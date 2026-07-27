11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Шопинг и дегустационный ужин в Монтеварки

Тоскана - рай для модников и гурманов. Посетите аутлет Prada и насладитесь дегустационным ужином в Монтеварки за один день
Тоскана - идеальное место для любителей моды и гурманов.

На этой экскурсии вы посетите знаменитый аутлет Prada, куда сложно добраться самостоятельно, и насладитесь дегустационным ужином в уютном ресторане Монтеварки.

В меню -
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сыр pecorino, тосканские колбасы, кростини с куриной печенью, брускетты, паста с морепродуктами и многое другое.

Шеф-повар Стефано поделится секретами приготовления блюд, а гид расскажет об особенностях итальянской моды и местных скидках.

Экскурсия стартует из Монтеварки, трансфер и дегустация включены в стоимость для группы до 4 человек

5
14 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🛍️ Посещение аутлета Prada
  • 🍷 Дегустационный ужин с итальянскими винами
  • 👗 Помощь в выборе покупок
  • 🍝 Уникальные кулинарные традиции Тосканы
  • 🚆 Удобный трансфер из Флоренции
Шопинг и дегустационный ужин в Монтеварки
Шопинг и дегустационный ужин в Монтеварки
Шопинг и дегустационный ужин в Монтеварки

Что можно увидеть

  • Аутлет Prada
  • Исторический центр Монтеварки

Описание экскурсии

Шопинг по-тоскански

Мы встретимся в небольшом уютном городке Монтеварки, прогуляемся по историческому центру и характерным узким улочкам, вымощенным камнем. Затем я отвезу вас в отличный аутлет Prada, куда съезжаются шопоголики со всего мира! Сюда не так просто попасть: прямых рейсов от Флоренции не идет, да и о самом месте знают очень немногие путешественники. Если понадобится, в аутлете я с удовольствием помогу модникам и модницам определиться с выбором покупок, а еще расскажу об особенностях итальянской моды, о местных скидках и распродажах: надо заметить, что правила скидок в этом аутлете отличаются от правил в обычных магазинах Италии.

Изысканный дегустационный ужин

Примерки окончены, покупки сделаны, самое время отдохнуть и насладиться всем разнообразием тосканской кухни — своеобразной, хранящей многовековые традиции и очень вкусной! В Монтеварки вас ждёт замечательный дегустационный ужин в сопровождении итальянских вин (в том числе и знаменитого Chianti). В меню войдут самые популярные деликатесы и блюда Тосканы: сыр pecorino, тосканские колбасы, pappa al pomodoro, кростини с куриной печенью, различные брускетты, паста с морепродуктами, десерты и многое другое. За ужином я расскажу об особенностях кулинарных традиций нашего региона, а шеф-повар Стефано (хозяин самого известного семейного ресторана города) поделится с вами секретами изготовления понравившихся блюд.

Организационные детали

  • Экскурсия стартует из Монтеварки. Из Флоренции сюда идёт поезд (менее 40 минут в пути, стоимость билета — 6 евро в одну сторону), я встречу вас на вокзале.
  • Трансфер и дегустация входят в стоимость экскурсии для группы 1-4 человека. Если участников больше, потребуется доплата за трансфер (уточняйте у гида).

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет€120
Дети до 12 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 36% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Montevarchi
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 36% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гуля
Гуля — ваш гид во Флоренции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 433 туристов
Будем знакомы, я Гуля! Живу в Италии более 20 лет. В прошлом профессиональная актриса, ныне владелица небольшого ресторанчика тосканской кухни, где часто устраиваю тематические вечеринки с музыкой и спектаклем. Я
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не профессиональный гид, а просто творческая увлеченная натура, бесконечно влюбленная в Италию и во все прекрасное, что дарит эта волшебная страна. Считаю себя поистине счастливым человеком и не устаю благодарить судьбу за то, что подарила мне возможность жить с в самом красивом уголке планеты, чудеснейшей Тоскане! Люблю людей, общение, новые знакомства. Люблю делиться прекрасным со всеми, кому это по-настоящему интересно! Я покажу вам Тоскану такой, какой знаю и люблю ее. С удовольствием расскажу вам о местных традициях и открою секреты тосканской кухни. А модниц и модников познакомлю с магазинами, бутиками и аутлетами. Обещаю, вам понравится!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
14
4
3
2
1
Ю
Не возлагали особых надежд на эту экскурсию в самом начале, но!!! по итогу остались очень довольны! Гуля очень приятная девушка во всех смыслах, в аутлете везде была с нами, помогала
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и в конце отвезла нас в свой уютный ресторан, где МЕГА вкусно, ребята, я не шучу, это потрясающе вкусно, даже если бы мы ничего не нашли для себя в Праде, мы бы нисколько не расстроились, тк нас ждал великолепный ужин, можно было бы прогуляться по городку, но у нас уже не хватило времени… по хорошему можно было бы начать пораньше, но не угадаешь… ассортимент аутлета всегда разный, но мы утащили все самое лучшее, плюс попали на акцию дополнительную) Гулечка, спасибо тебе большое, ты потрясающая! P.S. как мы увозили это потом в Москву, это отдельная история))))))))))

Не возлагали особых надежд на эту экскурсию в самом начале, но!!! по итогу остались очень довольны!
Не возлагали особых надежд на эту экскурсию в самом начале, но!!! по итогу остались очень довольны!
Не возлагали особых надежд на эту экскурсию в самом начале, но!!! по итогу остались очень довольны!
Не возлагали особых надежд на эту экскурсию в самом начале, но!!! по итогу остались очень довольны!
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Н
Эта экскурсия -это знакомство, знакомство с новыми людьми, с новой кузнец, украшенное шоппингом -все, как мы любим. Поездка в пригород Флоренции удалась. Самые положительные эмоции. Вкусовым сосочкам понравилась. Шоппинг тоже доставил удовольствие -полицезрели дизайнерские коллекции в аутлете, купили же а магазине для итальянцев, куда нас тоже завезли. Всем довольны
Эта экскурсия -это знакомство, знакомство с новыми людьми, с новой кузнец, украшенное шоппингом -все, как мы
Эта экскурсия -это знакомство, знакомство с новыми людьми, с новой кузнец, украшенное шоппингом -все, как мы
Эта экскурсия -это знакомство, знакомство с новыми людьми, с новой кузнец, украшенное шоппингом -все, как мы
Эта экскурсия -это знакомство, знакомство с новыми людьми, с новой кузнец, украшенное шоппингом -все, как мы
Эта экскурсия -это знакомство, знакомство с новыми людьми, с новой кузнец, украшенное шоппингом -все, как мы
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Н
С огромной благодарностью пишу отзыв о прекрасной Гули. В ктр. раз убеждаюсь,что спонтанные решения оставляют больше впечатлений,чем заранее спланированные мероприятия. Заказала экскурсию за 1 день. Быстро,с щедрой скидкой,но такая встреча
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тянет на миллион. Во первых,сама Гули невероятно прекрасная женщина,собеседник,знаток модных тенденций и,надеюсь,теперь мой друг))) видно,что для человека это больше наслаждение,чем бизнес. Это чувствуется в каждом ее действии. Тур был с акцентом на шопинг,но я получила 5 в одном))это прекрасный шопинг в любимой Прада по каким то сказочным ценам,потом поездка еще в несколько местных магазинов,ктр. обычный турист никогла б не нашел(затарилась я на славу))),поездка с остановками у шикарных видов Тосканы,с фотосессией,и,в довершение,шикарнейший ужин в лучшем ресторане прекрсного городка Монтеварчи. Вобщем,я в полнейшем восторге от этой поездки. Однозначно буду рекомендовать друзьям и сама приеду еще раз. Спасибо огромное!!! 😘👍 P.S. Пойду поизучаю другие предложения от этого гида☺️

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Наталья
Наша Экскурсия состоялась в январе, а я до сих пор под впечатлением от шикарного дегустационного ужина и искраметной, неподражаемой, учтивой и внимательной Гули! Так случилось, что в первую половину дня
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Экскурсии мы посещали самостоятельно аутлет и я планировала маршрут как добраться до места встречи с гидом, списалась с Гулей и она любезно предложила забрать нас из аутлета на своей машине, чтобы мы не тряслись с покупками в общественном транспорте (а это было не близко). Тк мы уже побывали в аутлете, от посещения Prada мы отказались и Гуля нас возила в различные магазинчики, где одеваются сами итальянцы, по моему мнению это даже интереснее:) во время поездки Гуля создала такую непринужденную атмосферу, что в чудесный ресторан мы заходили уже ощущая себя как давние знакомые, встрече с которыми очень рады. За дружеским ужином (рука не поднимается написать дегустационным) нас очень вкусно накормили, напоили, обогрели своим душевным теплом! Спасибо, надеюсь ещё увидимся!!!
Однозначно рекомендую познакомится и провести время с чудесной Гулей!

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Е
Мы приехали вдвоем с мужем. Он не любитель шоппинга, и вообще настороженно относится к организованным экскурсиям, но я заманила его обещанным ужином)).
Гуля нас ждала на вокзале, трудностей со встречей и
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знакомством не было. Легкая, интеллигентная и добродушная она сразу расположила нас к себе. Я, конечно, жаждала попасть в знаменитый аутлет Прада. Слышала, что это самый большой аутлет дизайнера в Италии. Нам повезло и с ассортиментом, и с ценами. Купили все, что планировали. Кстати, Гуля хорошо разбирается в моде и давала дельные советы, когда я сомневалась в покупке. В итоге мы даже сэкономили, собрав максимально функциональный гардероб и не купив ничего лишнего.
Затем мы прогулялись и сфотографировались в Монтеварки. Приятный городок, с уютной главной площадью.
В завершение был дегустационный ужин. Если честно, мы не ожидали такого приема! Настоящий семейный ресторанчик, уютный и не раскрученный среди туристов, куда ходят преимущественно местные, а значит, качество и подход к работе - на высоте. В чем мы и убедились.
Стефано, шеф-повар ресторана лично готовил все блюда. Это его авторское видение типичной тосканской кухни. Незабываемый опыт! Все настолько вкусно - пальчики оближешь. Мы решили перед отъездом домой посетить ресторан еще раз, благо из Флоренции, где мы остановились, ехать очень быстро.
Огромное спасибо Гуле за полезную, интересную и вкуснейшую экскурсию! Обязательно будем рекомендовать друзьям и знакомым! Grazie mille!

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Елена
Всем добрый день! Я так рада, что выбрала эту экскурсию!!! Мы много путешествуем и я часто беру экскурсии от местных жителей. На это путешествие у меня были планы изучать кухню
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некоторых регионов Италии, поэтому дегустация меня интересовала, да еще с шопингом. Как раз мы должны были быть во Флоренции в это время, удобно добираться до Монтеварки. Гуля оказалась очень приветливым и легким в общении человеком. По плану поехали в бутик Прада и Гуля помогла мне выбрать вещи, которые сделали меня сногсшибательной! Гуляли по городу и общались. как-будто знали друг друга сто лет. Мой муж не легкий в общении человек, но даже он расслабился и получил удовольствие. И это было только начало праздника души. Не буду перечислять всех блюд, которыми нас угощали, но это были истинно Тосканские блюда и подходящие к ним вина, а потом еще и десерты!! Тех кто на диете и худеет - не ходите на эту экскурсию!! Гуля и ее муж Стефано настоящие и душевные рестораторы. Мы еще обязательно вернемся. Благодарим всю семью Caponi!!!

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