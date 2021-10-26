Отзыв на: Из Флоренции в Тоскану на Кьянти Тур

Т Татьяна 5

Вчера 21 октября 2021 года мы были на экскурсии по Тоскане с гидом Татьяной. Она встретила нас в небольшом городке Чертальдо и на машине повезла по средневековым городкам Тосканы. Мы побывали на сыроварне, посмотрели весь процесс приготовления сыров, причем Татьяна знает весь цикл и отвечает на все вопросы. Потом поехали сквозь осенние холмы Тосканы, останавливаясь и любуясь пейзажами, нарисованными искуссницей природой, к старинному замку, где веками жили знатные семьи Тосканы. Там нам предложили дегустацию вин. И конечно, Татьяна рассказала о всех нюансах виноделия в этом регионе. Надегустировавшись, с хорошим настроением, осмотрели замок. И продолжили путь в город "небоскребов" средних веков - Сант-Джемиано. Все время по пути останавливались смотреть, как убирают оливки, фотографировались на фоне изумительных пейзажей. Татьяна так построила экскурсию, что мы не проезжали по одной и той же дороге дважды. В Сант-Джемиано послушали отличный рассказ об истории города и даже попали в музей города, где посмотрели на макет городских построек с основания города. Нам все очень понравилось. И хочется от всего сердца поблагодарить Татьяну за доставленное удовольствие.