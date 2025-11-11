Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Откройте для себя Брешиа — город, где переплетаются эпохи и культуры. От древних лигурийцев и этрусков до римской колонии и столицы королевства лангобардов.



Погрузитесь в атмосферу прошлого и узнайте увлекательные истории, связанные с этим уникальным местом.

Описание экскурсии Брешиа была заселена со времен Бронзового века, сначала лигурийцами, потом этрусками и кельтами. Позже древняя Brixia завоевала почетное звание римской колонии. С падением Римской Империи город становится столицей королевства лангобардов во главе с королем Дезидерио, который основал Монастырь Святого Спасителя (сегодня Санта-Джулия). В этом монастыре знаменитый итальянский писатель Алессандро Манзони разворачивает действие трагедии Адельки, рассказывающей историю замужества Эрменгарды с Карлом Великим, который затем завоюет город. Что отличает древнюю Brixia, так это смешение стилей и эпох. Например, рядом с археологической зоной Капитолийского Храма находится впечатляющий средневековый комплекс Монастырь Санта-Джулия (сегодня Городской Музей). Важная информация: Четыре площади города — четыре исторические эпохи.

