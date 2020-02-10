145 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

площадь Святой Марии с ее красивейшей церковью, принадлежащей религиозному ордену доминиканцев; площадь Святого Иоанна и Баптистерий с позолоченной «райской» дверью; главный Кафедральный собор на площади дель Дуомо, посвященный Святой Деве Марии, с величественным куполом работы Филиппо Брунеллески;
почувствуете атмосферу Средневековья и пройдетесь по следам Данте Алигьери, великого поэта и создателя современного итальянского языка;
узнаете историю Орсанмикеле, бывшего зернового склада, превращенного впоследствии в церковь с четырнадцатью скульптурами святых на фасаде, покровителей торгово-ремесленных корпораций;
прогуляетесь по площади Республики, где в древности располагался Римский Форум; полюбуетесь площадью Синьории и Лоджией Ланци. И, конечно же, самым роскошным светским сооружением — Палаццо Веккьо;
оцените красоту самого древнего моста в городе Понте Веккьо;
посетите площадь главного храма религиозного ордена францисканцев Базилики Санта-Кроче, где похоронены Микеланджело Буонаротти и Галилео Галилей;
За пару часов вы совершите настоящее путешествие во времени. А я расскажу вам об уникальной архитектуре Флоренции, о событиях и людях, определивших судьбу города и, конечно, упомяну немало забавных исторических анекдотов, которые помогают лучше понять итальянский образ жизни того времени.
Организационные детали
Для групп от 7 человек и более советую брать напрокат аудиосистему для лучшего прослушивания экскурсии (стоимость 3 €/чел). Эта расходная статья только по вашему желанию. О прокате я позабочусь сама.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура в районе площади Санта Мария Новелла.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Здравствуйте! Меня зовут Мария. Я туристический гид по Флоренции и ее окрестностям. Очень люблю этот город, его красоту и неповторимость. На мой взгляд, экскурсия по Флоренции — это незабываемый опыт, который обогащает духовно и оставляет сладкие воспоминание об отдыхе.
Мария просто прелесть!!!! Все значимые места- четко и подробно, прекрасный добродушный человек, Экскурсия на 5+!!!!!!!!!
Мария
25 января 2020
Мария - прекрасный гид и рассказчик, а также очень позитивный и энергичный человек. Мы остались довольны увлекательной прогулкой по городу. Время пролетело совершенно незаметно. Мария помогла нам купить билеты в музеи и сориентировала по оптимальному времени визита.
Мария
19 января 2020
Мария прекрасный ,эрудированный экскурсовод ,отлично владеет знаниями об истории города! Будем рекомендовать нашим друзьям ее увлекательные прогулки по Флоренции!
Жанна
11 января 2020
От души благодарим Марию за интересную экскурсию!
Именно то, что нужно для тех, кто впервые во Флоренции.
Оксана
8 января 2020
Спасибо огромное Марии за экскурсию по Флоренции от всей нашей группы из 8 человек! Все прошло замечательно, интересно и увлекательно.
Сергей
3 января 2020
Хочу от лица меня и моих друзей сказать большое спасибо Марии за прекрасно проведённую экскурсию. Хорошая и интересная подача исторических фактов и событий о развитии города, а так же о людях живших в нем, на протяжении всей экскурсии Мария постоянно описывала события которые проходили на протяжении веков. Прошли и увидели самые значимые и прекрасные памятники архитектуры и исторически значимые места. Рекомендую однозначно данного экскурсовода.
Igor
2 января 2020
Очень понравилось.
Мария прекрасный гид, создающий своим рассказом особенную атмосферу, такую свойственную этому Городу Мастеров.
Очень довольны. А+.
Артем
24 ноября 2019
Супер!!!
Elena
14 октября 2019
Экскурсия очень понравилась. Прогулка с Марией по городу была интересной. Исторические факты излагаются гидом доступно, просто и легко запоминаются. Спасибо! Нам все понравилось.
Екатерина
9 октября 2019
Были на экскурсии с гидомМариеей, очень понравилось! Мне показалось она знает все)))) на любые вопросы быстро и уверенно отвечала, чем вызвала большой интерес. Во Флоренции к сожалению только один день, обязательно хочется вернутся и узнать больше. Марии огромное спасибо!
Шедевры изобразительного искусства и судьбы художников в экскурсии по главному музею города
Только в галерее Уффици можно увидеть сразу все главные работы Джотто, Рафаэля, Микеланджело и Боттичелли. Музей хранит богатейшее собрание итальянской и европейской живописи XIII–XVIII вв., произведения античного искусства, уникальную подборку автопортретов европейских художников. Я расскажу вам историю создания коллекции, помогу разобраться во всем многообразии представленных стилей – от готики до барокко, а также в личных судьбах знаменитых художников и трактовках их произведений.
Проследить историю Флоренции от Средневековья до наших дней на примере одного уникального здания
Флоренция удачно сочетает в себе дух великого прошлого и атмосферу современного города. Одной из главных ее достопримечательностей является Палаццо Веккьо, величественный символ власти, украшающий площадь Синьории. Его уникальность заключаются даже не столько в архитектурном совершенстве формы или роскошных интерьерах, сколько в том, что именно отсюда творилась история Италии с XIII по XVIII век. Я помогу вам разобраться в исторических перепетиях и почувствовать неповторимую атмосферу дворца.
Узнать о влиянии знаменитой династии Медичи на политическую и культурную жизнь Флоренции
Медичи правили во Флоренции триста лет, и основателем семьи был сын купца, Козимо Старший, впоследствии – выдающийся политический деятель и обладатель самого большого состояния в Европе. Драматичная история семьи оставила свой след по всей Италии, ведь они как никто другой стремились к власти и всеобщему признанию, не останавливались ни перед чем, пока не получили титул герцогов и великих князей Тосканского региона. Я расскажу об истории семьи, интригах и тайнах, а также влиянии Козимо на становление Флоренции.
Погрузиться в блистательное прошлое, исследуя город гениев
Флоренция — это город искусства, где творили Ботичелли, Леонардо да Винчи, Рафаэль и Микеланджело. Путешествуя по следам Данте Алигьери и других выдающихся личностей, мы погрузимся в мир Средневековья. Вы увидите культовые места города и проникнетесь культурой Италии, а я расскажу об истории Флорентийской республики и поделюсь легендами и интересными фактами.
Главные достопримечательности, скрытые знаки и настоящая жизнь города на групповой экскурсии
Эта прогулка позволит вам увидеть Флоренцию не как набор исторических декораций, а как многослойный и живой город. Вы изучите главные достопримечательности на площадях Дуомо и Синьории, но также обратите внимание на тайные знаки и послания из прошлого. Поймете, как устроена современная жизнь города и обнаружите ее неразрывные связи с историей. А также узнаете, как живут, о чем думают и где едят флорентийцы.
Познакомиться с историей города от древнеримского периода и Средневековья до XIX века
У Флоренции много лиц, она открывается вам постепенно, и каждое здание в центре является ярким свидетельством того или иного исторического момента. Я познакомлю вас с главными событиями и достопримечательностями города, подарившего миру таких талантливых людей, как Данте, Микеланджело, Галилей, Макиавелли и Леонардо да Винчи. Вы узнаете о развитии города в Средние века, о могущественном роде Медичи, а также поймёте, почему именно Флоренция в 1865 году стала столицей Итальянского королевства.
Красоты города, тайные символы, истории великих династий и творцов на прогулке в мини-группе
Вы узнаете о великих людях прошлого, почему город называют «Колыбелью Ренессанса» и «Музеем под открытым небом», о флорентийском характере, особенностях жизни современной Флоренции, а также типичных блюдах и местах, где можно ими насладиться, почувствовав себя местным жителем! Я покажу самое-самое в этом прекрасном городе и поделюсь увлекательными историями о нём.
Увидеть главные объекты исторического центра за 2 часа и погрузиться в атмосферу города
Добро пожаловать в цветущую Флоренцию! За 2 часа я покажу вам самую интересную часть исторического центра города от Дуомо до дворца Питти, не перегружая датами и именами, рассказывая об интересных особенностях флорентийских достопримечательностей. Приготовьтесь увидеть must-see места Флоренции, а еще получить рекомендации от местного жителя о том, где можно попробовать настоящую тосканскую кухню.
Увидеть знаковые локации, услышать историю города и познать менталитет флорентийцев
Флоренция — город художников, коварных Медичи и особой красоты! На групповой прогулке вы проникнетесь её судьбой: узнаете о жестоких заговорах и местном парламенте, средневековых выборах и менталитете современных жителей. Базилика Сан-Лоренцо, площадь Республики, Уффици, баптистерий и церковь Санта-Мария-Новелла — фоном для интереснейшего рассказа станут лучшие места города.
Представьте, что Флоренция похожа на многослойный пирог — изящный и воздушный. На первый взгляд кажется, что можно познакомиться с этим городом, просто прогулявшись по его улицам. Но на самом деле легко упустить главное: за парадными фасадами, лепниной и архитектурой разных столетий стоит богатая, насыщенная событиями история, и эта экскурсия — шанс всмотреться в облик города пристальнее. Вы встретитесь с красивейшими памятниками Флоренции и узнаете всё про жизнь города в прошлом и сегодня: как флорентийцы завтракают, что говорят, когда хотят обозвать кого-то дураком, и как здесь принято играть в футбол с давних времён.