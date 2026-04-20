Индивидуальная
до 8 чел.
Секреты галереи Уффици для всех
Индивидуальная экскурсия «Секреты галереи Уффици для всех» погружает в мир искусства и истории семьи Медичи. Исследуйте шедевры и тайны Флоренции
Начало: На площади Синьория
18 авг в 08:30
19 авг в 08:30
от €170 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 9 чел.
Величие и великолепие галереи Уффици
Изучить контекст создания шедевров и «прочитать» их детали
Начало: На площади Уффици
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
от €127 за всё до 9 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Уффици: 2 часа, 11 залов, море впечатлений
Погрузитесь в мир великих мастеров Ренессанса с эксклюзивной экскурсией по галерее Уффици. Изучите шедевры, узнайте их истории и тайны
Начало: Piazzale degli Uffizi
Сегодня в 08:30
Завтра в 10:30
от €195 за всё до 4 чел.
Билеты
В Уффици о гениях и интригах итальянского Ренессанса (+ билеты)
Гарантировано попасть в галерею и постичь путь развития живописи
Начало: У галереи Уффици
Завтра в 12:15
12 авг в 08:30
€63 за билет
Индивидуальная
до 5 чел.
Необычная Флоренция
Загляните в укромные уголки Флоренции, где каждый камень хранит свою историю, а каждый поворот открывает новые тайны
Начало: На Piazza della Repubblica
Сегодня в 15:30
Завтра в 09:00
от €280 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Та самая Тоскана: вино в замке Кьянти и пейзажи
Продегустировать знаменитое красное и полюбоваться живописными холмами
Начало: piazzale Porta Romana
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €490 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Пьенца - идеальный город Возрождения
Итальянцы говорят, что посетившие Пьенцу останутся «a bocca aperta». Узнайте, почему этот город стал идеалом Возрождения и излюбленным местом режиссёров
Начало: В городе Монтеварки
11 авг в 10:00
17 авг в 10:00
от €240 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Из Флоренции в Тоскану - кьянти-приключение
Узнать историю знаменитого вина в окружении тосканских холмов и виноградников
Начало: В городе Чертальдо (Кьянти) или по договоренности ...
11 авг в 10:00
12 авг в 10:00
от €220 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Насладиться Кьянти
Из Флоренции - в пеший тур по живописным холмам с дегустацией вин и деликатесов
Начало: В центре Флоренции
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €195 за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 5 чел.
Главные сокровища Уффици - групповая экскурсия
Найти общий язык с шедеврами мировой живописи
Начало: У входа в галерею Уффици
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
11 авг в 10:00
€60 за человека
Групповая
до 14 чел.
Дворец Питти и его окрестности
Погрузитесь в историю Флоренции, посетив Дворец Питти. Узнайте о жизни Медичи и насладитесь шедеврами искусства в уникальной атмосфере
Начало: На piazza della Signoria
Завтра в 08:00
12 авг в 08:00
€56 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Интерактивная обзорная экскурсия по Флоренции
Выбирайте предметы, связанные с историей достопримечательностей, и задавайте свой маршрут прогулки
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от €140 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 11 чел.
Флоренция - в самое сердце
Впечатлиться изумительными дворцами и площадями, заглянуть в уютные дворики и узнать историю города
Начало: В центре Флоренции
Сегодня в 14:00
Завтра в 17:00
от €160 за всё до 11 чел.
Индивидуальная
Очарование и вкусы Тосканы
Проведите незабываемый день, погружаясь в атмосферу средневековья и наслаждаясь традиционными вкусами Тосканы
Начало: В городе Montevarchi
11 авг в 16:00
17 авг в 16:00
от €60 за человека
Индивидуальная
Шопинг и дегустационный ужин в Монтеварки
Тоскана - рай для модников и гурманов. Посетите аутлет Prada и насладитесь дегустационным ужином в Монтеварки за один день
Начало: Montevarchi
11 авг в 16:00
17 авг в 16:00
от €120 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Первый день во Флоренции
Увидеть главные объекты исторического центра за 2 часа и погрузиться в атмосферу города
Начало: Недалеко от знаменитого торгового моста Понте Векк...
Завтра в 17:30
10 авг в 17:30
от €135 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Яды и алхимия: секретная жизнь средневековой Флоренции
Погрузитесь в атмосферу средневековой Флоренции, узнайте о ядах, алхимии и тайнах семьи Медичи. Увлекательное путешествие по историческим местам города
Завтра в 13:30
10 авг в 10:00
от €160 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Первый раз во Флоренции: тайны города и шедевры галереи Уффици
Прогуляйтесь по улицам, где творили гении, и насладитесь шедеврами Уффици. История, искусство и культура Флоренции ждут вас в этом путешествии
Начало: У башни Джотто
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €280 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Флоренция и династия Медичи
Откройте для себя величие Флоренции через призму истории династии Медичи. Узнайте о символах власти, меценатстве и культурном наследии этой выдающейся семьи
Начало: У фасада базилики Сан-Лоренцо
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
от €141 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Флоренция для гурманов
Приглашаем вас на незабываемое гастрономическое путешествие по Флоренции, где каждый уголок скрывает вкусовые открытия
Начало: Piazza del Mercato Centrale
10 авг в 09:30
12 окт в 09:30
от €270 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
В галерею Уффици с историком искусства
Знакомство с шедеврами итальянской живописи в одном из самых знаменитых музеев мира - галерее Уффици, в сопровождении историка искусства
Начало: Галерея Уффици
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
от €215 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Микеланджело Буонарроти: понять гения
Погрузитесь в мир Микеланджело Буонарроти во Флоренции. Узнайте о его жизни, творчестве и уникальных шедеврах в Галерее Академии и Капелле Медичи
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
от €169 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомство с шедеврами: путешествие по галерее Уффици
Погрузитесь в мир искусства с экскурсией по Галерее Уффици, где вас ждут произведения Микеланджело, Леонардо да Винчи и других мастеров
16 авг в 08:00
18 авг в 08:00
от €165 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Необычная Тоскана: из Флоренции - в Сан-Джиминьяно
Познакомиться с миниатюрным городком, занимающим большое место в истории
Начало: На площади Porta Romana
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от €490 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Галерея Уффици - мир прекрасного
Погрузитесь в эпоху Возрождения с экскурсией в Галерею Уффици. Откройте мир великих художников и меценатов Медичи
Начало: У копии скульптуры ДАВИД
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
от €162 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Галерея Уффици с профессиональным гидом
Погружение в мир искусства в Галерее Уффици. Узнайте о шедеврах Микеланджело, Боттичелли и Леонардо. Ваша индивидуальная экскурсия с профессиональным гидом
Начало: На Piazza della Signoria
Завтра в 08:30
11 окт в 08:30
от €260 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Галерея Академии и Капелла Медичи: 2 музея за 2 часа
Великое наследие Возрождения и тайны одной из самых влиятельных и богатых династий в истории Италии
Начало: На площади Мадонны Альдобрандини
Завтра в 08:30
11 авг в 08:30
от €127 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Вкусы Тосканы: прошутто, джелато и средневековый фастфуд
Узнать Флоренцию и знаменитый регион через традиции местной кухни
Начало: У церкви Сан-Лоренцо
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от €190 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Утро во Флоренции
Летняя жара не помеха для утренней экскурсии по Флоренции. Прогулка по средневековым улочкам, знакомство с историей и главными достопримечательностями города
Начало: Около церкви Санта Мария Новелла
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €130 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
«Детский день» в галерее Уффици
Если бы можно было поставить 10 звёзд вместо 5, я бы спрашивала, почему нельзя поставить 15!
18 авг в 09:00
20 авг в 09:00
от €200 за всё до 10 чел.
Флоренция известна своими раскидистыми холмами, аппетитной тосканской кухней и панорамой горизонта с оранжевыми крышами. Столица Тосканы до краев заполнена площадями 15-16 веков, мраморными базиликами и художественными музеями, в которых выставлены скульптуры удивительных Боттичелли и Микеланджело, и это лишь малая часть достопримечательностей с которыми вы можете познакомиться в городе-музее
Флоренция компактный город, наполненный музеями, галереями, церквями, хорошей едой и вином, и вы конечно можете отправиться в самостоятельное знакомство с городом. Но на самом деле, чем больше достопримечательностей, тем легче пропустить некоторые из лучших мест только из-за огромного количества вещей, которые можно сделать и увидеть в городе. Экскурсии которые мы для вас собрали гарантируют, что вы охватите все обязательные для посещения места, что сделает ваше путешествие во Флоренцию незабываемым. Поэтому заходите в наш каталог и выбирайте экскурсии, которые больше всего вам подходят
Последние отзывы на экскурсии
В
Дата посещения: 17 апр 2026
Были на экскурсии у Надежды 17.04.2026. Замечательная экскурсия, прекраснейшие виды, от которых захватывает дух, вкусное вино, которое вы пьете в домашней атмосфере среди виноградных полей и оливковых деревьев и просто хорошая компания. Спасибо большое! Всем рекомендуем!
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S
Дата посещения: 8 апр 2025
Экскурсией остались очень довольны! Экскурсовод Lidia очень интересно, наглядно и эмоционально рассказала об истории Флоренции, провела нас по знаковым историческим местам, ответила на интересующие нас вопросы. Большое ей спасибо за такое приятное и познавательное знакомство с Флоренцией!
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Светлана прекрасный экскурсовод!!!
Очень вовлечена в процесс, огромное количество информации.
Экскурсия длилась дольше чем планировалось и это было просто восхитительно. на одном дыхании.
рекомендую однозначно
Очень вовлечена в процесс, огромное количество информации.
Экскурсия длилась дольше чем планировалось и это было просто восхитительно. на одном дыхании.
рекомендую однозначно
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С
Благодарим Татьяну за познавательную экскурсию по Флоренции - два часа пролетели незаметно! Экскурсия понравилась даже дочке-подростку -оценила ее как одну из самых лучших за время поездки! На следующий день прошли по местам, рекомендованным Татьяной - также остались в полном восторге!
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Прекрасная девушка Гуля, подарила невероятные эмоции, эта экскурсия, которая оставляет великолепное послевкусие, море красивых фотографий и воспоминаний. В завершение- чудесный ужин. Спасибо большое!!!
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В
Отличная обзорная экскурсия со Светланой. Все было интересно, познавательно и помогло в дальнейшем путешествии по Флоренции.
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мы провели несколько интересных часов во Флоренции в компании Елены. последовательно и познавательно был выстроен маршрут. не смотря на жару было комфортно организовано перемещение по городу. узнали очень много нового
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Т
Александра - прекрасный гид.
Очень интересно, энергично, Флоренция- необыкновенный город теперь для нас!
(Наглядные материалы у неё были с собой, и зонтики
Очень интересно, энергично, Флоренция- необыкновенный город теперь для нас!
(Наглядные материалы у неё были с собой, и зонтики
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А
Хочу выразить огромную благодарность Светлане за столь интересную и познавательную экскурсию. После Рима мы уже боялись, что от 4,5 часов
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Если вы, как и мы, приехали во Флоренцию впервые — эта экскурсия обязательна к посещению. Город завораживает, но без хорошего
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Всего 6610 отзывов во Флоренции
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Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции
Самые популярные экскурсии во Флоренции
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