М Маша Брешиа: античная, средневековая, современная Инесса провела чудесную прогулку по Брешиа для моих родителей. Остались очень довольны. Много интересного, но не перегружено. Все легко и гибко, с учетом их пожеланий и вопросов. Будем рады вернуться и на другие экскурсии)

Н Наталья Четыре площади Брешии: путешествие через эпохи Ольга- прекрасный собеседник и замечательный знаток Италии! Если хотите с пользой провести время и познать окружающую красоту и аутентичность -Вам точно с Ольгой будет по пути! Рекомендую и благодарю 🙏🎊👏

J Julia Четыре площади Брешии: путешествие через эпохи Ольга замечательный экскурсовод и приятный человек с глубокими познаниями в истории города. Маршрут был интересным и красочным. Рекомендую.