145 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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под наши обстоятельства, и подготовила маленькие радиоприемники с наушниками, что существенно улучшает восприятие экскурсии, особенно в шумных людных местах.

Мы взяли еще и экскурсию по Галерее Уффици на следующий день и тоже остались в восторге!

Несмотря на то, что мы достаточно избалованы в плане гидов и экскурсий, но можем с уверенностью заявить, что это был один из лучших опытов.

Настоятельно рекомендуем!