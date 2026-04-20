Флоренция известна своими раскидистыми холмами, аппетитной тосканской кухней и панорамой горизонта с оранжевыми крышами. Столица Тосканы до краев заполнена площадями 15-16 веков, мраморными базиликами и художественными музеями, в которых выставлены скульптуры удивительных Боттичелли и Микеланджело, и это лишь малая часть достопримечательностей с которыми вы можете познакомиться в городе-музее

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Флоренция компактный город, наполненный музеями, галереями, церквями, хорошей едой и вином, и вы конечно можете отправиться в самостоятельное знакомство с городом. Но на самом деле, чем больше достопримечательностей, тем легче пропустить некоторые из лучших мест только из-за огромного количества вещей, которые можно сделать и увидеть в городе. Экскурсии которые мы для вас собрали гарантируют, что вы охватите все обязательные для посещения места, что сделает ваше путешествие во Флоренцию незабываемым. Поэтому заходите в наш каталог и выбирайте экскурсии, которые больше всего вам подходят