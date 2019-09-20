10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Посетить Колыбель Возрождения, увидеть главные памятники города и понять его историю

Taтьяна
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Taтьяна – ваш гид
Больше 100 лет Флоренция была культурной столицей Европы — и за это время здесь накопилось немало шедевров, посмотреть которые должен каждый, кто приезжает к нам.

На экскурсии я помогу создать целостную картину города: вы увидите кафедральный собор Флоренции, попадете в музей под открытым небом и прогуляетесь по Золотому мосту.

Побываете на трех главных площадях города и узнаете историю каждой из них.

Я подскажу, где еще вы сможете отдохнуть во Флоренции, и помогу запастись прекрасными впечатлениями.
105 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 29 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 30 человек
Можно с детьми
Встреча площадь Санта Мария Новелла, Флоренция
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У этой экскурсии10 отзывов
5
Buongiorno, Флоренция!
Buongiorno, Флоренция!

Что вас ожидает

Три центра города
Флорентийцы считают, что у них целых три центра города. Первый — площадь Дуомо, религиозный центр города — поражает масштабами и изяществом. Здесь находятся Колокольня, Баптистерий и, конечно, знаменитый кафедральный собор Санта Мария дель Фьоре — я расскажу, с какими трудностями пришлось столкнуться создателю его купола, гениальному Филиппо Брунеллески. На площади Синьории, которая является политическим центром города, в Старом дворце постройки 13 века сегодня размещается мэрия. Здесь же вы увидите музей под открытым небом: собрание скульптур в Лоджии Ланцы, среди которых «Персей с головой Медузы» Челлини, «Похищение сабиянок» Джанболонья и эталон мужской красоты — «Давид» Микеланджело. А третий центр, который мы посетим, — площадь Республики, когда-то бывшая Форумом, а сегодня окруженная современными зданиями и историческими кафе.

Дворцы Медичи и Кабанчик
Свернув к Новому рынку, мы окажемся возле «Порчеллино» — фонтана с фигуркой кабанчика — и вы сможете загадать желание, бросить монетку и потереть ему пятачок. Вы пройдетесь по кварталу Данте Алигьери, полюбуетесь на берега Арно, увидите Старый (Золотой) мост и услышите рассказ об этом необычном сооружении. Обязательно посмотрите здания, имеющие отношение к династии Медичи — Дворцы, Усыпальницу и семейную церковь Сан Лоренцо, а я расскажу историю этой семьи меценатов.

Не только история
На экскурсии мы поговорим не только о прошлом Флоренции, но и о её современной жизни, о её традициях и, конечно, местной кухне. Вы узнаете, чем живут флорентийцы, как паркуются и собирают мусор, где отдыхают, что едят и пьют. Я — уже как местная итальянка — расскажу об особенностях рецепта тосканского вина «Кьянти», о нюансах приготовления и подачи bisteche fiorentina. И вы навсегда запомните наш город ярким, необыкновенно красивым и поражающим воображение!

Buongiorno, Флоренция!
Buongiorno, Флоренция!
Buongiorno, Флоренция!
Buongiorno, Флоренция!
Buongiorno, Флоренция!
Buongiorno, Флоренция!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура площадь Санта Мария Новелла, Флоренция.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Taтьяна
Taтьяна
Меня зовут Татьяна. Уже 17 лет я живу и работаю в Италии. Каждый день, видя обилие всей этой красоты, я не могу не не задавать себе вопросы. А ответы лучше всего получить, выучившись на курсах гидов. А потом соединить приятное с полезным. Вот такая приблизительно схема выбора профессии. Хотя на этом учеба не заканчивается. В жизни еще полно вопросов, на которые хотелось бы найти ответ. Если вы любите путешествовать и хотите узнать что-то новое, то нам с вами по пути. До встречи во Флоренции!
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10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

20 сентября 2019
Здравствуйте. Брали индивидуальную экскурсию с гидом Татьяной. Очень понравилось. Нас не интересовал быт современной Флоренции. . Интерес был к истории. Татьяна отлично владеет информацией, историческими фактами, познавательным материалом. Спасибо ей за это. Рекомендую
13 сентября 2019
Татьяна очень эрудированный гид и интересный рассказчик. Чувствуется ее любовь к Флоренции и богатой на яркие события истории этого города. Экскурсия была организована максимально комфортно для нас, за небольшой промежуток времени Татьяна показала нам основные достопримечательности Флоренции и рассказала о них. Мы получили от неё очень много полезных советов, она показала нам хороший ресторанчик, где мы смогли познакомиться с флорентийской кухней за что ей большое спасибо. Кроме того, Татьяна очень приятный и интересный в общении человек.
21 августа 2019
Большое спасибо!
Замечательный и обаятельный экскурсовод, всё очень информативно и насыщенно.
22 июля 2019
Татьяна, спасибо за экскурсию!
Вы очень интересный рассказчик! Все факты истории преподнесены с какой- то изюминкой)
Не смотря на жару, 2 часа пролетели очень быстро)
Обязательно еще к Вам обратимся!
22 июля 2019
Очень довольны работой гида. Татьяна подавала материал дозировано и очень доступно. Два часа пролетели незаметно. Гид прекрасно владеет темой, очень обстоятельно отвечает на все вопросы. Спасибо за прекрасно проведенное время.
11 июля 2019
Спасибо Татьяне за великолепную экскурсию по Флоренции. Не смотря на 40-градусную жару было интересно, увлекательно и познавательно. Также огромное спасибо за понимание. Мы были с мамой, которой 70 лет. Ей было тяжело передвигаться. Татьяна выбирала маршрут и подстроилась «на ходу», так, что мы не заметили как прошли эти 2 часа.
4 июня 2019
Нам очень понравилась экскурсия! Татьяна - потрясающий рассказчик! Все прошло очень интересно, увлекательно и легко. Мы влюбились во Флоренцию, обязательно вернёмся ещё и обратимся к Татьяне.
Татьяна, спасибо!!! Удачи вам!
28 мая 2019
Спасибо Татьяне за такую замечательную экскурсию. Все было perfect!
4 мая 2019
Спасибо Татьяне за чудесную экскурсию!
Погода подвела: все время шёл ливень, но это нисколько не испортило впечатление от экскурсии благодаря увлекательным рассказам гида.
Экскурсия позволила по другому взглянуть на известные достопримечательности! Рекомендуем!
11 апреля 2019
Отличная экскурсия с очень профессиональным гидом. Очень интересный маршрут. Были получены все ответы на интересующие вопросы. Рекомендую для гостей Флоренции приехавших впервые и желающих окунуться в историю этого потрясающего города .

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