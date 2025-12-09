Описание экскурсииФлоренция – еще и родина Негрони! У вас есть возможность попробовать разные варианты знаменитого коктейля в том месте, где он появился, и узнать его историю, секреты и тонкости, а также получить удовольствие от работы настоящих профессионалов за барной стойкой. Кроме того, во время экскурсии мы рассматриваем особенности района и периода появления коктейля. Важная информация: Во время данной экскурсии мы посещаем улицу на которой проходила основная тусовка в XVIII-XIX веках, во времена, когда Флоренцию посещали в рамках Гран-Тура молодые аристократы, а также бар, расположенный на этой улице – пульсирующем сердце европейской мовиды.
Каждый день с 17:30 до 22:30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Все знают Флоренцию как центр искусства и истории, но это еще не все. Благодаря интереснейшим людям, привлеченным сюда культурой, город стал родиной совершенно необычных вещей. С одной из них вы познакомитесь вблизи
- Больше всего рекомендуется поклонникам коктейля «Негрони». Если Вы не пробовали этот коктейль, сделайте это в самом подходящем месте
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Стоимость дегустации - 45 евро за три коктейля
Где начинаем и завершаем?
Начало: Firenze, piazza Santa Trinità
Завершение: Firenze, via della Spada
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день с 17:30 до 22:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Во время данной экскурсии мы посещаем улицу на которой проходила основная тусовка в XVIII-XIX веках
- Во времена
- Когда Флоренцию посещали в рамках Гран-Тура молодые аристократы
- А также бар
- Расположенный на этой улице - пульсирующем сердце европейской мовиды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие экскурсии из Флоренции
Мини-группа
до 10 чел.
Обзорная по Флоренции
Чётко, размеренно и весело пройтись по главным достопримечательностям города
Начало: У церкви Santa Maria Novella
Расписание: ежедневно в 08:00, 10:00, 14:00, 16:30 и 19:00
Завтра в 08:00
10 дек в 08:00
€51 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Гастрономический интенсив по холмам Тосканы
Погрузитесь в мир тосканской гастрономии, посетите семейные фермы, попробуйте престижное вино и более десяти видов сыра, наслаждаясь живописными пейзажами
14 дек в 08:30
15 дек в 08:30
€400 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия: шопинг в Prada и ужин в Монтеварки
Тоскана - рай для модников и гурманов. Посетите аутлет Prada и насладитесь дегустационным ужином в Монтеварки за один день
Начало: Montevarchi
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
от €120 за человека