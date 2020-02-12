3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Площадь — центр политической жизни

Мы начнем экскурсию на Площади Синьории — политическом сердце города со времен Средневековья. Я расскажу о том, кто правил Флоренцией до Медичи. Объясню, кто такие приоры и враждовавшие между собой гвельфы и гибеллины. Вы узнаете другого Данте — влиятельного политика и правителя — и услышите о Джироламо Савонароле, о сожжении которого напоминает здесь мраморная плита.

Поговорим и о самой площади, которая является настоящим музеем под открытым небом. Вы полюбуетесь оригиналами и копиями знаменитых статуй: Фонтан Нептуна Бартоломео Амманати, копия Давида Микеланджело, копия Юдифи и Олоферна Донателло, Персей Челлини и т.д. — и раскроете их символическое значение.

Дом могущественных Медичи

Далее отправимся в палаццо Веккьо. Место его постройки и форма неслучайны — разберемся вместе, в чем причины. Внешне это неприступный дворец, но внутри он поразит вас роскошью и великолепием: каждая деталь восхваляет династию Медичи.

Я познакомлю вас с историей этого рода, который не раз был свергнут и изгнан из города. Вы поймете, как благодаря связям и богатствам Медичи завоевали власть и на что им пришлось пойти ради титула герцогов. Услышите о знаменитом Козимо I — первом официальном правителе Флоренции. А исследовав все шикарные залы, полотна и фрески, подниметесь на колокольню, чтобы запечатлеть вид на город с высоты на фото и в своём сердце.

Тайный ход

Тем, кто уже посещал палаццо Веккьо, я предлагаю заглянуть в потайные ходы. Экскурсовод проведет вас по коридорам и кабинетам, обычно закрытым для посетителей, а я переведу его рассказ. Вы также узнаете, как герцог Афинский «подстелил соломки» и сбежал от взбунтовавшегося народа, пройдете по стропильной системе и увидите, как без единого гвоздя прикреплены полотна в Зале Пятисот.