Описание экскурсииФлоренция начинается с площади Дуомо, и за один час вы узнаете, почему этот собор стал символом города. Рассмотрим фасад снаружи, поговорим о Брунеллески и его невероятном куполе, о башне Джотто и «Вратах Рая» Гиберти. Маршрут лёгкий, без очередей и спешки, только самое важное и красивое. В конце — секретная точка с идеальным видом на купол, где получаются лучшие фото и ощущение, что Флоренция вдруг стала вашей.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мы начнём на площади перед величественным собором Санта-Мария-дель-Фьоре. Вы узнаете, откуда взялась идея облицевать храм разноцветным мрамором и какие скрытые смыслы спрятаны в орнаменте
- Далее подойдём к знаменитому куполу Брунеллески и поговорим о человеке, который решился на строительство, признанное невозможным. Вы увидите инженерные детали, которые обычно остаются незамеченными, и узнаете, почему купол до сих пор вызывает уважение специалистов
- Затем мы рассмотрим колокольню Джотто: стройная, яркая, будто расписанная вручную. Я расскажу, как художник смог создать такую идеальную архитектурную композицию, никогда прежде не занимаясь строительством
- Близко подойдём к баптистерию Сан-Джованни и его прославленным бронзовым дверям. Узнаем, кто и за что получил право украсить вход, чем двери поразили Микеланджело и какие персонажи спрятаны среди библейских сюжетов
- Чтобы завершить прогулку эффектно, мы уйдём чуть в сторону туристических маршрутов и выйдем к секретному ракурсу на купол, откуда открывается редкий по силе кадр. Здесь можно сделать фото, которые запоминаются надолго
- Вся прогулка проходит на свежем воздухе, без очередей и ожиданий, что позволяет легко вписать её в насыщенный день во Флоренции
Что включено
- Услуги гида
- Смотровая площадка с видом на купол
Что не входит в цену
- Вход в собор
Место начала и завершения?
Колокольня Джотто, Достопримечательность · Тоскана, Флоренция, Пьяцца дель Дуомо
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
