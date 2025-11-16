Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы ДАННЫЕ ЭКСКУРСИИ: Тип маршрута: кольцо Место отправления: Аббатство Валломброза Место возвращения: Аббатство Валломброза Длина маршрута: около 6 км Перепад высоты: около 250 метров Продолжительность: 5 часов Сложность: средняя несложная (T)

Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 5 часов Размер группы 1-4 человека Как проходит Пешком Когда Вторник, четверг 11.00 €140 за экскурсию

Описание экскурсии Прогулка по одному из самых больших и известных природных заповедников в провинции Флоренции - лесу Валломброзе, расположенном на западном склоне горного массива Пратоманьо. Это уникальное место, которое мы можем реально видеть и гулять в нём. Здесь настоящее царство Белой Пихты и здесь собрана самая большая в Италии коллекция деревьев и растений для научных и экспериментальных целей, которая насчитывает около 5000 тысяч экземпляров. Важная информация: ВАМ ПОНАДОБИТСЯ: Лёгкий походный рюкзак Спортивная обувь с хорошим сцеплением с землей Палочки для похода, при необходимости Головной убор Солнцезащитные очки Вода не менее 1 л (не пластик) Упакованный ланч, но при желании можно пообедать в местном маленьком ресторанчике под названием «Шале Старого Подвальчика»

