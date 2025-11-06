На обзорной прогулке вы увидите главные достопримечательности Флоренции и узнаете о влиянии Данте, Медичи, Микеланджело и монашеских орденов на развитие города. Я поделюсь малоизвестными фактами, историями и анекдотами, связанными с Флоренцией. А ещё мы будем любоваться Вратами рая и сравнивать работу Микеланджело с работами других авторов!
Описание экскурсии
- Вы представите себе, как строились церкви.
- Узнаете, как жили монахи-проповедники: доминиканцы в Санта-Мария-Новелла или францисканцы в Санта-Кроче.
- Рассмотрите фасады некоторых из многочисленных дворцов эпохи Возрождения — а если удастся, то заглянете внутрь.
- Наполните лёгкие ароматом белой лилии и запрокинете голову, любуясь колокольней и куполом Кафедрального собора Санта-Мария-дель-Фьоре.
- Исследуете позолоченные Врата Рая.
- Погрустите о Данте в его квартале.
- Убедитесь, что даже зернохранилище во Флоренции не уступает по красоте дворцам.
- Побываете в музее под открытым небом на площади Синьории.
- Сравните древнеримские скульптуры с работами мастеров эпохи Ренессанса и маньеризма.
- Осмотрите снаружи Палаццо Веккьо, музей Гуччи и галерею Уффици.
Организационные детали
- Мы подстроимся под темп путешественников и будем рады показать главные достопримечательности и нетуристические места. А также с лёгкостью адаптируем материал экскурсии для групп, в которых есть дети.
- После бронирования на сайте оставшаяся часть стоимости оплачивается наличными при встрече.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€44
|Дети 8-14 лет
|€22
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У церкви Santa Maria Novella
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 14:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваша команда гидов во Флоренции
Провели экскурсии для 624 туристов
Искусство и история зажигают меня с тех пор, как я оказалась во Флоренции в 2003 году. Высока вероятность, что посмотрев на Флоренцию через призму моего восприятия, вы вернётесь в собственнуюЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 62 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
К
Камилла
6 ноя 2025
Светлана — невероятно светлый, тонкий, образованный и интеллигентный человек. Она так глубоко погрузила нас в контекст Флоренции, что не влюбиться в город было невозможно. Готовы были слушать ее и 5, и 10 часов подряд. Это просто фантастика. Самая искренняя рекомендация!
V
Viktoria
5 ноя 2025
Экскурсия была интересной! Отлично прошлись по уютным улочкам Флоренции!
Е
Елена
31 окт 2025
Светлана отлично рассказывает
Экскурсия организована хорошо начали вовремя, есть микрофоны чтобы слышать экскурсовода.
Увидели основные достопримечательности и получили рекомендации
Все понравилось
А
Арина
30 окт 2025
Понравилась очень экскурсия со Светланой. Очень интересно рассказывала, живо, интересные факты. Провела по улочкам Флоренции, узнали интересные факты, сами бы точно не нашли этой информации. Рекомендую!
Галина
29 окт 2025
Гид Светлана влюбила всю группу в город. Ее хотелось слушать бесконечно. Захотелось остаться а городе по дольше. Знания в истории, деталях, картинах, скульптурах просто восхитительно. Очень рекомендую. Хотелось, чтобы все гиды были такие. 100 из 100 баллов
Н
Наталья
27 окт 2025
Замечательная экскурсия! Светлана прекрасный гид! Рассказ об истории города со множеством интереснейших деталей, посещение уголков города, сам бы которые никогда не заметил, увлеченность гида искусством, всё это привело к решению взять ещё и экскурсию в галерею Уффици, потому что эти шедевры нужно смотреть с комментариями специалиста. Остались очень довольны обеими экскурсиями!
A
Anna
20 окт 2025
Хорошая экскурсия, я много нового узнала и записывала в заметки, понравилось бродить по безлюдным в том числе улочкам, заходить в нетривиальные места по пути. Время пролетело очень быстро, все в группе отметили это, поэтому маршрут нас захватил. Светлана успела за два часа максимум всего показать и рассказать, при этом двигалась в нашем темпе.
Хелена
18 окт 2025
Светлана была очень дружелюбна, интересно рассказывала, очень впечатлило, что гид, видимо, работает целый день: и до нас проводила экскурсию и сразу после нас побежала на следующую. Начало нашей экскурсии задержалось на полчаса из-за очередей в Уффици, и компания-организатор перестроилась и стала покупать билеты в Уффици онлайн, чтобы больше не было таких задержек.
Н
Наталия
10 окт 2025
Прекрасный гид, очень интересная экскурсия. Однозначно рекомендую!
Е
Елена
9 окт 2025
Большое спасибо Светлане за такую интересную и содержательную экскурсию. Всё было отлично.
Анна
16 сен 2025
Светлана – замечательный гид! С большой любовью рассказывает про Флоренцию, понятно и увлекательно. Очень рекомендую)
Ю
Юлия
11 сен 2025
Отличная экскурсия. Всем нам очень понравилось. Светлана прекрасно владеет материалом и очень интересно его подает.
Любовь
27 авг 2025
Прекрасная экскурсия!!!
А
Анастасия
22 авг 2025
Светлана прекрасный специалист в своей области и просто добрый светлый человек. Экскурсия длилась немного дольше двух часов, но это время пролетело незаметно) здесь были не только сухие факты, но и
Гульназ
21 авг 2025
Посетили экскурсию со Светланой, очень интересно и познавательно; узнали много нового и интересного; столько информации за два часа; Светлана очень любит свою работу и полностью погружается в нее; очень любит этот город ❤️поэтому подходит к своей работе с душой 🙏, экскурсия проходит очень увлекательно 👍Рекомендую посетить 💯
