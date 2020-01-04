11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Отправиться в знаменитый аутлет Prada и насладиться блюдами тосканской кухни

Gulia
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Gulia – ваш гид
Ни для кого не секрет, что Тоскана — рай для модников и гурманов.

Именно тосканскому шоппингу и гастрономии посвящена эта прогулка: за один день вы побываете в знаменитом аутлете Prada, куда путешественникам довольно сложно добраться самостоятельно, а затем отправитесь на дегустационный ужин в городок Монтеварки.

Вкуснейшие сыры, колбасы, брускетты и паста под прекрасное вино в уютном семейном ресторане — разве можно вообразить более приятный тосканский вечер?
63 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 5 часов
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии11 отзывов
5
Шоппинг и дегустационный ужин в Монтеварки
Шоппинг и дегустационный ужин в Монтеварки

Что вас ожидает

Шоппинг по-тоскански
Мы встретимся в небольшом уютном городке Монтеварки, прогуляемся по историческому центру и характерным узким улочкам, вымощенным камнем. Затем я отвезу вас в отличный аутлет Prada, куда съезжаются шопоголики со всего мира! Сюда не так просто попасть: прямых рейсов от Флоренции не идет, да и о самом месте знают очень немногие путешественники. Если понадобится, в аутлете я с удовольствием помогу модникам и модницам определиться с выбором покупок, а еще расскажу об особенностях итальянской моды, о местных скидках и распродажах: надо заметить, что правила скидок в этом аутлете отличаются от правил в обычных магазинах Италии.

Изысканный дегустационный ужин
Примерки окончены, покупки сделаны, самое время отдохнуть и насладиться всем разнообразием тосканской кухни — своеобразной, хранящей многовековые традиции и очень вкусной! В Монтеварки вас ждёт замечательный дегустационный ужин в сопровождении итальянских вин (в том числе и знаменитого Chianti). В меню войдут самые популярные деликатесы и блюда Тосканы: сыр pecorino, тосканские колбасы, pappa al pomodoro, кростини с куриной печенью, различные брускетты, паста с морепродуктами, десерты и многое другое. За ужином я расскажу об особенностях кулинарных традиций нашего региона, а шеф-повар Стефано (хозяин самого известного семейного ресторана города) поделится с вами секретами изготовления понравившихся блюд.

Организационные детали

  • Экскурсия стартует из Монтеварки. Из Флоренции сюда идёт поезд (менее 40 минут в пути, стоимость билета — 6 евро в одну сторону), я встречу вас на вокзале.
  • Трансфер и дегустация входят в стоимость экскурсии для группы 1-4 человека. Если участников больше, потребуется доплата за трансфер (уточняйте у гида).
  • Для детей до 12 лет экскурсия бесплатна.
Шоппинг и дегустационный ужин в Монтеварки
Шоппинг и дегустационный ужин в Монтеварки
Шоппинг и дегустационный ужин в Монтеварки
Шоппинг и дегустационный ужин в Монтеварки
Шоппинг и дегустационный ужин в Монтеварки
Шоппинг и дегустационный ужин в Монтеварки
Шоппинг и дегустационный ужин в Монтеварки
Шоппинг и дегустационный ужин в Монтеварки
Шоппинг и дегустационный ужин в Монтеварки
Шоппинг и дегустационный ужин в Монтеварки

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Gulia
Gulia
Будем знакомы, я Гуля! Живу в Италии более 20 лет. В прошлом профессиональная актриса, ныне владелица небольшого ресторанчика тосканской кухни, где часто устраиваю тематические вечеринки с музыкой и спектаклем. Я не профессиональный гид, а просто творческая увлеченная натура, бесконечно влюбленная в Италию и во все прекрасное, что дарит эта волшебная страна. Считаю себя поистине счастливым человеком и не устаю благодарить судьбу за то, что подарила мне возможность жить с в самом красивом уголке планеты, чудеснейшей Тоскане! Люблю людей, общение, новые знакомства. Люблю делиться прекрасным со всеми, кому это по-настоящему интересно! Я покажу вам Тоскану такой, какой знаю и люблю ее. С удовольствием расскажу вам о местных традициях и открою секреты тосканской кухни. А модниц и модников познакомлю с магазинами, бутиками и аутлетами. Обещаю, вам понравится!
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11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

4 января 2020
Замечательно атмосферный вечер. В отличии от стандартных экскурсий , это не поток, не рутина, а скорее редкий и особый Тур. Это без преувеличения Поездка к Друзьям. Без пафоса. Без интонаций. Душевно. С достоинством и расположением. Спасибо Гуля! Perfetto!!!
15 октября 2019
Самая лучшая экскурсия! Гуля очень интересный человек, хороший рассказчик и классный водитель Фиата 500!!!))) Спасибо Гуля!
30 сентября 2019
Мне очень понравилось в Монтеварки шопинг дегустация сама Гуля очаровательная женщина. Приеду ещё раз не на один день.
8 августа 2019
Мне удалось встретиться в жизни с прекрасным,талантливым и красивым человеком-Гулей!Я благодарна ей за интересные экскурсии,за карнавал в городке Винчи,за знакомство с красотами Тосканы!Я думаю,что обязательно вернусь в эти места:ведь так много осталось посмотреть,а Гуля мне в этом поможет!
6 августа 2019
С огромной благодарностью пишу отзыв о прекрасной Гули.В ктр.раз убеждаюсь,что спонтанные решения оставляют больше впечатлений,чем заранее спланированные мероприятия.Заказала экскурсию за 1 день.Быстро,с щедрой скидкой,но такая встреча тянет на миллион.Во первых,сама Гули невероятно прекрасная женщина,собеседник,знаток модных тенденций и,надеюсь,теперь мой друг))) видно,что для человека это больше наслаждение,чем бизнес.Это чувствуется в каждом ее действии.Тур был с акцентом на шопинг,но я получила 5 в одном))это прекрасный шопинг в любимой Прада по каким то сказочным ценам,потом поездка еще в несколько местных магазинов,ктр.обычный турист никогла б не нашел( затарилась я на славу))),поездка с остановками у шикарных видов Тосканы,с фотосессией ,и ,в довершение,шикарнейший ужин в лучшем ресторане прекрсного городка Монтеварчи.Вобщем,я в полнейшем восторге от этой поездки.Однозначно буду рекомендовать друзьям и сама приеду еще раз.Спасибо огромное!!!😘👍
P.S. Пойду поизучаю другие предложения от этого гида☺️️
5 мая 2019
Мы запланировали поход по антикварным лавкам, но по времени успели съездить и в аутлет Прадо! Но самое главное-это был ужин в тосканском стиле в отличном семейном ресторане, с соблюдением всех итальянских традиций! Все было невероятно вкусно, красиво, с душой и весело!!! Спасибо Гуле и ее мужу за «вкусовой» восторг и тёплую встречу!!!
24 апреля 2019
Гуля оказалась очень приятным и интересным человеком!!! Мне было безумно приятно провести с ней время и пошоппиться! А по дороге на шоппинг Гуля показала мне несколько мест в Тоскане, чтобы было приятным бонусом к нашей экскурсии!!!
Гуля, спасибо большое за впечатления!!! :)
Наталья
26 марта 2019
Наша Экскурсия состоялась в январе, а я до сих пор под впечатлением от шикарного дегустационного ужина и искраметной, неподражаемой, учтивой и внимательной Гули! Так случилось, что в первую половину дня Экскурсии мы посещали самостоятельно аутлет и я планировала маршрут как добраться до места встречи с гидом, списалась с Гулей и она любезно предложила забрать нас из аутлета на своей машине, чтобы мы не тряслись с покупками в общественном транспорте (а это было не близко). Тк мы уже побывали в аутлете, от посещения Prada мы отказались и Гуля нас возила в различные магазинчики, где одеваются сами итальянцы, по моему мнению это даже интереснее:) во время поездки Гуля создала такую непринужденную атмосферу, что в чудесный ресторан мы заходили уже ощущая себя как давние знакомые, встрече с которыми очень рады. За дружеским ужином (рука не поднимается написать дегустационным) нас очень вкусно накормили, напоили, обогрели своим душевным теплом! Спасибо, надеюсь ещё увидимся!!!
Однозначно рекомендую познакомится и провести время с чудесной Гулей!
Лариса
10 января 2019
Отлично проведенное время с замечательным человеком. Гуля совершенно потрясающая искренняя и приятная девушка. Экскурсия началась на вокзале в Монтеварки. Мы немного прогулялись по городку, был совершенно замечательные чуть морозный день. Далее поехали в аутлет, Гуля помогла подобрать несколько вещей, спасибо огромное! И после был необыкновенно вкуснючий ужин с аперетивом и дегустацией множества блюд итальянской кухни, и приятный дружеский разговор. Гуля огромное спасибо, я обязательно вернусь на другие ваши такое приятные и не формальные экскурсии.
28 октября 2018
Мы приехали вдвоем с мужем. Он не любитель шоппинга, и вообще настороженно относится к организованным экскурсиям, но я заманила его обещанным ужином)).
Гуля нас ждала на вокзале, трудностей со встречей и знакомством не было. Легкая, интеллигентная и добродушная она сразу расположила нас к себе. Я, конечно, жаждала попасть в знаменитый аутлет Прада. Слышала, что это самый большой аутлет дизайнера в Италии. Нам повезло и с ассортиментом, и с ценами. Купили все, что планировали. Кстати, Гуля хорошо разбирается в моде и давала дельные советы, когда я сомневалась в покупке. В итоге мы даже сэкономили, собрав максимально функциональный гардероб и не купив ничего лишнего.
Затем мы прогулялись и сфотографировались в Монтеварки. Приятный городок, с уютной главной площадью.
В завершение был дегустационный ужин. Если честно, мы не ожидали такого приема! Настоящий семейный ресторанчик, уютный и не раскрученный среди туристов, куда ходят преимущественно местные, а значит, качество и подход к работе - на высоте. В чем мы и убедились.
Стефано, шеф-повар ресторана лично готовил все блюда. Это его авторское видение типичной тосканской кухни. Незабываемый опыт! Все настолько вкусно - пальчики оближешь. Мы решили перед отъездом домой посетить ресторан еще раз, благо из Флоренции, где мы остановились, ехать очень быстро.
Огромное спасибо Гуле за полезную, интересную и вкуснейшую экскурсию! Обязательно будем рекомендовать друзьям и знакомым! Grazie mille!
Ещё 1 отзыв

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