17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

За 2,5 часа мы охватим ключевые площади, базилики, дворцы и другие флорентийские достопримечательности: все они неразрывно связаны с влиятельным итальянским родом Медичи. На главной площади Дуомо вы рассмотрите дверь Баптистерия, названную вратами рая, и колокольню Джотто, полюбуетесь собором-шкатулкой Санта-Мария-дель-Фьоре. Вас ждут и другие базилики: Санта-Мария-Новелла — церковь доминиканцев, Сан-Лоренцо — любимая базилика Медичи и Орсаникеле, где хранится чудотворная икона. А еще вы заглянете во внутренние дворики трех палаццо: Медичи-Риккарди, Веккьо и Питти. К последнему пройдем по знаменитому Золотому мосту через Арно.
Яркая жизнь и деятельность Медичи
Триста лет представители династии правили Флоренцией и были покровителями художников и архитекторов эпохи Возрождения — Филиппо Липпи, Ботичелли, Брунеллески, Донателло, Микеланджело. Я расскажу о том, как любовь Медичи к искусству сформировала облик города, об особенностях архитектуры Ренессанса и стиля маньеризм. Отдельной темой станут сюжеты из жизни Медичи: поговорим и о головокружительном успехе семьи, и о периодах падения. Вы узнаете о членах семьи, которые стали римскими папами и королевами Франции, о Козимо Старшем, которого народ называл «отцом нации», о заговоре семейства Пацци против братьев Лоренцо и Джулиано Медичи и о других незаурядных представителях легендарной фамилии.
Кому подойдет экскурсия
Путешественникам, которые впервые во Флоренции, и тем, кто уже бывал здесь. Рассказ заинтересует и взрослых, и детей.
Организационные детали
Дополнительных расходов не предвидится.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Санта-Мария-Новелла
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лидия — ваш гид во Флоренции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 5026 туристов
Меня зовут Лидия, с 2000 года я живу и работаю в самом прекрасном городе на земле — Флоренции. Свое первоначальное образование в области культуры я получила в России, окончив Санкт-Петербургский читать дальшеуменьшить
университет культуры. Продолжила повышать свои знания уже в городе-колыбели эпохи Возрождения. Я лицензированный гид по Флоренции и её окрестностям. Считаю, что профессия ГИДА — это призвание. Важно уметь донести информацию до слушателя в интересной и доступной форме!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 53 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Анна
Нам очень понравилась экскурсия. Интересно, подробно, Лидия рассказала много историй семьи Медичи, дала много советов, что посетить, где поесть. С удовольствием порекомендуем Лидию всем нашим друзьям! Спасибо!
Лидия
Ответ организатора:
Анна, сердечно благодарю за ваш отзыв❤️❤️❤️В следующий раз буду рада предложить другие экскурсии по Флоренции и Тоскане 😊⚜️⚜️⚜️До новых встреч 🌺
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Ольга
огромное спасибо экскурсоводу Лидии. захватывающие истории, достойно поданная информация помогли нам понять и полюбить Флоренцию🥰было настолько чудесно, что не хватает эмоций😊однозначно рекомендую всем
Лидия
Ответ организатора:
Ольга, спасибо большое. ❤️ Самое большое вознаграждение - это ваши заинтересованные глаза😊 и эмоции. Буду рада видеть вас вновь в прекрасной Флоренции ⚜️
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Julia
Лидия прекрасно, очень профессионально и интересно провела экскурсию по Флоренции с уклоном на историю семьи Медичи как мы просили. Мы очень благодарны и будем рекомендовать.
Лидия
Ответ организатора:
Юлия, спасибо за ваш отзыв. ❤️ Было приятно познакомить вас с шедеврами прекрасной Флоренции ⚜️⚜️⚜️
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Д
Дан
Огромное спасибо Лидии за экскурсию. Интересно, увлекательно, эмоционально. Лидия прекрасно владеет материалом и очень интересно рассматривает. Мы узнали много нового и прекрасно провели время.
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Надежда
Один день во Флоренции, не смотря на жару 33 градуса и толпы туристов был прекрасен!! Огромное спасибо Лидии за экскурсию! Она учла все наши пожелания! Мы посмотрели даже замечательную старинную аптеку по читать дальшеуменьшить
нашей просьбе. Очень впечатлила! Лидия показала много деталей в городе, которые самим не заметить. Рассказ строится так, чтобы было понятно дочке, ей 10 лет. Она была во Флоренции впервые. Мы узнали интересные жизненные истории из семьи Медичи, об их династии, как они накопили богатство. Помимо этого, Лидия посоветовала куда сходить до экскурсии. Капелла Медичи очень понравилась.
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Е
Елена
хороший гид. даже дочка подросток с удовольствием слушала
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