Увидеть, как живут в средневековых городках Италии, и узнать местную кулинарию изнутри
Вы побываете на семейных фермах, поймете, из чего и как сделаны ваши любимые деликатесы, и продегустируете вино с профессиональным сомелье.
Я познакомлю вас с гастрономическими обычаями этого красивейшего региона, расскажу, что и как надо пробовать, и докажу, что Тоскана – это действительно рай для гурманов.
мая
мая
мая
мая
мая
мая
мая
даты
Описание
Что вас ожидает
Путешествие по семейным фермам
В долине реки Орча сохранились маленькие сыроварни, винодельни и мельницы, изготавливающие продукты по старинным технологиям и рецептам. Вы прогуляетесь по виноградникам и оливковым рощам, продегустируете престижное итальянское вино – Брунелло ди Монтальчино. На сыроварне вам предложат более десяти видов овечьего сыра, а на мельнице – местную пасту из твердых сортов пшеницы. Мы пообщаемся с фермерами, и они поделятся секретами мастерства и веселыми историями о своей профессии. Я не только покажу вам, что и где стоит попробовать, но и расскажу, откуда произошел рецепт и как производится каждый продукт.
Тосканские пейзажи с открыток
По дороге к фермам мы увидим несколько маленьких городов и деревень Тосканы, которые славятся своей древностью и уютом. Мы погуляем по изумрудным холмам, извилистым дорожкам, обрамлённым стройными кипарисами: я расскажу о жизни в этом регионе Италии, местных обычаях и занятиях. И, конечно, вы сможете сфотографироваться на фоне знаменитых тосканских холмов!
Организационные детали
- Экскурсия начинается и заканчивается в Сиене. Трансфер по городу включен в стоимость: вас будут сопровождать гид и водитель. До места встречи из Флоренции трансфер не предусмотрен.
- Дегустация сыров и вина не входит стоимость. Дегустация сыра — 25 евро за человека, дегустация вина — 25-50 евро за человека.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.