3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Великие властители Флоренции

Даже наш недоверчивый пёсель настолько проникся Анастасией, что в конце поцеловал её в щёку
Я докажу вам, что политика — это не скучно, а наоборот живо, интересно и захватывающе.

В самом центре города вы узнаете о тех временах, когда Флоренция была независимой республикой, увидите связи между внешней и внутренней политикой флорентийцев. А в роскошном дворце разберетесь в интригах и конфликтах Медичи с другими богатыми семействами.
5
23 отзыва
Великие властители Флоренции
Великие властители Флоренции
Великие властители Флоренции

Описание экскурсии

Площадь — центр политической жизни

Мы начнем экскурсию на площади Синьории — политическом сердце города со времен Средневековья. Я расскажу о том, кто правил Флоренцией до Медичи. Объясню, кто такие приоры и враждовавшие между собой гвельфы и гибеллины. Вы узнаете другого Данте — влиятельного политика и правителя — и услышите о Джироламо Савонароле, о сожжении которого напоминает здесь мраморная плита.

Поговорим и о самой площади, которая является настоящим музеем под открытым небом. Вы полюбуетесь оригиналами и копиями знаменитых статуй: Фонтан Нептуна Бартоломео Амманати, копия Давида Микеланджело, копия Юдифи и Олоферна Донателло, Персей Челлини и т. д. — и раскроете их символическое значение.

Дом могущественных Медичи

Далее отправимся в Палаццо Веккьо. Место его постройки и форма неслучайны — разберемся вместе, в чем причины. Внешне это неприступный дворец, но внутри он поразит вас роскошью и великолепием: каждая деталь восхваляет династию Медичи.

Я познакомлю вас с историей этого рода, который не раз был свергнут и изгнан из города. Вы поймете, как благодаря связям и богатствам Медичи завоевали власть и на что им пришлось пойти ради титула герцогов. Услышите о знаменитом Козимо I — первом официальном правителе Флоренции. А исследовав все шикарные залы, полотна и фрески, мы можем подняться на колокольню, чтобы запечатлеть вид на город с высоты на фото и в своём сердце.

Организационные детали

  • Отдельно оплачиваются входной билет в музей Палаццо Веккьо: €12,50 — для взрослого, с 18 до 25 лет — €10, до 18 лет вход бесплатный. Посещение Башни Арнольфо оплачивается отдельно и стоит €12,50
  • Для группы от 5 человек оплачиваются наушники — €1,5

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваш гид во Флоренции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 96 туристов
Меня зовут Анастасия. Уже 9 лет я живу в красивейшем городе мира — во Флоренции — и влюблена в Тоскану и Италию. Я не перестаю удивляться и восхищаться этой страной,
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открывая все новые и новые краски окружающей меня красоты. Здесь все — и архитектура, и произведения искусства, и кухня — наполнено особым великолепием, которым мне очень хочется поделиться с вами. Я с огромным удовольствием расскажу вам о красивейших местах и музеях города.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 23 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
23
4
3
2
1
Виктория
Спасибо большое Анастасии за великолепную экскурсию по Флоренции! Она настоящий профессионал, который способен справляться с любыми, даже самыми сложными задачами. Мы приехали с большой овчаркой, которая боится незнакомых людей и
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с которой, естественно, нельзя в большинство музеев. В день экскурсии с утра до вечера лило как из ведра. И тем не менее, Анастасии удалось показать нам город и истории его великих семей так, что мы и полгода спустя иногда возвращаемся к ее рассказам и обсуждаем впечатления. Она не просто пересказывает выученные тексты в определенных местах, она словно ведет подкаст -- все герои очень живые, со своими недостатками и беспокойствами, весь контекст в деталях дан, и ты уже не просто с колокольни 21-ого века смотришь на город и его истории, а как будто со стороны. Даже наш недоверчивый песель настолько проникся Анастасией, что в конце поцеловал ее в щеку:) Так что можем дать только восторженные рекомендации от всех участников экскурсии!

Спасибо большое Анастасии за великолепную экскурсию по Флоренции! Она настоящий профессионал, который способен справляться с любыми,
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Ольга
22 августа, мы с друзьями (9 человек) и Анастасией провели замечательный день в экскурсии по Флоренции. Анастасия замечательно и интересно все рассказывала, еще и отвечала на наши вопросы из других
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эпох. Дополнительно, по нашей просьбе, включила в маршрут музей, который мы хотели посетить и также провела там экскурсию. По организационным моментам очень нам помогла, купив входные билеты для нас всех заранее, в результате мы никто не стояли в очередях на вход.
Спасибо ей большое!!!

22 августа, мы с друзьями (9 человек) и Анастасией провели замечательный день в экскурсии по Флоренции.
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A
Анастасия отличный экскурсовод, и тема очень интересная, если уже познакомился с Флоренцией. Материал подан грамотно, добросовестно, интересно. Мы обязательно закажем ещё экскурсии у Анастасии, когда вернёмся.
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V
Была у Анастасии на экскурсии 23.07.22 и была приятно удивлена содержательной и интересной экскурсией. Анастасия очень приятная и пунктуальная, купила заранее билеты в музей, все подробно рассказала и помогла мне составить план на следующие дни. Могу смело советовать ее всем кто собирается во Флоренцию
Была у Анастасии на экскурсии 23.07.22 и была приятно удивлена содержательной и интересной экскурсией. Анастасия очень
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Е
Провели сегодня чудесное время с Настей! Узнала очень много об истории Флоренции, получила ответы на все вопросы, очень интересно! Жаль, что нужно было уезжать, в следующий наш приезд обязательно встретимся снова для новый экскурсий.
Провели сегодня чудесное время с Настей! Узнала очень много об истории Флоренции, получила ответы на все
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Ю
Очень отзывчивая и приятная девушка. Подобрала маршрут под нас, порекомендовала классные рестораны. Рассказы были очень интересные, много новых фактов узнали. Будем рекомендовать Анастасию обязательно своим знакомым!
Очень отзывчивая и приятная девушка. Подобрала маршрут под нас, порекомендовала классные рестораны. Рассказы были очень интересные,
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