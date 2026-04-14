На гастрономическом интенсиве вы посетите семейные фермы, узнаете секреты приготовления деликатесов и продегустируете вино с профессиональным сомелье.
Погружение в гастрономические обычаи региона и знакомство с его кулинарными традициями подарят незабываемые впечатления. Этот тур - идеальный выбор для гурманов и любителей итальянской кухни
5 причин купить эту экскурсию
- 🍷 Дегустация престижного вина Брунелло ди Монтальчино
- 🧀 Пробование более десяти видов овечьего сыра
- 🌳 Прогулки по виноградникам и оливковым рощам
- 🏞️ Фотографии на фоне знаменитых тосканских холмов
- 👨🌾 Общение с местными фермерами и узнавание секретов мастерства
Что можно увидеть
- Виноградники
- Оливковые рощи
- Изумрудные холмы
- Извилистые дорожки с кипарисами
Описание экскурсии
Путешествие по семейным фермам
В долине реки Орча сохранились маленькие сыроварни, винодельни и мельницы, изготавливающие продукты по старинным технологиям и рецептам. Вы прогуляетесь по виноградникам и оливковым рощам, продегустируете престижное итальянское вино – Брунелло ди Монтальчино. На сыроварне вам предложат более десяти видов овечьего сыра, а на мельнице – местную пасту из твердых сортов пшеницы. Мы пообщаемся с фермерами, и они поделятся секретами мастерства и веселыми историями о своей профессии. Я не только покажу вам, что и где стоит попробовать, но и расскажу, откуда произошел рецепт и как производится каждый продукт.
Тосканские пейзажи с открыток
По дороге к фермам мы увидим несколько маленьких городов и деревень Тосканы, которые славятся своей древностью и уютом. Мы погуляем по изумрудным холмам, извилистым дорожкам, обрамлённым стройными кипарисами: я расскажу о жизни в этом регионе Италии, местных обычаях и занятиях. И, конечно, вы сможете сфотографироваться на фоне знаменитых тосканских холмов!
Организационные детали
- Экскурсия начинается и заканчивается в Сиене. Трансфер по городу включен в стоимость: вас будет сопровождать гид. До места встречи из Флоренции трансфер не предусмотрен.
- за сыр и колбасные изделия — 30 евро за человека, детям от 6 до 12 лет — 15 евро, детям до 6 лет — бесплатно
- за вино — 30-50 евро за человека
— Количество сыра и колбас рассчитано точно на всех участников, если кто-то передумал и решил присоединиться к дегустации, нужно оплатить полную порцию на месте
— Возможно заехать на обед в ресторан, если вы не планируете визит на сыроварню
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
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Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Автомобильный формат очень удобен для знакомства сразу с несколькими локациями. Уютный город Позитано стал одним из самых ярких воспоминаний нашей поездки.
Надеюсь, он поможет будущим путешественникам чуть внимательнее знакомиться с описанием программы перед бронированием.
Мой тур называется «Гастрономический