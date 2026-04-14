Тоскана славится своими живописными полями, древними деревушками и вкусной едой, приготовленной по традиционным рецептам. На гастрономическом интенсиве вы посетите семейные фермы, узнаете секреты приготовления деликатесов и продегустируете вино с профессиональным сомелье. Погружение в гастрономические обычаи региона и знакомство с его кулинарными традициями подарят незабываемые впечатления. Этот тур - идеальный выбор для гурманов и любителей итальянской кухни

Описание экскурсии

Путешествие по семейным фермам

В долине реки Орча сохранились маленькие сыроварни, винодельни и мельницы, изготавливающие продукты по старинным технологиям и рецептам. Вы прогуляетесь по виноградникам и оливковым рощам, продегустируете престижное итальянское вино – Брунелло ди Монтальчино. На сыроварне вам предложат более десяти видов овечьего сыра, а на мельнице – местную пасту из твердых сортов пшеницы. Мы пообщаемся с фермерами, и они поделятся секретами мастерства и веселыми историями о своей профессии. Я не только покажу вам, что и где стоит попробовать, но и расскажу, откуда произошел рецепт и как производится каждый продукт.

Тосканские пейзажи с открыток

По дороге к фермам мы увидим несколько маленьких городов и деревень Тосканы, которые славятся своей древностью и уютом. Мы погуляем по изумрудным холмам, извилистым дорожкам, обрамлённым стройными кипарисами: я расскажу о жизни в этом регионе Италии, местных обычаях и занятиях. И, конечно, вы сможете сфотографироваться на фоне знаменитых тосканских холмов!

Организационные детали

Экскурсия начинается и заканчивается в Сиене. Трансфер по городу включен в стоимость: вас будет сопровождать гид. До места встречи из Флоренции трансфер не предусмотрен.