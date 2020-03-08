260 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Главные достопримечательности, скрытые знаки и настоящая жизнь города на групповой экскурсии

Инна
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Инна – ваш гид
Эта прогулка позволит вам увидеть Флоренцию не как набор исторических декораций, а как многослойный и живой город.

Вы изучите главные достопримечательности на площадях Дуомо и Синьории, но также обратите внимание на тайные знаки и послания из прошлого.

Поймете, как устроена современная жизнь города и обнаружите ее неразрывные связи с историей.

А также узнаете, как живут, о чем думают и где едят флорентийцы.
€30
27 за человека
скидка10%
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча Площадь Санта Мария Новелла
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У этой экскурсии260 отзывов
4.81
Флоренция глазами флорентийцев
Флоренция глазами флорентийцев

Что вас ожидает

Прогулка по ключевым достопримечательностям и эпохам
Вам предстоит знакомство с городом, поэтому в первую очередь я расскажу о его устройстве и сориентирую по карте. Маршрут включает как главные локации, так и менее туристические места.

  • У места встречи, базилики Санта-Мария-Новелла, поговорим об особенностях ее фасада и о рождении Флоренции.
  • Прогуляемся до Палаццо Медичи-Риккарди: во внутреннем дворике вы узнаете о двойном названии дворца и о начале карьеры Микеланджело под покровительством легендарной династии.
  • На главной площади Дуомо вы найдете тайные знаки на Баптистерии Сан-Джованни и, конечно, полюбуетесь собором Санта-Мария-дель-Фьоре, а я обращу ваше внимание на детали его резного фасада.
  • После вас ждет квартал Данте — место, где родился и жил поэт и мыслитель. Гуляя по местным средневековым улочкам, поговорим о гастрономии тех лет: флорентийском стрит-фуде и вине.
  • Вы узнаете об истории и уникальной архитектуре церкви Орсанмикеле, загадаете желание у кабанчика — статуи-символа Флоренции — и выйдете к площади Синьории. Я расскажу о названии галереи Уффици и отведу вас в бесплатный музей, где вы увидите карту города 15 века.
  • Мы пройдем мимо двух мостов, Святой Троицы и Золотого, а финальной точкой маршрута станет базилика Санто-Спирито на другой стороне реки: здесь вы увидите деревянное распятие работы Микеланджело.

Флорентийцы как они есть и секреты о городе
Один из акцентов прогулки — это жители «Цветущей». Вы узнаете об их традициях, праздниках и религиозности. Поймете, почему здесь любят русских и почему флорентийцы до сих пор «живут» в Средневековье. Кроме того, затронем тему благотворительности и истории скорой помощи. И, конечно, я с радостью отвечу на любые вопросы о городе, а также поделюсь списком лучших заведений от местных жителей.

Организационные детали

  • Это пешеходная экскурсия без внутреннего осмотра достопримечательностей
  • Во время обзорной экскурсии предоставляются наушники
Флоренция глазами флорентийцев
Флоренция глазами флорентийцев
Флоренция глазами флорентийцев
Флоренция глазами флорентийцев
Флоренция глазами флорентийцев
Флоренция глазами флорентийцев

Экскурсия проводится ежедневно в 11:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Местов встречи для начала тура Площадь Санта Мария Новелла.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Инна
Инна
Меня зовут Инна, по образованию я антрополог, МГУшница. Флоренция — мой любимый город, который навечно поселился в моем сердце. Передам вам частичку любви к этому великолепному городу с его многогранной историей, интересно и легко познакомлю с «Цветущей», как переводится название этого города. На протяжении пяти лет, которые живу здесь, я каждый день узнаю все новые факты о жизни флорентийцев. Я расскажу вам об особенностях их характера и о том, чем они отличаются от жителей других городов Тосканы и регионов Италии.
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260 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

8 марта 2020
Инна делает все для того, чтобы гостям было интересно и комфортно , даёт любую необходимую организационную информацию о Тоскане не только по теме экскурсий , щедро делится любой информацией и своим временем .
7 марта 2020
Отличная экскурсия! Пишу это после 3 часов гуляния под дождём по Флоренции. И оказалось, дождь не помеха прекрасно проведенному времени и прогулкам по городу. Много интересных историй и фактов, увлекательные рассказы. Рекомендую!
4 марта 2020
Были на экскурсии 29.02. Все очень понравилось, Инна отлично, со знанием истории рассказала о достопримечательностях. Экскурсия получилась индивидуальной, т.к во Флоренции сейчас мало туристов! В общем, мы не пожалели, что пошли, получилось здорово!
3 марта 2020
Огромное спасибо Инне за экскурсию! Очень понравилась! Все понятно, легко и очень интересно) Даже дождливая погода нисколько не помешала насладиться красотой этого прекрасного города.
2 марта 2020
Экскурсия очень понравилась! Я была в городе только один день, но после такого интересно и увлекательного рассказа Инны о Флоренции захотелось вернуться снова (на мой взгляд, это один из важных итогов обзорной экскурсии).
1 марта 2020
Отличная экскурсия! Спасибо Инне , все очень понравилось, экскурсия содержательная, интересная, узнали много нового про историю Флоренции, получили огромное удовольствие от экскурсии, будем рекомендовать друзьям!
1 марта 2020
Рекомендуем увлекательные прогулки с Инной для прекрасного настроения и получения большого количества информации о городе...о кофе, вине, итальянских мужчинах, искусстве и истории - одновременно насыщенно и непринужденно, доступно и с юмором!))) то, что нужно для хорошего отдыха и незабываемых впечатлений!!! Must Have! выбирайте - не пожалеете!
28 февраля 2020
Инна невероятный гид! Было все очень интересно и живо! Если вы будете во Флоренции, то экскурсия с Инной это просто обязательно :)
Ходили даже чуть больше , пока все не посмотрели! Хорошее настроение обеспечено и куча советов где поесть , что стоит посмотреть и где что купить)
26 февраля 2020
Были на экскурсии 22 февраля. Экскурсия интересная, прошла на позитивной волне, благодаря Инне. Были с ребенком 7 лет, которая периодически начинала скучать, но Инна ее очень ловко включала в экскурсию. Так что даже ребенок остался доволен! Спасибо и рекомендуем!
26 февраля 2020
Если вы хотите узнать многое о городе за 2,5 часа, приехав в него впервые, то не пожалеете. За время экскурсии вы успеете увидеть достаточно достопримечательностей и получить много разнообразной информации о Флоренции. Мне так понравилось, что я после пошла с Инной на экскурсию в Галерею Уфицци и получила двойное удовольствие в первый день во Флоренции.
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