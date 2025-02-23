3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Я докажу вам, что политика — это не скучно, а наоборот живо, интересно и захватывающе. В самом центре города вы узнаете о тех временах, когда Флоренция была независимой республикой, увидите связи между внешней и внутренней политикой флорентийцев. А в роскошном дворце разберетесь в интригах и конфликтах Медичи с другими богатыми семействами.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Площадь — центр политической жизни

Мы начнем экскурсию на площади Синьории — политическом сердце города со времен Средневековья. Я расскажу о том, кто правил Флоренцией до Медичи. Объясню, кто такие приоры и враждовавшие между собой гвельфы и гибеллины. Вы узнаете другого Данте — влиятельного политика и правителя — и услышите о Джироламо Савонароле, о сожжении которого напоминает здесь мраморная плита.

Поговорим и о самой площади, которая является настоящим музеем под открытым небом. Вы полюбуетесь оригиналами и копиями знаменитых статуй: Фонтан Нептуна Бартоломео Амманати, копия Давида Микеланджело, копия Юдифи и Олоферна Донателло, Персей Челлини и т. д. — и раскроете их символическое значение.

Дом могущественных Медичи

Далее отправимся в Палаццо Веккьо. Место его постройки и форма неслучайны — разберемся вместе, в чем причины. Внешне это неприступный дворец, но внутри он поразит вас роскошью и великолепием: каждая деталь восхваляет династию Медичи.

Я познакомлю вас с историей этого рода, который не раз был свергнут и изгнан из города. Вы поймете, как благодаря связям и богатствам Медичи завоевали власть и на что им пришлось пойти ради титула герцогов. Услышите о знаменитом Козимо I — первом официальном правителе Флоренции. А исследовав все шикарные залы, полотна и фрески, мы можем подняться на колокольню, чтобы запечатлеть вид на город с высоты на фото и в своём сердце.

Организационные детали