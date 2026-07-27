11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

сыр pecorino, тосканские колбасы, кростини с куриной печенью, брускетты, паста с морепродуктами и многое другое. Шеф-повар Стефано поделится секретами приготовления блюд, а гид расскажет об особенностях итальянской моды и местных скидках. Экскурсия стартует из Монтеварки, трансфер и дегустация включены в стоимость для группы до 4 человек

Описание экскурсии

Шопинг по-тоскански

Мы встретимся в небольшом уютном городке Монтеварки, прогуляемся по историческому центру и характерным узким улочкам, вымощенным камнем. Затем я отвезу вас в отличный аутлет Prada, куда съезжаются шопоголики со всего мира! Сюда не так просто попасть: прямых рейсов от Флоренции не идет, да и о самом месте знают очень немногие путешественники. Если понадобится, в аутлете я с удовольствием помогу модникам и модницам определиться с выбором покупок, а еще расскажу об особенностях итальянской моды, о местных скидках и распродажах: надо заметить, что правила скидок в этом аутлете отличаются от правил в обычных магазинах Италии.

Изысканный дегустационный ужин

Примерки окончены, покупки сделаны, самое время отдохнуть и насладиться всем разнообразием тосканской кухни — своеобразной, хранящей многовековые традиции и очень вкусной! В Монтеварки вас ждёт замечательный дегустационный ужин в сопровождении итальянских вин (в том числе и знаменитого Chianti). В меню войдут самые популярные деликатесы и блюда Тосканы: сыр pecorino, тосканские колбасы, pappa al pomodoro, кростини с куриной печенью, различные брускетты, паста с морепродуктами, десерты и многое другое. За ужином я расскажу об особенностях кулинарных традиций нашего региона, а шеф-повар Стефано (хозяин самого известного семейного ресторана города) поделится с вами секретами изготовления понравившихся блюд.

Организационные детали