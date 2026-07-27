11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

На этой экскурсии вы посетите знаменитый аутлет Prada, куда сложно добраться самостоятельно, и насладитесь дегустационным ужином в уютном ресторане Монтеварки.
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5 причин купить эту экскурсию
- 🛍️ Посещение аутлета Prada
- 🍷 Дегустационный ужин с итальянскими винами
- 👗 Помощь в выборе покупок
- 🍝 Уникальные кулинарные традиции Тосканы
- 🚆 Удобный трансфер из Флоренции
Что можно увидеть
- Аутлет Prada
- Исторический центр Монтеварки
Описание экскурсии
Шопинг по-тоскански
Мы встретимся в небольшом уютном городке Монтеварки, прогуляемся по историческому центру и характерным узким улочкам, вымощенным камнем. Затем я отвезу вас в отличный аутлет Prada, куда съезжаются шопоголики со всего мира! Сюда не так просто попасть: прямых рейсов от Флоренции не идет, да и о самом месте знают очень немногие путешественники. Если понадобится, в аутлете я с удовольствием помогу модникам и модницам определиться с выбором покупок, а еще расскажу об особенностях итальянской моды, о местных скидках и распродажах: надо заметить, что правила скидок в этом аутлете отличаются от правил в обычных магазинах Италии.
Изысканный дегустационный ужин
Примерки окончены, покупки сделаны, самое время отдохнуть и насладиться всем разнообразием тосканской кухни — своеобразной, хранящей многовековые традиции и очень вкусной! В Монтеварки вас ждёт замечательный дегустационный ужин в сопровождении итальянских вин (в том числе и знаменитого Chianti). В меню войдут самые популярные деликатесы и блюда Тосканы: сыр pecorino, тосканские колбасы, pappa al pomodoro, кростини с куриной печенью, различные брускетты, паста с морепродуктами, десерты и многое другое. За ужином я расскажу об особенностях кулинарных традиций нашего региона, а шеф-повар Стефано (хозяин самого известного семейного ресторана города) поделится с вами секретами изготовления понравившихся блюд.
Организационные детали
- Экскурсия стартует из Монтеварки. Из Флоренции сюда идёт поезд (менее 40 минут в пути, стоимость билета — 6 евро в одну сторону), я встречу вас на вокзале.
- Трансфер и дегустация входят в стоимость экскурсии для группы 1-4 человека. Если участников больше, потребуется доплата за трансфер (уточняйте у гида).
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|€120
|Дети до 12 лет
|Бесплатно
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Гуля нас ждала на вокзале, трудностей со встречей и