Светлана Ваш гид во Флоренции Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 1.5 часа Размер группы 1-10 человек Как проходит Пешком Когда Каждый день с 17:30 до 22:30 €140 за экскурсию Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии Флоренция – еще и родина Негрони! У вас есть возможность попробовать разные варианты знаменитого коктейля в том месте, где он появился, и узнать его историю, секреты и тонкости, а также получить удовольствие от работы настоящих профессионалов за барной стойкой. Кроме того, во время экскурсии мы рассматриваем особенности района и периода появления коктейля. Важная информация: Во время данной экскурсии мы посещаем улицу на которой проходила основная тусовка в XVIII-XIX веках, во времена, когда Флоренцию посещали в рамках Гран-Тура молодые аристократы, а также бар, расположенный на этой улице – пульсирующем сердце европейской мовиды.

