Этот тур рассчитан на мужчин и женщин, увлеченных машинами, ретро и оружием. Во время тура мы посетим Музей Милле Милья и Музей оружия Луиджи Мардзоли. По предварительному заказу мы можем также посетить частный музей оружия Беретта.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииMille Miglia Museum открыт для общественности с 2004 года. Он расположен в древнем Бенедиктинском монастыре Сант-Эуфемия, недалеко от города Брешия. В этом уникальном месте, мы окунемся в историю автомобильной гонки Милле Милья которая сделала город Брешиа известной во всем мире. Здесь находится широчайший спектр экспонатов и памятных вещей, от бесценных старинных автомобилей до картин, писем и архивов, рекламы и костюмов водителей. На самой высокой точке города Брешиа находится Музей Оружия. Он располагается в Замке, построенном в 14 веке. Это сооружение является ярким образчиком средневековой оборонительной архитектуры. Музей существует с 1988 года. Богатейшее собрание огнестрельного оружия Луиджи Мардзоли было завещано городу в 1965 году. В коллекции собраны уникальные образцы оружия, датируемые 15 — 18 столетиями. В дополнение к сказанному, хочу сказать, что и в частном музее Беретта имеется небольшая коллекция ретро автомобилей. Заказывать посещение этого уникального места нужно заранее. Важная информация: Мы посетим места, которые обычно не посещают русскоговорящие туристы.
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Трансфер
- Входные билеты
- Обед
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Мы посетим места
- Которые обычно не посещают русскоговорящие туристы
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
