145 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Погрузитесь в атмосферу средневековой Флоренции, где каждый камень дышит историей.
Ваш личный гид проведет вас по знаковым местам, включая площадь Святого Иоанна с знаменитым Баптистерием, главный Кафедральный собор с куполом Брунеллески
Ваш личный гид проведет вас по знаковым местам, включая площадь Святого Иоанна с знаменитым Баптистерием, главный Кафедральный собор с куполом Брунеллески
5 причин купить эту экскурсию
- 🕍 Уникальная архитектура Возрождения
- 🖼 Шедевры искусства и истории
- 🌉 Прогулка по древнему мосту Понте Веккьо
- 📜 Истории о великих гениях
- ⛪ Величественные церкви и площади
Что можно увидеть
- Площадь Святого Иоанна
- Баптистерий
- Кафедральный собор на площади дель Дуомо
- Орсанмикеле
- Площадь Республики
- Площадь Синьории
- Лоджия Ланци
- Палаццо Веккьо
- Понте Веккьо
- Площадь Санта Кроче
- Церковь Санта Кроче
Описание экскурсии
Вы увидите:
- площадь Святого Иоанна и Баптистерий с позолоченной «райской» дверью; главный Кафедральный собор на площади дель Дуомо, посвященный Святой Деве Марии, с величественным куполом работы Филиппо Брунеллески;
- почувствуете атмосферу Средневековья и пройдетесь по следам Данте Алигьери, великого поэта и создателя современного итальянского языка;
- узнаете историю Орсанмикеле, бывшего зернового склада, превращенного впоследствии в церковь с четырнадцатью скульптурами святых на фасаде, покровителей торгово-ремесленных корпораций;
- прогуляетесь по площади Республики, где в древности располагался Римский Форум; полюбуетесь площадью Синьории и Лоджией Ланци. И, конечно же, самым роскошным светским сооружением — Палаццо Веккьо;
- оцените красоту самого древнего моста в городе Понте Веккьо;
- полюбуетесь площадью Санта Кроче с одноименной церковью, которая хранит память о великих гениях — таких как Микеланджело, Галилео Галилей и Макьявелли.
За полтора часа вы совершите настоящее путешествие во времени. А я расскажу вам об уникальной архитектуре Флоренции, о событиях и людях, определивших судьбу города и, конечно, упомяну немало забавных исторических анекдотов, которые помогают лучше понять итальянский образ жизни того времени.
Организационные детали
- Для групп от 3 человек используется аудиосистема — €2/чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе площади Сан Джованни
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид во Флоренции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 3667 туристов
Бонжорно, друзья! Флоренция — мой дом с 2009 года. С 2011 я работаю здесь профессиональным лицензированным гидом. Мне хочется познакомить вас с городом так, как вижу его сама: уютные улочки, запах
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 231 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Потрясающая экскурсия!
Мария - прекрасный гид, которая умеет собрать всю историю в единый, цельный и увлекательный рассказ, в котором события и личности сплетаются в яркое полотно.
Кроме того, она проявила гибкость, подстроившись
Мария - прекрасный гид, которая умеет собрать всю историю в единый, цельный и увлекательный рассказ, в котором события и личности сплетаются в яркое полотно.
Кроме того, она проявила гибкость, подстроившись
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Г
Экскурсия прошла отлично😊. Было интересно, познавательно и легко воспринимается. Все было хорошо организовано, остались очень приятные впечатления!!
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В
Мария - настоящий мастер своего дела! Она провела прекрасную экскурсию по самым интересным местам Флоренции, мы посмотрели не только всеми известные достопримечательности, но и заходили в маленькие дворики, имеющие большую историю. Мария отлично владеет знаниями как в истории, так и в искусстве! Очень рекомендуем!
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Т
Мария всего за три часа познакомила нашу компанию с Флоренцией! Экскурсия была отлично организована, прошла легко и очень увлекательно. Мы никуда не спешили, успели в комфортном темпе познакомиться с главными достопримечательностями города и узнать много интересного. Если снова приедем во Флоренцию, обязательно обратимся к Марии еще раз. Рекомендуем от всей души!
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Екатерина хорошо провела экскурсию.
интересно и увлекательно. посоветовала местечки, которые стоит посетить и не переплачивать в кафе.
мы остались довольны.
интересно и увлекательно. посоветовала местечки, которые стоит посетить и не переплачивать в кафе.
мы остались довольны.
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М
Прекрасная прогулка по Флоренции! Получили много познавательной информации о городе и его истории! Будем вспоминать и наслаждаться послевкусием!
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