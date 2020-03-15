67 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Властители мира чудес Уффици

Гуляя по музею, вы узнаете, насколько неразрывно рост и развитие Флоренции связаны с деяниями и политикой Медичи. На экскурсии я познакомлю вас с историями из жизни этой могущественной семьи и покажу портреты самых знаменитых представителей династии, сумевших за столетия возвести искусство в культ. А вы насладитесь не только прекрасными шедеврами, но и красотой необычного восьмиугольного зала Трибуна, свод которого инкрустирован шестью сотнями раковин из Индийского океана; раньше на его посещение требовалось специальное разрешение!

Загадки искусства из «сундука»

Я предложу вам посмотреть на полотна мастеров кисти нестандартно: найти на картине её заказчика или конкретного персонажа, выстроить ассоциативный ряд или поразмышлять о тематике произведения. Переходя от одного экспоната к другому, я буду доставать из «сундука секретов» подсказки, которые помогут с другого ракурса взглянуть на знаменитые шедевры вроде «Рождения Венеры» Ботичелли, «Благовещения» Леонардо да Винчи или «Святого семейства» Рафаэля Санти.

Кому подходит экскурсия

Экскурсия будет интересна и детям, и взрослым — она подойдёт всем, кто хочет прикоснуться к прекрасному миру изящных искусств. После прогулки по музею со мной вы сможете остаться и продолжить самостоятельный осмотр.