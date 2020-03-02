17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Изучить главные достопримечательности на прогулке с акцентом на великой династии

Лидия
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Лидия – ваш гид
История Флоренции неотделима от жизни могущественной династии Медичи.

Вы узнаете, как им удалось создать и сохранить Флоренцию как город-музей.

Услышите захватывающие сюжеты о любви, интригах и отравлениях, серьезные и курьезные истории самых выдающихся Медичи — это поможет осознать прошлое города-символа блистательной эпохи Возрождения.

При этом я не загружу вас сухими фактами, а маршрут пройдет по всем значимым местам Флоренции.
130 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Санта-Мария-Новелла
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У этой экскурсии17 отзывов
4.94
Медичи — повелители Флоренции
Медичи — повелители Флоренции

Что вас ожидает

Город-наследие семьи Медичи
За 2,5 часа мы охватим ключевые площади, базилики, дворцы и другие флорентийские достопримечательности: все они неразрывно связаны с влиятельным итальянским родом Медичи. На главной площади Дуомо вы рассмотрите дверь Баптистерия, названную вратами рая, и колокольню Джотто, полюбуетесь собором-шкатулкой Санта-Мария-дель-Фьоре. Вас ждут и другие базилики: Санта-Мария-Новелла — церковь доминиканцев, Сан-Лоренцо — любимая базилика Медичи и Орсаникеле, где хранится чудотворная икона. А еще вы заглянете во внутренние дворики трех палаццо: Медичи-Риккарди, Веккьо и Питти. К последнему пройдем по знаменитому Золотому мосту через Арно.

Яркая жизнь и деятельность Медичи
Триста лет представители династии правили Флоренцией и были покровителями художников и архитекторов эпохи Возрождения — Филиппо Липпи, Ботичелли, Брунеллески, Донателло, Микеланджело. Я расскажу о том, как любовь Медичи к искусству сформировала облик города, об особенностях архитектуры Ренессанса и стиля маньеризм. Отдельной темой станут сюжеты из жизни Медичи: поговорим и о головокружительном успехе семьи, и о периодах падения. Вы узнаете о членах семьи, которые стали римскими папами и королевами Франции, о Козимо Старшем, которого народ называл «отцом нации», о заговоре семейства Пацци против братьев Лоренцо и Джулиано Медичи и о других незаурядных представителях легендарной фамилии.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которые впервые во Флоренции, и тем, кто уже бывал здесь. Рассказ заинтересует и взрослых, и детей.

Организационные детали

Дополнительных расходов не предвидится.

Медичи — повелители Флоренции
Медичи — повелители Флоренции
Медичи — повелители Флоренции
Медичи — повелители Флоренции
Медичи — повелители Флоренции
Медичи — повелители Флоренции
Медичи — повелители Флоренции
Медичи — повелители Флоренции
Медичи — повелители Флоренции
Медичи — повелители Флоренции
Медичи — повелители Флоренции
Медичи — повелители Флоренции
Медичи — повелители Флоренции

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на площади Санта-Мария-Новелла.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Лидия
Лидия
Меня зовут Лидия, вот уже 17 лет я живу и работаю в самом прекрасном городе на земле — Флоренции. Свое первоначальное образование в области культуры я получила в России, окончив Санкт-Петербургский университет культуры. Продолжила повышать свои знания уже в городе-колыбели эпохи Возрождения. Я лицензированный гид по Флоренции и её окрестностям. Считаю, что профессия ГИДА — это призвание. Важно уметь донести информацию до слушателя в интересной и доступной форме!
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17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

2 марта 2020
Нам очень понравилось.будем все время пользоваться вашим сайтом
20 ноября 2019
Все очень понравилось. Было интересно и познавательно. Ребёнку 9 лет тоже было интересно, Лидия умеет заинтересовать ! Было здорово, не пожалеете!!
15 ноября 2019
Лидия согласилась в последний момент, так как заранее не бронировали.
Очень понравилось, Лидия интересно рассказывала, отвечала на все вопросы и заинтересовывала с каждым новым шагом. Экскурсия не утомительная, очень легкая и информативная.
Спасибо Мадонна Лидия!!!
31 мая 2019
Лидия - прекрасный, хорошо знающий своё дело экскурсовод. Экскурсией остались довольны. В силу некоторых обстоятельств)) дополнительно попали в усыпальницу Медичи (Capelle Medicee), которая, благодаря Лидии, произвела впечатление даже чуть больше, чем памятники культуры, находившиеся на различных «piazza» Флоренции. Экскурсию рекомендуем!
27 мая 2019
Приезжали во Флоренция из Рима на один день и понимали,что без экскурсовода нам просто не обойтись, т к Италия это загадка, разгадать которую без гида будет очень сложно.. Почитав многочисленные отзывы остановилась на экскурсоводе Лидии. Про Трипстер не задумывалась,т к брала у них уже экскурсии в Риме,которые очень понравились! Ребят, вот если нужен крутой экскурсовод, выбирайте Лидию, Я не ошиблась и спасибо предыдущим людям,которые писали про нее. Это реально человек,который влюблен во Флоренцию,который дышит ей,который получает удовольствие от нее. Ею она научила дышать и нас! Она заставила влюбиться в этот город с первого взгляда! Лидия,спасибо Вам огромное за эту экскурсию,спасибо,что показали,как живет этот город и раскрыли все таинства семьи Медичи.Это было не забываемо!
18 мая 2019
Экскурсия очень понравилась.
Узнав, что мы во Флоренции не впервые, Лидия слегка скорректировала маршрут и предложила зайти в пару менее туристических, но очень впечатляющих мест.
Экскурсия очень информативная, но не занудная, рассказывает Лидия очень легко и интересно, ощущение прогулки с местной подругой :)
13 мая 2019
Экскурсия превзошла мои ожидания.Я получила знания не только о династии Медичи,но и о самом городе.Нам рассказали и показали много интересных деталей,в рассказе был передан дух времени.Экскурсия расчитаны на тех,кто уже был во Флоренции,и не один раз.И интересуется искусством и историей.Спасибо ,Лидия.
28 апреля 2019
Экскурсия понравилась-она даёт представление и об истории Флоренции и об истории семьи Медичи и ещё всего много разного. Лидия прекрасный рассказчик и профессионально преподносит материал. Желательно эту экскурсию брать в первый день, как обзорную. Смело можем рекомендовать! Спасибо, Лидия!
21 апреля 2019
Очень интересно. Советую всем.
17 апреля 2019
Все прошло замечательно,Лидия настоящий профессионал, всем рекомендую.
Ещё 7 отзывов

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