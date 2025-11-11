Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Этот тур рассчитан на мужчин и женщин, увлеченных машинами, ретро и оружием. Во время тура мы посетим Музей Милле Милья и Музей оружия Луиджи Мардзоли. По предварительному заказу мы можем также посетить частный музей оружия Беретта.

Нонна Ваш гид в Брешиа Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 6 часов Размер группы 1-5 человек €400 за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание экскурсии Mille Miglia Museum открыт для общественности с 2004 года. Он расположен в древнем Бенедиктинском монастыре Сант-Эуфемия, недалеко от города Брешия. В этом уникальном месте, мы окунемся в историю автомобильной гонки Милле Милья которая сделала город Брешиа известной во всем мире. Здесь находится широчайший спектр экспонатов и памятных вещей, от бесценных старинных автомобилей до картин, писем и архивов, рекламы и костюмов водителей. На самой высокой точке города Брешиа находится Музей Оружия. Он располагается в Замке, построенном в 14 веке. Это сооружение является ярким образчиком средневековой оборонительной архитектуры. Музей существует с 1988 года. Богатейшее собрание огнестрельного оружия Луиджи Мардзоли было завещано городу в 1965 году. В коллекции собраны уникальные образцы оружия, датируемые 15 — 18 столетиями. В дополнение к сказанному, хочу сказать, что и в частном музее Беретта имеется небольшая коллекция ретро автомобилей. Заказывать посещение этого уникального места нужно заранее. Важная информация: Мы посетим места, которые обычно не посещают русскоговорящие туристы.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату