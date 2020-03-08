260 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Прогулка по ключевым достопримечательностям и эпохам

Вам предстоит знакомство с городом, поэтому в первую очередь я расскажу о его устройстве и сориентирую по карте. Маршрут включает как главные локации, так и менее туристические места.

У места встречи, базилики Санта-Мария-Новелла, поговорим об особенностях ее фасада и о рождении Флоренции.

Прогуляемся до Палаццо Медичи-Риккарди: во внутреннем дворике вы узнаете о двойном названии дворца и о начале карьеры Микеланджело под покровительством легендарной династии.

На главной площади Дуомо вы найдете тайные знаки на Баптистерии Сан-Джованни и, конечно, полюбуетесь собором Санта-Мария-дель-Фьоре, а я обращу ваше внимание на детали его резного фасада.

После вас ждет квартал Данте — место, где родился и жил поэт и мыслитель. Гуляя по местным средневековым улочкам, поговорим о гастрономии тех лет: флорентийском стрит-фуде и вине.

Вы узнаете об истории и уникальной архитектуре церкви Орсанмикеле, загадаете желание у кабанчика — статуи-символа Флоренции — и выйдете к площади Синьории. Я расскажу о названии галереи Уффици и отведу вас в бесплатный музей, где вы увидите карту города 15 века.

Мы пройдем мимо двух мостов, Святой Троицы и Золотого, а финальной точкой маршрута станет базилика Санто-Спирито на другой стороне реки: здесь вы увидите деревянное распятие работы Микеланджело.

Флорентийцы как они есть и секреты о городе

Один из акцентов прогулки — это жители «Цветущей». Вы узнаете об их традициях, праздниках и религиозности. Поймете, почему здесь любят русских и почему флорентийцы до сих пор «живут» в Средневековье. Кроме того, затронем тему благотворительности и истории скорой помощи. И, конечно, я с радостью отвечу на любые вопросы о городе, а также поделюсь списком лучших заведений от местных жителей.