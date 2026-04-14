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Гастрономический интенсив по холмам Тосканы

Погрузитесь в мир тосканской гастрономии, посетите семейные фермы, попробуйте престижное вино и более десяти видов сыра, наслаждаясь живописными пейзажами
Тоскана славится своими живописными полями, древними деревушками и вкусной едой, приготовленной по традиционным рецептам.

На гастрономическом интенсиве вы посетите семейные фермы, узнаете секреты приготовления деликатесов и продегустируете вино с профессиональным сомелье.

Погружение в гастрономические обычаи региона и знакомство с его кулинарными традициями подарят незабываемые впечатления. Этот тур - идеальный выбор для гурманов и любителей итальянской кухни
4.9
10 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🍷 Дегустация престижного вина Брунелло ди Монтальчино
  • 🧀 Пробование более десяти видов овечьего сыра
  • 🌳 Прогулки по виноградникам и оливковым рощам
  • 🏞️ Фотографии на фоне знаменитых тосканских холмов
  • 👨‍🌾 Общение с местными фермерами и узнавание секретов мастерства
Гастрономический интенсив по холмам Тосканы
Гастрономический интенсив по холмам Тосканы
Гастрономический интенсив по холмам Тосканы

Что можно увидеть

  • Виноградники
  • Оливковые рощи
  • Изумрудные холмы
  • Извилистые дорожки с кипарисами

Описание экскурсии

Путешествие по семейным фермам

В долине реки Орча сохранились маленькие сыроварни, винодельни и мельницы, изготавливающие продукты по старинным технологиям и рецептам. Вы прогуляетесь по виноградникам и оливковым рощам, продегустируете престижное итальянское вино – Брунелло ди Монтальчино. На сыроварне вам предложат более десяти видов овечьего сыра, а на мельнице – местную пасту из твердых сортов пшеницы. Мы пообщаемся с фермерами, и они поделятся секретами мастерства и веселыми историями о своей профессии. Я не только покажу вам, что и где стоит попробовать, но и расскажу, откуда произошел рецепт и как производится каждый продукт.

Тосканские пейзажи с открыток

По дороге к фермам мы увидим несколько маленьких городов и деревень Тосканы, которые славятся своей древностью и уютом. Мы погуляем по изумрудным холмам, извилистым дорожкам, обрамлённым стройными кипарисами: я расскажу о жизни в этом регионе Италии, местных обычаях и занятиях. И, конечно, вы сможете сфотографироваться на фоне знаменитых тосканских холмов!

Организационные детали

  • Экскурсия начинается и заканчивается в Сиене. Трансфер по городу включен в стоимость: вас будет сопровождать гид. До места встречи из Флоренции трансфер не предусмотрен.
Доплата за дегустации (по желанию):
  • за сыр и колбасные изделия — 30 евро за человека, детям от 6 до 12 лет — 15 евро, детям до 6 лет — бесплатно
  • за вино — 30-50 евро за человека
    — Количество сыра и колбас рассчитано точно на всех участников, если кто-то передумал и решил присоединиться к дегустации, нужно оплатить полную порцию на месте
    — Возможно заехать на обед в ресторан, если вы не планируете визит на сыроварню

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина
Марина — ваш гид во Флоренции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 181 туриста
Добрый день, дорогой путешественник! Меня зовут Марина, и проживаю я в самом красивом регионе Италии — в Тоскане. Я закончила один из старейших университетов не только Италии, но и мира, Римский университет
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«La Sapienza», основанный в 1303 году. Специализацию я выбрала осознано, руководствуясь не только своими интересами и увлечениями, но также опытом и навыками, приобретенными ранее. И сегодня я дипломированный специалист в области управления, развития и продвижения туризма. Также я являюсь профессиональным сомелье при Ассоциации Сомелье Италии (AIS). Моё увлечение гастрономией и виноделием переросло в мою любимую работу — я организовываю свои авторские гастрономические туры по Тоскане. Ведь в Италии сильнее, нежели в какой-либо другой стране, узнать и понять кулинарию — значит понять характер тех, кто населяет страну. Типичные региональные блюда могут рассказать о духе народа куда больше, чем произведения архитектуры и живописи.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Великолепный маршрут! Здесь точно можно увидеть "открыточную" Тоскану и насладиться шикарными вкусами - сыры, вино, хлеб и оливковое масло - идеальное сочетание для знакомства с Италией!
Автомобильный формат очень удобен для знакомства сразу с несколькими локациями. Уютный город Позитано стал одним из самых ярких воспоминаний нашей поездки.
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Анастасия
Провели великолепный день в окружении бурных красок зелени и Тосканы. Марина рассказала много интересного про особенности итальянцев и их культуру. Прошлись по старинным городкам, проехались по великолепной природе и продегустировали сыры и вино. Все было легко и комфортно.
Провели великолепный день в окружении бурных красок зелени и Тосканы. Марина рассказала много интересного про особенности
Провели великолепный день в окружении бурных красок зелени и Тосканы. Марина рассказала много интересного про особенности
Провели великолепный день в окружении бурных красок зелени и Тосканы. Марина рассказала много интересного про особенности
Провели великолепный день в окружении бурных красок зелени и Тосканы. Марина рассказала много интересного про особенности
Провели великолепный день в окружении бурных красок зелени и Тосканы. Марина рассказала много интересного про особенности
Провели великолепный день в окружении бурных красок зелени и Тосканы. Марина рассказала много интересного про особенности
Провели великолепный день в окружении бурных красок зелени и Тосканы. Марина рассказала много интересного про особенности
Провели великолепный день в окружении бурных красок зелени и Тосканы. Марина рассказала много интересного про особенности
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Мишель
Взяли поездку с молодым человеком на день в Тоскану и это было лучшим решением! Полностью стоит своих денег, Марина — чудесный гид, рассказывала нам все, начиная от истории Италии, заканчивая
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семейными традициями и особенностями культуры. На любой вопрос Марина с удовольствием отвечала, даже делилась рекомендациями куда сходить в других гоородах Италии и какие продукты покупать! День выдался тёплым, поездка была очень комфортной и приятно! Много впечатлений, без напряжения.

Взяли поездку с молодым человеком на день в Тоскану и это было лучшим решением! Полностью стоит
Взяли поездку с молодым человеком на день в Тоскану и это было лучшим решением! Полностью стоит
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Сергей
Экскурсия СУПЕР! Виды потрясающие, маршрут продуман, Марина отличный экскурсовод и собеседник!)) Посетили сыроварню (+30€ с человека) и винодельню (+32€ с человека).
Экскурсия СУПЕР! Виды потрясающие, маршрут продуман, Марина отличный экскурсовод и собеседник!)) Посетили сыроварню (+30€ с человека)
Экскурсия СУПЕР! Виды потрясающие, маршрут продуман, Марина отличный экскурсовод и собеседник!)) Посетили сыроварню (+30€ с человека)
Экскурсия СУПЕР! Виды потрясающие, маршрут продуман, Марина отличный экскурсовод и собеседник!)) Посетили сыроварню (+30€ с человека)
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Н
Марина добрый и приятный человек. Тоскана в ее оптике потрясающая, ничего подобного невозможно было ожидать. Спасибо большое
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О
Марина была абсолютно не заинтересована в проведении экскурсии. Все нужно была вытягивать, задавать вопросы. Не было связного повествования. Были с ребенком, даже не попыталась найти контакт и рассказать что-то интересное.
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На мою просьбу, рассказать что-то ребенку сказочное ответила, что это не детская экскурсия, а гастротур. Собственно это вообще не особо было похожо на экскурсию, скорее на аренду машины с водителем. К слову в машине даже не было воды. В машине провели половину времени. Не рекомендую, цена не соответствует качеству.

Марина
Марина
Ответ организатора:
Ольга, благодарю вас за отзыв.

Надеюсь, он поможет будущим путешественникам чуть внимательнее знакомиться с описанием программы перед бронированием.

Мой тур называется «Гастрономический
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интенсив», и, как следует из названия, он в первую очередь посвящён кухне Тосканы, местным традициям и знаменитым винам. В описании тура нет разделов, ориентированных на детскую аудиторию — программа рассчитана в основном на взрослых, кому интересны гастрономия и вина региона.

Когда гости приезжают с детьми, я всегда стараюсь быть максимально внимательной, но также рассчитываю, что родители сами оценят, насколько маршрут и темп подходят для их ребёнка. В нашей переписке не было запросов на адаптацию экскурсии под детский формат (только запрос на автокресло), поэтому шла по стандартной программе.

Возможно, вам показалось, что экскурсия была немного сумбурной — может быть, оттого, что вы часто отвлекались на дочку и не всё могли услышать. Я это прекрасно понимаю, и со своей стороны старалась никуда не торопить и подстроиться под ваш ритм. Очень жаль, если такая тактика была воспринята как «не особо была заинтересована…».

Тем не менее, надеюсь, у вашей дочки останутся хорошие воспоминания — ей удалось покормить овечку из бутылочки с молоком, и этот момент, кажется, ей очень понравился.

Желаю вам и вашей семье только приятных путешествий и, конечно, радости от знакомства с новыми местами!

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