История, Вино и Пешие Прогулки

Пожалуйста, обратите внимание, что по воскресеньям музей ароматов закрыт, поэтому старайтесь бронировать экскурсию на другой день, или, если вы хотите экскурсию именно воскресенье, тогда мы исключаем посещение музея из экскурсии и сразу идем гулять в прекрасный сад.

Также прошу указать, на каком языке вы предпочитаете экскурсию по музею — английский или итальянский, если это итальянский, то я буду делать перевод. При вашем желании, мы можем не ходить в музей ароматов, а сразу отправиться гулять по саду с обзорными площадками.

Знаете ли вы, что Флоренция — это еще и город, знаменитый своими духами? Когда-то именно Флоренция была главным центром парфюмерии в Европе. Во время нашей экскурсии вы сможете в этом убедиться. Мы побываем в старинной парфюмерной, основанной средневековыми монахами, где я расскажу вам о духах, сделанных специально для Екатерины Медичи, а также о средстве от стресса, придуманного местными монахами. Увидим мы и ликер с секретным ингредиентом, тот самый таинственный напиток, которым любили побаловать себя Медичи. И, конечно, поговорим о самых интересных фактах, связанных с историей ароматов. Ну, а потом вы можете найти тот аромат, который понравится больше всего именно вам. Возможно, это будет запах лесных трав или розы или корицы! Затем мы отправимся в секретный сад, где растут лечебные и ароматные растения, полезные свойства которых были обнаружены еще в средневековье. Поговорим мы немного и о ядах, куда же без них, ведь в те времена к их «помощи» прибегали достаточно часто. Расскажу я вам и достаточно забавные истории и легенды, связанные с растениями, которые мы увидим, в том числе вы услышите истории о приворотных зельях и магических заклинаниях. Потом нас ждет посещение одного очень любопытного и интересного музея ароматов, который больше похож на интерактивную лабораторию, чем на музей. Здесь вам предложат угадать ароматы, собранные со всего света, и расскажут их историю. На полтора часа вы перенесетесь в разнообразный и душистый мир. Закончим мы нашу экскурсию в одном из великолепных садов Флоренции, откуда будет открываться прекрасный вид на город, и где можно будет отдохнуть после насыщенного дня. Важная информация: