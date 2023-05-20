Тоскана известна живописными полями, древними деревушками и вкусной едой, приготовленной по традиционным рецептам. Вы побываете на семейных фермах, поймете, из чего и как сделаны ваши любимые деликатесы, и продегустируете вино с профессиональным сомелье. Я познакомлю вас с гастрономическими обычаями этого красивейшего региона, расскажу, что и как надо пробовать, и докажу, что Тоскана – это действительно рай для гурманов.

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Описание

Что вас ожидает

Путешествие по семейным фермам

В долине реки Орча сохранились маленькие сыроварни, винодельни и мельницы, изготавливающие продукты по старинным технологиям и рецептам. Вы прогуляетесь по виноградникам и оливковым рощам, продегустируете престижное итальянское вино – Брунелло ди Монтальчино. На сыроварне вам предложат более десяти видов овечьего сыра, а на мельнице – местную пасту из твердых сортов пшеницы. Мы пообщаемся с фермерами, и они поделятся секретами мастерства и веселыми историями о своей профессии. Я не только покажу вам, что и где стоит попробовать, но и расскажу, откуда произошел рецепт и как производится каждый продукт.

Тосканские пейзажи с открыток

По дороге к фермам мы увидим несколько маленьких городов и деревень Тосканы, которые славятся своей древностью и уютом. Мы погуляем по изумрудным холмам, извилистым дорожкам, обрамлённым стройными кипарисами: я расскажу о жизни в этом регионе Италии, местных обычаях и занятиях. И, конечно, вы сможете сфотографироваться на фоне знаменитых тосканских холмов!

Организационные детали