ДАННЫЕ ЭКСКУРСИИ: Тип маршрута: кольцо Место отправления: Аббатство Валломброза Место возвращения: Аббатство Валломброза Длина маршрута: около 6 км Перепад высоты: около 250 метров Продолжительность: 5 часов Сложность: средняя несложная (T)
Описание экскурсииПрогулка по одному из самых больших и известных природных заповедников в провинции Флоренции - лесу Валломброзе, расположенном на западном склоне горного массива Пратоманьо. Это уникальное место, которое мы можем реально видеть и гулять в нём. Здесь настоящее царство Белой Пихты и здесь собрана самая большая в Италии коллекция деревьев и растений для научных и экспериментальных целей, которая насчитывает около 5000 тысяч экземпляров. Важная информация: ВАМ ПОНАДОБИТСЯ: Лёгкий походный рюкзак Спортивная обувь с хорошим сцеплением с землей Палочки для похода, при необходимости Головной убор Солнцезащитные очки Вода не менее 1 л (не пластик) Упакованный ланч, но при желании можно пообедать в местном маленьком ресторанчике под названием «Шале Старого Подвальчика»
Вторник, четверг 11.00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Аббатство Вознесения Святой Девы Марии
- Великолепный пихтовый лес
- Часовни
- Связанные с основателем аббатства
Что не входит в цену
- Личные расходы на транспорт и обед
Место начала и завершения?
Природный Заповедник - Аббатство Валломброза, via San Benedetto, 2
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, четверг 11.00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:
- Лёгкий походный рюкзак
- Спортивная обувь с хорошим сцеплением с землей
- Палочки для похода, при необходимости
- Головной убор
- Солнцезащитные очки
- Вода не менее 1 л (не пластик)
- Упакованный ланч, но при желании можно пообедать в местном маленьком ресторанчике под названием «Шале Старого Подвальчика»
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие экскурсии из Флоренции
-
13%
Мини-группа
до 10 чел.
Групповая прогулка по Флоренции: от Медичи до Уффици
Погрузитесь в уникальную атмосферу Флоренции, где каждый уголок хранит истории великих художников, заговоров и тайн
Начало: На piazza Santa Maria Novella
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 10:00, во вторник, четверг и субботу в 17:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€39
€45 за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Знакомство с Флоренцией
Узнайте о вкладе Флоренции в мировое наследие, посетив её площади, мосты и соборы. Откройте для себя город как музей под открытым небом
Начало: На площади San Lorenzo
Завтра в 09:00
18 ноя в 09:00
€400 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 25 чел.
Кто такие флорентийцы: индивидуальная экскурсия по Флоренции
Погрузитесь в атмосферу Флоренции, узнав о её жителях. Прогулка по историческому центру раскроет вам характер города через быт и традиции флорентийцев
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
€114 за всё до 25 чел.