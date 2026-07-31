10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Приглашаем вас на эксклюзивную прогулку по Флоренции, где каждый уголок хранит истории великих личностей и эпох. В ходе экскурсии Buongiorno, Флоренция вы увидите величественный кафедральный собор, пройдетесь по историческим площадям и узнаете, как живет современный город. Ваш личный гид раскроет секреты флорентийской кухни и культуры, а также поделится рекомендациями для дальнейшего самостоятельного исследования города

Описание экскурсии

Три центра города

Флорентийцы считают, что у них целых три центра города. Первый — площадь Дуомо, религиозный центр города — поражает масштабами и изяществом. Здесь находятся Колокольня, Баптистерий и, конечно, знаменитый кафедральный собор Санта Мария дель Фьоре — я расскажу, с какими трудностями пришлось столкнуться создателю его купола, гениальному Филиппо Брунеллески. На площади Синьории, которая является политическим центром города, в Старом дворце постройки 13 века сегодня размещается мэрия. Здесь же вы увидите музей под открытым небом: собрание скульптур в Лоджии Ланцы, среди которых «Персей с головой Медузы» Челлини, «Похищение сабиянок» Джанболонья и эталон мужской красоты — «Давид» Микеланджело. А третий центр, который мы посетим, — площадь Республики, когда-то бывшая Форумом, а сегодня окруженная современными зданиями и историческими кафе.

Дворцы Медичи и Кабанчик

Свернув к Новому рынку, мы окажемся возле «Порчеллино» — фонтана с фигуркой кабанчика — и вы сможете загадать желание, бросить монетку и потереть ему пятачок. Вы пройдетесь по кварталу Данте Алигьери, полюбуетесь на берега Арно, увидите Старый (Золотой) мост и услышите рассказ об этом необычном сооружении. Обязательно посмотрите здания, имеющие отношение к династии Медичи — Дворцы, Усыпальницу и семейную церковь Сан Лоренцо, а я расскажу историю этой семьи меценатов.

Не только история

На экскурсии мы поговорим не только о прошлом Флоренции, но и о её современной жизни, о её традициях и, конечно, местной кухне. Вы узнаете, чем живут флорентийцы, как паркуются и собирают мусор, где отдыхают, что едят и пьют. Я — уже как местная итальянка — расскажу об особенностях рецепта тосканского вина «Кьянти», о нюансах приготовления и подачи bisteche fiorentina. И вы навсегда запомните наш город ярким, необыкновенно красивым и поражающим воображение!

Организационные детали

Если на экскурсии более двух участников, то отдельно оплачиваются наушники — €2,5 с человека