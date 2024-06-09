Узнать любопытное об истории духов, очароваться самыми вкусными ароматами, побывать в секретных садах.
Да-да, ведь когда-то именно Флоренция была главным центром парфюмерии в Европе! Во время нашей необычной экскурсии вы сможете
Да-да, ведь когда-то именно Флоренция была главным центром парфюмерии в Европе! Во время нашей необычной экскурсии вы сможете
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Что вас ожидает:
- Базилика Santa Maria Novella (снаружи)
- Площадь Santa Maria Novella
- Старинная парфюмерия
- Секретный сад с лечебными и «магическими» растениями
- Музей ароматов (закрыт по воскресеньям)
- Сад роз с обзорной площадкой на город
Описание экскурсии
История, Вино и Пешие ПрогулкиЗнаете ли вы, что Флоренция — это еще и город, знаменитый своими духами? Когда-то именно Флоренция была главным центром парфюмерии в Европе. Во время нашей экскурсии вы сможете в этом убедиться. Мы побываем в старинной парфюмерной, основанной средневековыми монахами, где я расскажу вам о духах, сделанных специально для Екатерины Медичи, а также о средстве от стресса, придуманного местными монахами. Увидим мы и ликер с секретным ингредиентом, тот самый таинственный напиток, которым любили побаловать себя Медичи. И, конечно, поговорим о самых интересных фактах, связанных с историей ароматов. Ну, а потом вы можете найти тот аромат, который понравится больше всего именно вам. Возможно, это будет запах лесных трав или розы или корицы! Затем мы отправимся в секретный сад, где растут лечебные и ароматные растения, полезные свойства которых были обнаружены еще в средневековье. Поговорим мы немного и о ядах, куда же без них, ведь в те времена к их «помощи» прибегали достаточно часто. Расскажу я вам и достаточно забавные истории и легенды, связанные с растениями, которые мы увидим, в том числе вы услышите истории о приворотных зельях и магических заклинаниях. Потом нас ждет посещение одного очень любопытного и интересного музея ароматов, который больше похож на интерактивную лабораторию, чем на музей. Здесь вам предложат угадать ароматы, собранные со всего света, и расскажут их историю. На полтора часа вы перенесетесь в разнообразный и душистый мир. Закончим мы нашу экскурсию в одном из великолепных садов Флоренции, откуда будет открываться прекрасный вид на город, и где можно будет отдохнуть после насыщенного дня. Важная информация:
- Пожалуйста, обратите внимание, что по воскресеньям музей ароматов закрыт, поэтому старайтесь бронировать экскурсию на другой день, или, если вы хотите экскурсию именно воскресенье, тогда мы исключаем посещение музея из экскурсии и сразу идем гулять в прекрасный сад.
- Также прошу указать, на каком языке вы предпочитаете экскурсию по музею — английский или итальянский, если это итальянский, то я буду делать перевод. При вашем желании, мы можем не ходить в музей ароматов, а сразу отправиться гулять по саду с обзорными площадками.
С понедельника по воскресенье с 8 утра до 17 вечера.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Базилика Santa Maria Novella (снаружи)
- Площадь Santa Maria Novella
- Старинная парфюмерия
- Секретный сад с лечебными и «магическими» растениями
- Музей ароматов (закрыт по воскресеньям)
- Сад роз с обзорной площадкой на город
Что включено
- Экскурсия, сопровождение гида
Что не входит в цену
- Билет в музей 18 евро на человека (оплачивается в музее)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Piazza di Santa Maria Novella, 16, 50123 Firenze
Завершение: Piazza Giuseppe Poggi,1, 50125 Firenze
Когда и сколько длится?
Когда: С понедельника по воскресенье с 8 утра до 17 вечера.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Отвечу на все вопросы по номеру +393895671041 (Whatsapp)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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