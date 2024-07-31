Обзорные экскурсии в Брешиа

Прогулка по живописным улицам Брешии, расположенной у подножия Альп, откроет вам её богатое культурное наследие. Вы увидите старинный замок, монастырь Санта-Джулия, Большой театр XVIII века и великолепные соборы. Узнаете, почему

Брешию называют «Львицей Италии», и разберётесь в её историческом значении. Экскурсия включает посещение Археологического комплекса Брешии, который называют древнеримским сокровищем Ломбардии. Местный искусствовед расскажет о произведениях искусства и памятниках архитектуры, внесённых в список Всемирного достояния ЮНЕСКО. Не упустите шанс погрузиться в атмосферу этого пленительного города

Описание экскурсии

Прогулка по историческому центру

Что может заинтересовать туриста в Брешии? Перечислю самое основное. Вы увидите два городских собора, сохранившийся Храм Капитолий на Римском форуме, величественный средневековый замок, красивейший Большой Театр XVIII века и монастырь Санта-Джулия с редкими произведениями искусства периода господства лангобардов в Италии. Я расскажу о роскошной архитектуре времен правления Венецианской республики и поясню, почему Археологический комплекс Брешии называют древнеримским сокровищем в сердце Ломбардии.

Комментарий искусствоведа

Брешиа известна на весь мир своей промышленностью, торговлей и сельским хозяйством. В то же время, это пленительный город, богатый историческим прошлым, произведениями искусства и памятниками архитектуры, часть которых внесена в список Всемирного достояния человечества ЮНЕСКО. В литературе Брешиа описана как «красивый и дерзкий, бесстрашный хранитель своих художественных красот». Эти красоты нужно суметь открыть для себя. Я искусствовед и с радостью помогу вам в этом!

Организационные детали