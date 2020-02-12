3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Разобраться в политических интригах Медичи и Данте в потайных ходах палаццо Веккьо

Anastasia
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Anastasia – ваш гид
Я докажу вам, что политика — это не скучно, а наоборот живо, интересно и захватывающе.

В самом центре города вы узнаете о тех временах, когда Флоренция была независимой республикой, увидите связи между внешней и внутренней политикой флорентийцев.

А в роскошном дворце разберетесь в интригах и конфликтах Медичи с другими богатыми семействами.
€130
117 за экскурсию
скидка10%
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Великие властители Флоренции
Великие властители Флоренции

Что вас ожидает

Площадь — центр политической жизни
Мы начнем экскурсию на Площади Синьории — политическом сердце города со времен Средневековья. Я расскажу о том, кто правил Флоренцией до Медичи. Объясню, кто такие приоры и враждовавшие между собой гвельфы и гибеллины. Вы узнаете другого Данте — влиятельного политика и правителя — и услышите о Джироламо Савонароле, о сожжении которого напоминает здесь мраморная плита.

Поговорим и о самой площади, которая является настоящим музеем под открытым небом. Вы полюбуетесь оригиналами и копиями знаменитых статуй: Фонтан Нептуна Бартоломео Амманати, копия Давида Микеланджело, копия Юдифи и Олоферна Донателло, Персей Челлини и т.д. — и раскроете их символическое значение.

Дом могущественных Медичи
Далее отправимся в палаццо Веккьо. Место его постройки и форма неслучайны — разберемся вместе, в чем причины. Внешне это неприступный дворец, но внутри он поразит вас роскошью и великолепием: каждая деталь восхваляет династию Медичи.

Я познакомлю вас с историей этого рода, который не раз был свергнут и изгнан из города. Вы поймете, как благодаря связям и богатствам Медичи завоевали власть и на что им пришлось пойти ради титула герцогов. Услышите о знаменитом Козимо I — первом официальном правителе Флоренции. А исследовав все шикарные залы, полотна и фрески, подниметесь на колокольню, чтобы запечатлеть вид на город с высоты на фото и в своём сердце.

Тайный ход
Тем, кто уже посещал палаццо Веккьо, я предлагаю заглянуть в потайные ходы. Экскурсовод проведет вас по коридорам и кабинетам, обычно закрытым для посетителей, а я переведу его рассказ. Вы также узнаете, как герцог Афинский «подстелил соломки» и сбежал от взбунтовавшегося народа, пройдете по стропильной системе и увидите, как без единого гвоздя прикреплены полотна в Зале Пятисот.

Организационные детали

  • Отдельно оплачиваются входные билеты в музей Палаццо Веккьо: 12,50 евро — для взрослого, с посещением колокольни — 17,50 евро, дополнительно по желанию билет в потайные ходы — 5 евро
  • Для группы от 5 человек оплачиваются наушники: 1,5 евро
Великие властители Флоренции
Великие властители Флоренции
Великие властители Флоренции
Великие властители Флоренции
Великие властители Флоренции
Великие властители Флоренции
Великие властители Флоренции
Великие властители Флоренции
Великие властители Флоренции
Великие властители Флоренции
Великие властители Флоренции
Великие властители Флоренции

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Anastasia
Anastasia
Меня зовут Анастасия. Уже 9 лет я живу в красивейшем городе мира — во Флоренции — и влюблена в Тоскану и Италию. Я не перестаю удивляться и восхищаться этой страной, открывая все новые и новые краски окружающей меня красоты. Здесь все — и архитектура, и произведения искусства, и кухня — наполнено особым великолепием, которым мне очень хочется поделиться с вами. Я с огромным удовольствием расскажу вам о красивейших местах и музеях города.
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

12 февраля 2020
Познавательно и не скучно
10 февраля 2020
Это просто любовь! Великолепная экскурсия по роскошному дворцу: невероятно трогательные истории о мастерах, которые трудились над усовершенствованием и украшением залов, о величии, могуществе, интеллекте и богатстве Медичи. Невозможно не влюбиться!
Замечательная Анастасия, интеллигентная, утонченная, готовая помочь. Я получила огромное удовольствие от экскурсии.
После основного визита заказали еще посещение тайных комнат. Очень рекомендую! Именно в этой последовательности, потому что будет эффект, что вы открываете дворец заново, хотя только пару часов назад были здесь же.
Я счастлива, что забронировала экскурсию с Анастасией. Получился волшебный день, наполненный любовью к красоте, Медичи, Флоренции.
Очень бы хотела встретиться вновь!
8 января 2020
Экскурсию в Палаццо Веккьо превратилась в незабываемое , увлекательное переключение ! Нет вопроса , на который бы Анастасия не смогла ответить со всей компетентностью и глубочайшим знанием истории Флоренции !

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