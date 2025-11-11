Откройте для себя Брешиа — город, где переплетаются эпохи и культуры. От древних лигурийцев и этрусков до римской колонии и столицы королевства лангобардов.
Погрузитесь в атмосферу прошлого и узнайте увлекательные истории, связанные с этим уникальным местом.
Погрузитесь в атмосферу прошлого и узнайте увлекательные истории, связанные с этим уникальным местом.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Описание экскурсииБрешиа была заселена со времен Бронзового века, сначала лигурийцами, потом этрусками и кельтами. Позже древняя Brixia завоевала почетное звание римской колонии. С падением Римской Империи город становится столицей королевства лангобардов во главе с королем Дезидерио, который основал Монастырь Святого Спасителя (сегодня Санта-Джулия). В этом монастыре знаменитый итальянский писатель Алессандро Манзони разворачивает действие трагедии Адельки, рассказывающей историю замужества Эрменгарды с Карлом Великим, который затем завоюет город. Что отличает древнюю Brixia, так это смешение стилей и эпох. Например, рядом с археологической зоной Капитолийского Храма находится впечатляющий средневековый комплекс Монастырь Санта-Джулия (сегодня Городской Музей). Важная информация: Четыре площади города — четыре исторические эпохи.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 1. Corso Zanardelli и Большой Театр
- 2. Площадь Виктории
- 3. Площадь Лоджии
- 4. Площадь Павла VI
- 5. Площадь Форо (римская площадь)
- 6. Монастырь Санта-Джулия
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности
Завершение: Площадь Виттория, Брешиа
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Четыре площади города - четыре исторические эпохи
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие экскурсии из Брешиа
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Брешиа: античная, средневековая, современная
Прогулка по Брешии: римский форум, монастырь святой Джулии и площади эпохи Муссолини. Узнайте больше о богатой истории города
Начало: Piazza Vittoria
Завтра в 10:00
14 ноя в 10:00
€162
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Четыре площади Брешии: путешествие через эпохи
Погрузитесь в атмосферу Брешии, прогуливаясь по ее историческим площадям и наслаждаясь видами на главные достопримечательности города
12 ноя в 09:00
13 ноя в 09:00
€160 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Брешиа - «Львица Италии»: индивидуальная экскурсия
Прогулка по историческому центру Брешии, знакомство с её архитектурными шедеврами и культурным наследием. Увидите замок, соборы и монастырь Санта-Джулия
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€250 за всё до 10 чел.