Все экскурсии в Флоренции
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Флоренции – доступно 180 экскурсий на 2021 год, 3075 ⭐ отзывов, цены от €8, посетите достопримечательности: Уффици, Базилика Санта-Кроче, Санта-Мария-дель-Фьоре, Базилика Сан-Лоренцо, Баптистерий, Галерея Академии, Сады Боболи, Палаццо Питти. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Флоренции почти всё
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2ч
€20
за 1 чел.
Ориентируемся во Флоренции - обзорная групповая экскурсия
Флоренцию неспроста называют «колыбелью Ренессанса»
Ежедневно в 15:15
2ч
€25
за 1 чел.
Нетуристическая Флоренция
Флоренция - небольшой город, но в нем легко запутаться без помощи гида
Понедельник, среда, пятница в 10:30. Вторник, четверг, суббота в 18:00
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
180€126
за 1-10 чел.
Прогулка по Флоренции сквозь тысячелетия
Узнать о главных страницах жизни города на прогулке с историком искусства
2ч
€30
за 1 чел.
Групповая экскурсия во Дворец Питти
В дворце Питти в центре Флоренции собраны знаменитые произведения мастеров Ренессанса и других эпох
Вторник - пятница в 12:00
2ч 30м
€35
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Флоренция глазами флорентийцев
Главные достопримечательности, скрытые знаки и настоящая жизнь города на групповой экскурсии
ежедневно в 11:00
Индивидуальная экскурсия
2ч
€125
за 1-4 чел.
Всё, что вы хотели знать о Флоренции за 2 часа (Индивидуальный тур)
На обзорной прогулке по городу я проведу вас по значимым местам и познакомлю с жизнью местных...
Любой день и время по договоренности
Индивидуальная экскурсия
2ч
120€90
за 1-10 чел.
Величие Флоренции и ее секреты
Раскрыть красоту и достояние города на прогулке с профессиональным гидом
Индивидуальная экскурсия
2ч
€90
за 1-10 чел.
По уютным улочкам Флоренции
Вы узнаете о великих людях прошлого, почему город называют "Колыбелью Ренессанса" и "Музеем под открытым...
ежедневно в 9:30, 10:30, 11:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30
2ч
€20
за 1 чел.
Групповая обзорная прогулка по вечерней Флоренции
Увидеть знаковые локации, услышать историю города и познать менталитет флорентийцев
ежедневно в 19:00
1д
€21
за 1 чел.
Флоренция: входной билет по времени к "Давиду" Микеланджело
Галерея Академии - один из старейших и популярных музеев во Флоренции
см. календарь
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
€125
за 1-10 чел.
Три эпохи в жизни Флоренции: обзорная прогулка
Познакомиться с историей города от древнеримского периода и Средневековья до XIX века
Индивидуальная экскурсия
1д
€27
за 1 чел.
Флоренция: билет быстрого прохода в галерею Уффици
Билет позволяет миновать длинные очереди и попасть в галерею Уффици без ожидания
ежедневно
Индивидуальная экскурсия
2ч
€20
за 1 чел.
Величие и великолепие галереи Уффици
Изучить контекст создания шедевров и «прочитать» их детали
Индивидуальная экскурсия
2ч
€90
за 1-10 чел.
Галерея Уффици
Я проведу вас по галерейных залам Уффици и поведаю о развитии живописи, начиная с XIII века, останавливаясь...
Вторник - воскресение с 8:00 до 16:00. В понедельник галерея закрыта
2ч
35€30
за 1 чел.
Головокружительная Флоренция
Красоты города, тайные символы, истории великих династий и творцов на прогулке в мини-группе
ежедневно в 10:30
2ч
€35
за 1 чел.
Галерея Уффици с гидом
Галерея Уффици во Флоренции - музей с богатой коллекцией, привлекающей миллионы туристов
Ежедневно, кроме понедельника, в 09:00
2ч
€20
за 1 чел.
Ежедневная прогулка по Флоренции
Узнать и полюбить город за 2 часа
ежедневно в 15:00
6ч
€21
за 1 чел.
Входной билет в Сады Боболи
Посетите Сады Боболи - флорентийский парк, один из лучших парковых ансамблей итальянского Ренессанса
Ежедневно с 8:30–16:00
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
140€126
за 1-10 чел.
Влюбиться во Флоренцию
Понять, почему Флоренция — один из самых прекрасных городов в мире
Индивидуальная экскурсия
2ч
€120
за 1-4 чел.
Экскурсия по нетуристической Флоренции
На двухчасовой прогулке по Флоренции вы, конечно, увидите все главные достопримечательности, но...
Любой день и время на ваше усмотрение по договоренности
Индивидуальная экскурсия
3ч
€150
за 1-7 чел.
Обзорная прогулка по Флоренции
Всемирно известные достопримечательности и история города
Индивидуальная экскурсия
2ч
€120
за 1-5 чел.
Средневековая Флоренция
Гуляя по старинным улицам Флоренции, мы окунемся в атмосферу средневековья, ощущая эхо прошлых событий...
Ежедневно по договоренности
Индивидуальная экскурсия
2ч
€104
за 1-15 чел.
Галерея Уффици — мир прекрасного
Познать тайны и секреты шедевров мирового искусства
Индивидуальная экскурсия
2ч
€99
за 1-10 чел.
Пикантная Флоренция
У каждого города есть страницы истории, которые большинство предпочитает обходить стороной
по договоренности
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Последние отзывы «Экскурсии Флоренции»
- ВВадим26 октября 2021Прекрасная позновательная прогулка с очень опытным экскурсоводом. Получили полное удовольствие.
- Отзыв на: Величие Флоренции и ее секретыаанна24 октября 2021Прекрасная экскурсия, чудесная Мария. Влюбились в город, вдохновились🥰 даже с учетом того, что мы с ребёнком экскурсия прошла налегке. Спасибо Мария!
- Отзыв на: Из Флоренции в Тоскану на Кьянти ТурТТатьяна22 октября 2021Вчера 21 октября 2021 года мы были на экскурсии по Тоскане с гидом Татьяной. Она встретила нас в небольшом городке Чертальдо и на машине повезла по средневековым городкам Тосканы. Мы побывали на сыроварне, посмотрели весь процесс приготовления сыров, причем Татьяна знает весь цикл и отвечает на все вопросы. Потом поехали сквозь осенние холмы Тосканы, останавливаясь и любуясь пейзажами, нарисованными искуссницей природой, к старинному замку, где веками жили знатные семьи Тосканы. Там нам предложили дегустацию вин. И конечно, Татьяна рассказала о всех нюансах виноделия в этом регионе. Надегустировавшись, с хорошим настроением, осмотрели замок. И продолжили путь в город "небоскребов" средних веков - Сант-Джемиано. Все время по пути останавливались смотреть, как убирают оливки, фотографировались на фоне изумительных пейзажей. Татьяна так построила экскурсию, что мы не проезжали по одной и той же дороге дважды. В Сант-Джемиано послушали отличный рассказ об истории города и даже попали в музей города, где посмотрели на макет городских построек с основания города. Нам все очень понравилось. И хочется от всего сердца поблагодарить Татьяну за доставленное удовольствие.
- Отзыв на: Головокружительная ФлоренцияВВероника19 октября 2021Большое спасибо за экскурсию. Было очень интересно. Мария фанат своего дела и это видно. Рекомендую от души. Сергей и Вероника. Украина
- Отзыв на: Величие Флоренции и ее секретыЕЕлена16 октября 2021Мария великолепный экскурсовод. Огромные знания. С легкостью отвечала на любые вопросы. Дала различные полезные рекомендации. Рекомендую
- Отзыв на: Прогулка по Флоренции сквозь тысячелетияГГалина16 октября 2021Мы достаточно серьёзно подготовились к поездке, прочитав немало материала. Но то что мы узнали и увидели за 2, 5 часа благодаря нашему экскурсоводу Комаровой Марине, превзошло все наши ожидания. Её увлеченность своим делом и эрудиция позволили получить самые яркие впечатления о Флоренции. Мы ей очень благодарны!
- Отзыв на: Интерьеры и шедевры палаццо ПиттиЕЕкатерина16 октября 2021Татьяна - это Гид с большой буквы. Удивительно эрудированный и увлечённый своим делом человек. Интереснейшая экскурсия по залам дворца Питти и по времени. Индивидуальный подход и доходчивые объяснения. Большое Вам спасибо, Татьяна!
- Отзыв на: Величие и великолепие галереи УффициЕЕкатерина16 октября 2021Большое спасибо Татьяне за этот увлекательнейший экскурс в историю Флоренции и итальянского изобразительного искусства. Не пропустите визит в галерею Уффици в сопровождении Татьяны. Интересные факты из жизни художников и флорентийской знати, тонкий анализ различных школ живописи, основные шедевры галереи, мимо которых нельзя пройти: всё это вы увидите и услышите на экскурсии с этим прекрасным гидом и знатоком своего дела.
- Отзыв на: Величие и великолепие галереи УффициЛЛариса13 октября 2021Получила большое удовольствие ит экскурсии Татьяны. Знающий, терпеливый гид и очень приятный человек. Большое спасиби
- Отзыв на: Прогулка по Флоренции сквозь тысячелетияBBoris11 октября 2021Замечательная экскурсия, время пролетело на одном дыхании, спасибо огромное Марине!