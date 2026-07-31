10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Buongiorno, Флоренция

Откройте для себя Флоренцию: от величественного Дуомо до секретов местной кухни в уникальной индивидуальной экскурсии
Приглашаем вас на эксклюзивную прогулку по Флоренции, где каждый уголок хранит истории великих личностей и эпох.

В ходе экскурсии Buongiorno, Флоренция вы увидите величественный кафедральный собор, пройдетесь по историческим площадям и узнаете, как живет современный город.

Ваш личный гид раскроет секреты флорентийской кухни и культуры, а также поделится рекомендациями для дальнейшего самостоятельного исследования города
5
124 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальные достопримечательности
  • 🏛 Исторические памятники
  • 🎨 Культурное наследие
  • 🍷 Местная кухня и вино
  • 🗺 Интересные маршруты
  • 📚 Увлекательные истории
Buongiorno, Флоренция
Buongiorno, Флоренция
Buongiorno, Флоренция

Что можно увидеть

  • Кафедральный собор Санта Мария дель Фьоре
  • Колокольня
  • Баптистерий
  • Площадь Дуомо
  • Площадь Синьории
  • Старый дворец
  • Лоджия Ланцы
  • Персей с головой Медузы
  • Похищение сабиянок
  • Давид Микеланджело
  • Площадь Республики
  • Фонтан Порчеллино
  • Квартал Данте Алигьери
  • Старый мост
  • Дворцы Медичи
  • Усыпальница Медичи
  • Церковь Сан Лоренцо

Описание экскурсии

Три центра города

Флорентийцы считают, что у них целых три центра города. Первый — площадь Дуомо, религиозный центр города — поражает масштабами и изяществом. Здесь находятся Колокольня, Баптистерий и, конечно, знаменитый кафедральный собор Санта Мария дель Фьоре — я расскажу, с какими трудностями пришлось столкнуться создателю его купола, гениальному Филиппо Брунеллески. На площади Синьории, которая является политическим центром города, в Старом дворце постройки 13 века сегодня размещается мэрия. Здесь же вы увидите музей под открытым небом: собрание скульптур в Лоджии Ланцы, среди которых «Персей с головой Медузы» Челлини, «Похищение сабиянок» Джанболонья и эталон мужской красоты — «Давид» Микеланджело. А третий центр, который мы посетим, — площадь Республики, когда-то бывшая Форумом, а сегодня окруженная современными зданиями и историческими кафе.

Дворцы Медичи и Кабанчик

Свернув к Новому рынку, мы окажемся возле «Порчеллино» — фонтана с фигуркой кабанчика — и вы сможете загадать желание, бросить монетку и потереть ему пятачок. Вы пройдетесь по кварталу Данте Алигьери, полюбуетесь на берега Арно, увидите Старый (Золотой) мост и услышите рассказ об этом необычном сооружении. Обязательно посмотрите здания, имеющие отношение к династии Медичи — Дворцы, Усыпальницу и семейную церковь Сан Лоренцо, а я расскажу историю этой семьи меценатов.

Не только история

На экскурсии мы поговорим не только о прошлом Флоренции, но и о её современной жизни, о её традициях и, конечно, местной кухне. Вы узнаете, чем живут флорентийцы, как паркуются и собирают мусор, где отдыхают, что едят и пьют. Я — уже как местная итальянка — расскажу об особенностях рецепта тосканского вина «Кьянти», о нюансах приготовления и подачи bisteche fiorentina. И вы навсегда запомните наш город ярким, необыкновенно красивым и поражающим воображение!

Организационные детали

Если на экскурсии более двух участников, то отдельно оплачиваются наушники — €2,5 с человека

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Санта Мария Новелла
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваш гид во Флоренции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 2498 туристов
Я живу и работаю в Италии с 2000 года, имею государственную аккредитацию гида. Каждый день, видя всё это обилие красоты, не могу не задавать себе вопросы. Ответы на них лучше
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всего искать, изучая город и профессию на курсах гидов, а потом соединять приятное с полезным. Вот такая, примерно, схема выбора профессии. Хотя на этом учёба не заканчивается: в жизни ещё полно вопросов, на которые хочется найти ответ. Легко и непринуждённо о серьёзных вещах — это обо мне. Если вы любите путешествовать и хотите узнать что-то новое, то нам с вами по пути. До встречи во Флоренции!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 124 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
122
4
2
3
2
1
Арина
Огромное спасибо Татьяне за интересный рассказ о Флоренции. Маршрут был легким, удобным. Мы обошли все главные достопримечательности, услышали много исторических и современных фактов. нам понравилась и сама экскурсия, и подача материала. Татьяну рекомендую!
Огромное спасибо Татьяне за интересный рассказ о Флоренции. Маршрут был легким, удобным. Мы обошли все главные
Огромное спасибо Татьяне за интересный рассказ о Флоренции. Маршрут был легким, удобным. Мы обошли все главные
Огромное спасибо Татьяне за интересный рассказ о Флоренции. Маршрут был легким, удобным. Мы обошли все главные
Огромное спасибо Татьяне за интересный рассказ о Флоренции. Маршрут был легким, удобным. Мы обошли все главные
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Валерия
Огромное спасибо Татьяне за нашу познавательную экскурсию! Человек кажется знает каждый уголок, каждый домик во Флоренции) узнали все самое важное, получили рекомендации о самостоятельном "досмотре"- в итоге за два дня мы всю Флоренцию обошли.
Огромное спасибо Татьяне за нашу познавательную экскурсию! Человек кажется знает каждый уголок, каждый домик во Флоренции)
Огромное спасибо Татьяне за нашу познавательную экскурсию! Человек кажется знает каждый уголок, каждый домик во Флоренции)
Огромное спасибо Татьяне за нашу познавательную экскурсию! Человек кажется знает каждый уголок, каждый домик во Флоренции)
Огромное спасибо Татьяне за нашу познавательную экскурсию! Человек кажется знает каждый уголок, каждый домик во Флоренции)
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Д
Татьяна замечательный рассказчик! Мы получили массу положительных эмоций от экскурсии. При этом все легко подается, живым языком. Я не первый раз во Флоренции, очень люблю этот город. Много читала и изучала всего, но Татьяна рассказала много всего нового интересного.
Спасибо ей огромное! Рекомендую всем!
Татьяна замечательный рассказчик! Мы получили массу положительных эмоций от экскурсии. При этом все легко подается, живым
Татьяна замечательный рассказчик! Мы получили массу положительных эмоций от экскурсии. При этом все легко подается, живым
Татьяна замечательный рассказчик! Мы получили массу положительных эмоций от экскурсии. При этом все легко подается, живым
Татьяна замечательный рассказчик! Мы получили массу положительных эмоций от экскурсии. При этом все легко подается, живым
Татьяна замечательный рассказчик! Мы получили массу положительных эмоций от экскурсии. При этом все легко подается, живым
Татьяна замечательный рассказчик! Мы получили массу положительных эмоций от экскурсии. При этом все легко подается, живым
Татьяна замечательный рассказчик! Мы получили массу положительных эмоций от экскурсии. При этом все легко подается, живым
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K
Спасибо большое Татьяне за интересную экскурсию! Прошли по самым знакомым местам, было много интересных фактов. особенно интересно было узнать о скорой помощи и волонтерской работе в Италии
Спасибо большое Татьяне за интересную экскурсию! Прошли по самым знакомым местам, было много интересных фактов. особенно
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Е
Экскурсия нам очень понравилась! За время прогулки прошлись по почти всем достопримечательностям Флоренции. Рассказ живой, не скучный, не перегружен датами, зато много интересных фактов и историй, которые лучше всего запоминаются. Были в Пасхальные каникулы, туристов толпы, но экскурсия с микрофоном и наушниками, и это очень удобно. Спасибо!
Экскурсия нам очень понравилась! За время прогулки прошлись по почти всем достопримечательностям Флоренции. Рассказ живой, не
Экскурсия нам очень понравилась! За время прогулки прошлись по почти всем достопримечательностям Флоренции. Рассказ живой, не
Экскурсия нам очень понравилась! За время прогулки прошлись по почти всем достопримечательностям Флоренции. Рассказ живой, не
Экскурсия нам очень понравилась! За время прогулки прошлись по почти всем достопримечательностям Флоренции. Рассказ живой, не
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M
Заказывали у Татьяны персональную экскурсию и остались очень довольны. У неё приятная, легкая подача материала - история города не превращается в набор скучных фактов. Было действительно интересно слушать про жизнь
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флорентийцев в разные эпохи и про то, чем город дышит сегодня.
Очень правильное решение с использованием наушников. На узких улицах и среди людей это незаменимая вещь: можно спокойно осматриваться по сторонам и при этом отлично слышать всё, что говорит гид.
Экскурсия оставила приятные впечатления и помогла лучше почувствовать Флоренцию.
Большое спасибо за профессионализм.

Заказывали у Татьяны персональную экскурсию и остались очень довольны. У неё приятная, легкая подача материала -
Заказывали у Татьяны персональную экскурсию и остались очень довольны. У неё приятная, легкая подача материала -
Заказывали у Татьяны персональную экскурсию и остались очень довольны. У неё приятная, легкая подача материала -
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