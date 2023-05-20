Гастрономический интенсив по холмам Тосканы

Увидеть, как живут в средневековых городках Италии, и узнать местную кулинарию изнутри

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О гиде
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Ответы на вопросы
Тоскана известна живописными полями, древними деревушками и вкусной едой, приготовленной по традиционным рецептам.

Вы побываете на семейных фермах, поймете, из чего и как сделаны ваши любимые деликатесы, и продегустируете вино с профессиональным сомелье.

Я познакомлю вас с гастрономическими обычаями этого красивейшего региона, расскажу, что и как надо пробовать, и докажу, что Тоскана – это действительно рай для гурманов.
Гастрономический интенсив по холмам Тосканы
Гастрономический интенсив по холмам Тосканы
Гастрономический интенсив по холмам Тосканы
Гастрономический интенсив по холмам Тосканы
Гастрономический интенсив по холмам Тосканы
Гастрономический интенсив по холмам Тосканы
Ближайшие даты:
20
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мая
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Описание

Что вас ожидает

Путешествие по семейным фермам

В долине реки Орча сохранились маленькие сыроварни, винодельни и мельницы, изготавливающие продукты по старинным технологиям и рецептам. Вы прогуляетесь по виноградникам и оливковым рощам, продегустируете престижное итальянское вино – Брунелло ди Монтальчино. На сыроварне вам предложат более десяти видов овечьего сыра, а на мельнице – местную пасту из твердых сортов пшеницы. Мы пообщаемся с фермерами, и они поделятся секретами мастерства и веселыми историями о своей профессии. Я не только покажу вам, что и где стоит попробовать, но и расскажу, откуда произошел рецепт и как производится каждый продукт.

Тосканские пейзажи с открыток

По дороге к фермам мы увидим несколько маленьких городов и деревень Тосканы, которые славятся своей древностью и уютом. Мы погуляем по изумрудным холмам, извилистым дорожкам, обрамлённым стройными кипарисами: я расскажу о жизни в этом регионе Италии, местных обычаях и занятиях. И, конечно, вы сможете сфотографироваться на фоне знаменитых тосканских холмов!

Организационные детали

  • Экскурсия начинается и заканчивается в Сиене. Трансфер по городу включен в стоимость: вас будут сопровождать гид и водитель. До места встречи из Флоренции трансфер не предусмотрен.
  • Дегустация сыров и вина не входит стоимость. Дегустация сыра — 25 евро за человека, дегустация вина — 25-50 евро за человека.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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