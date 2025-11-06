К Камилла Светлана — невероятно светлый, тонкий, образованный и интеллигентный человек. Она так глубоко погрузила нас в контекст Флоренции, что не влюбиться в город было невозможно. Готовы были слушать ее и 5, и 10 часов подряд. Это просто фантастика. Самая искренняя рекомендация!

V Viktoria Экскурсия была интересной! Отлично прошлись по уютным улочкам Флоренции!

Е Елена Светлана отлично рассказывает

Экскурсия организована хорошо начали вовремя, есть микрофоны чтобы слышать экскурсовода.

Увидели основные достопримечательности и получили рекомендации

Все понравилось

А Арина Понравилась очень экскурсия со Светланой. Очень интересно рассказывала, живо, интересные факты. Провела по улочкам Флоренции, узнали интересные факты, сами бы точно не нашли этой информации. Рекомендую!

Галина Гид Светлана влюбила всю группу в город. Ее хотелось слушать бесконечно. Захотелось остаться а городе по дольше. Знания в истории, деталях, картинах, скульптурах просто восхитительно. Очень рекомендую. Хотелось, чтобы все гиды были такие. 100 из 100 баллов

Н Наталья Замечательная экскурсия! Светлана прекрасный гид! Рассказ об истории города со множеством интереснейших деталей, посещение уголков города, сам бы которые никогда не заметил, увлеченность гида искусством, всё это привело к решению взять ещё и экскурсию в галерею Уффици, потому что эти шедевры нужно смотреть с комментариями специалиста. Остались очень довольны обеими экскурсиями!

A Anna Хорошая экскурсия, я много нового узнала и записывала в заметки, понравилось бродить по безлюдным в том числе улочкам, заходить в нетривиальные места по пути. Время пролетело очень быстро, все в группе отметили это, поэтому маршрут нас захватил. Светлана успела за два часа максимум всего показать и рассказать, при этом двигалась в нашем темпе.

Хелена Светлана была очень дружелюбна, интересно рассказывала, очень впечатлило, что гид, видимо, работает целый день: и до нас проводила экскурсию и сразу после нас побежала на следующую. Начало нашей экскурсии задержалось на полчаса из-за очередей в Уффици, и компания-организатор перестроилась и стала покупать билеты в Уффици онлайн, чтобы больше не было таких задержек.

Н Наталия Прекрасный гид, очень интересная экскурсия. Однозначно рекомендую!

Е Елена Большое спасибо Светлане за такую интересную и содержательную экскурсию. Всё было отлично.

Анна Светлана – замечательный гид! С большой любовью рассказывает про Флоренцию, понятно и увлекательно. Очень рекомендую)

Ю Юлия Отличная экскурсия. Всем нам очень понравилось. Светлана прекрасно владеет материалом и очень интересно его подает.

Любовь Прекрасная экскурсия!!!

Светлана познакомила нас с красавицей Флоренцией! Очень уютная прогулка получилась, при этом очень познавательная с точки зрения искусства!

Нам не хотелось расставаться!!! Наши подростки также были в восторге!!!

Благодарим от души Светлану за этот незабываемый день!!!

Рекомендуем 100%!!!

А Анастасия читать дальше много интересных и увлекательных историй) сразу видно, что человеку по душе дело, которым он занимается) после экскурсии Светлана также направила координаты нескольких мест, которые рекомендовала к посещению) я бы очень рекомендовала сходить именно на её экскурсию ❤️ Светлана прекрасный специалист в своей области и просто добрый светлый человек. Экскурсия длилась немного дольше двух часов, но это время пролетело незаметно) здесь были не только сухие факты, но и