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Брешию называют «Львицей Италии», и разберётесь в её историческом значении.

Экскурсия включает посещение Археологического комплекса Брешии, который называют древнеримским сокровищем Ломбардии.

Местный искусствовед расскажет о произведениях искусства и памятниках архитектуры, внесённых в список Всемирного достояния ЮНЕСКО. Не упустите шанс погрузиться в атмосферу этого пленительного города

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Посещение старинного замка
  • 🎨 Монастырь Санта-Джулия с редкими произведениями искусства
  • 🎭 Величественный Большой театр XVIII века
  • ⛪ Два городских собора
  • 📜 Археологический комплекс Брешии
Брешиа - «Львица Италии»
Брешиа - «Львица Италии»
Брешиа - «Львица Италии»

Что можно увидеть

  • Старинный замок
  • Монастырь Санта-Джулия
  • Большой театр XVIII века
  • Два городских собора
  • Археологический комплекс Брешии

Описание экскурсии

Прогулка по историческому центру

Что может заинтересовать туриста в Брешии? Перечислю самое основное. Вы увидите два городских собора, сохранившийся Храм Капитолий на Римском форуме, величественный средневековый замок, красивейший Большой Театр XVIII века и монастырь Санта-Джулия с редкими произведениями искусства периода господства лангобардов в Италии. Я расскажу о роскошной архитектуре времен правления Венецианской республики и поясню, почему Археологический комплекс Брешии называют древнеримским сокровищем в сердце Ломбардии.

Комментарий искусствоведа

Брешиа известна на весь мир своей промышленностью, торговлей и сельским хозяйством. В то же время, это пленительный город, богатый историческим прошлым, произведениями искусства и памятниками архитектуры, часть которых внесена в список Всемирного достояния человечества ЮНЕСКО. В литературе Брешиа описана как «красивый и дерзкий, бесстрашный хранитель своих художественных красот». Эти красоты нужно суметь открыть для себя. Я искусствовед и с радостью помогу вам в этом!

Организационные детали

  • Для желающих посетить монастырь Санта-Джулия и археологический музей дополнительно на месте оплачиваются входные билеты. Стоимость: 20 евро — взрослый билет, 8 или 12 евро — детский.
  • Входной билет в средневековый замок (посещение по желанию) оплачивается также дополнительно на месте: 4 евро — взрослый билет, 3 евро — детский.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Брешиа
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 21 туриста
Я живу в Италии уже 20 лет, стала искусствоведом и получила 3 высших образования. Видимо, тот факт, что я была рождена глубоко в Сибири, в месте, где не было даже
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деревушки, а лишь два дома, дал мне стимул для выбора идеального места моего дальнейшего проживания. Его заслуженно получила Италия! Любовь к этой стране, любопытство и стремление узнать всё самое интересное и необычное переросло в желание знакомить вас с моими любимыми местами.

Отзывы и рейтинг

3
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Мы требовательны к тому,как,что и о чем рассказывает нам повествователь,обращаем внимание на грамотность,информационную подготовленность,тактичность. Ничего из этого,к сожалению,мы не получили. Цена и услуга явно не соответствуют друг другу.
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