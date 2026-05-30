17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

История Флоренции неразрывно связана с династией Медичи, символом могущества и культуры. Во время экскурсии вы узнаете, как Медичи превратили Флоренцию в город-музей, полный шедевров архитектуры и искусства. Вы пройдете по площади Дуомо, увидите величественные дворцы и базилики, связанные с именами великих Медичи. Истории о любви, интригах, отравлениях и курьезных случаях из жизни этой легендарной семьи сделают ваше путешествие по Флоренции незабываемым

Описание экскурсии

Город-наследие семьи Медичи

За 2,5 часа мы охватим ключевые площади, базилики, дворцы и другие флорентийские достопримечательности: все они неразрывно связаны с влиятельным итальянским родом Медичи. На главной площади Дуомо вы рассмотрите дверь Баптистерия, названную вратами рая, и колокольню Джотто, полюбуетесь собором-шкатулкой Санта-Мария-дель-Фьоре. Вас ждут и другие базилики: Санта-Мария-Новелла — церковь доминиканцев, Сан-Лоренцо — любимая базилика Медичи и Орсаникеле, где хранится чудотворная икона. А еще вы заглянете во внутренние дворики трех палаццо: Медичи-Риккарди, Веккьо и Питти. К последнему пройдем по знаменитому Золотому мосту через Арно.

Яркая жизнь и деятельность Медичи

Триста лет представители династии правили Флоренцией и были покровителями художников и архитекторов эпохи Возрождения — Филиппо Липпи, Ботичелли, Брунеллески, Донателло, Микеланджело. Я расскажу о том, как любовь Медичи к искусству сформировала облик города, об особенностях архитектуры Ренессанса и стиля маньеризм. Отдельной темой станут сюжеты из жизни Медичи: поговорим и о головокружительном успехе семьи, и о периодах падения. Вы узнаете о членах семьи, которые стали римскими папами и королевами Франции, о Козимо Старшем, которого народ называл «отцом нации», о заговоре семейства Пацци против братьев Лоренцо и Джулиано Медичи и о других незаурядных представителях легендарной фамилии.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которые впервые во Флоренции, и тем, кто уже бывал здесь. Рассказ заинтересует и взрослых, и детей.

Организационные детали

Дополнительных расходов не предвидится.