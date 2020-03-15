67 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Понятно и интересно о мире шедевров главного музея Флоренции

Лидия
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Лидия – ваш гид
Великие герцоги Медичи не просто украсили галерею Уффици благородной живописью, статуями и другими ценными работами — они изменили отношение к искусству во всей Европе.

Вы поймёте, как это произошло, и соприкоснётесь с шедеврами коллекции музея не как пассивные слушатели, а как исследователи.

Специально для этого я припасла «сундучок секретов», который превратит прогулку по Уффици в игру и позволит познакомиться с творениями Филиппо Липпи, Сандро Ботичелли, Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэля, Тициана и Караваджо.
124 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Синьория
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У этой экскурсии67 отзывов
4.93
Секреты галереи Уффици для всех
Секреты галереи Уффици для всех

Что вас ожидает

Властители мира чудес Уффици
Гуляя по музею, вы узнаете, насколько неразрывно рост и развитие Флоренции связаны с деяниями и политикой Медичи. На экскурсии я познакомлю вас с историями из жизни этой могущественной семьи и покажу портреты самых знаменитых представителей династии, сумевших за столетия возвести искусство в культ. А вы насладитесь не только прекрасными шедеврами, но и красотой необычного восьмиугольного зала Трибуна, свод которого инкрустирован шестью сотнями раковин из Индийского океана; раньше на его посещение требовалось специальное разрешение!

Загадки искусства из «сундука»
Я предложу вам посмотреть на полотна мастеров кисти нестандартно: найти на картине её заказчика или конкретного персонажа, выстроить ассоциативный ряд или поразмышлять о тематике произведения. Переходя от одного экспоната к другому, я буду доставать из «сундука секретов» подсказки, которые помогут с другого ракурса взглянуть на знаменитые шедевры вроде «Рождения Венеры» Ботичелли, «Благовещения» Леонардо да Винчи или «Святого семейства» Рафаэля Санти.

Кому подходит экскурсия

Экскурсия будет интересна и детям, и взрослым — она подойдёт всем, кто хочет прикоснуться к прекрасному миру изящных искусств. После прогулки по музею со мной вы сможете остаться и продолжить самостоятельный осмотр.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсия бесплатна для детей до 7 лет
  • Если на экскурсию приходит более 5 человек, мы используем наушники. Стоимость — 2€ с человека.

Билеты в галерею

  • Билеты в галерею на нужное время приобретаются дополнительно заранее
  • С ноября по февраль билет стоит 12€ (плюс 4€ за предварительный заказ), с марта по октябрь — 20€ (плюс 4€ за предварительный заказ)
  • Для детей и молодых людей до 18 лет вход в галерею бесплатный, но при покупке билета оплачивается предварительный заказ — 4€
  • Если билетов на сайте нет, свяжитесь со мной после предварительной оплаты экскурсии, я закажу билеты по телефону
Секреты галереи Уффици для всех
Секреты галереи Уффици для всех
Секреты галереи Уффици для всех
Секреты галереи Уффици для всех
Секреты галереи Уффици для всех
Секреты галереи Уффици для всех
Секреты галереи Уффици для всех
Секреты галереи Уффици для всех
Секреты галереи Уффици для всех

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на площади Синьория.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Лидия
Лидия
Меня зовут Лидия, вот уже 17 лет я живу и работаю в самом прекрасном городе на земле — Флоренции. Свое первоначальное образование в области культуры я получила в России, окончив Санкт-Петербургский университет культуры. Продолжила повышать свои знания уже в городе-колыбели эпохи Возрождения. Я лицензированный гид по Флоренции и её окрестностям. Считаю, что профессия ГИДА — это призвание. Важно уметь донести информацию до слушателя в интересной и доступной форме!
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67 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

15 марта 2020
Спасибо Лидии за прекрасную экскурсию! Все очень понравилось. Грамотный гид. На все вопросы были получены ответы. Рекомендую ее всем желающим узнать о городе Флоренции и о галереи Уффици!
25 февраля 2020
Лидия, спасибо большое! Интересно, познавательно и любопытно. Всегда боялась заскучать на обширных картинных галереях, но с вами этого не произошло. Вернёмся к вам ещё!
24 января 2020
Спасибо большое Лидии за путешествие во времени! Было очень интересно и познавательно!
19 января 2020
Все понравилось, удачно спланированная и хорошо проведенная экскурсия. Детям понравилось.
5 января 2020
Лидия Вы супер! Спасибо за экскурсию. Спасибо за возможность попасть в галлерею при отсутствии билетов на 5 дней вперёд. Спасибо за отношение к Гостям Вашего любимого города))) !клиентоориетированность, профессионализм и желание слышать—Ваше ВСЕ!!! Удачи...
30 декабря 2019
Большое спасибо!
28 декабря 2019
Замечательно и профессионально. Лидия умеет раскрыть секреты галереи Уффици не только взрослым , но и детям.
17 декабря 2019
Лидия - профессионал с большой буквы! Все четко (встреча, готовность (наушники/радиогид), маршрут внутри, структура и последовательность рассказа) и безумно интересно (доступно о сложном, исторические и биографические факты про картины, художников и заказчиков), идеи, смысл того, что хотел сказать автор.
Я была в Уффици сама до этого, но такие шедевры стоит однозначно смотреть с таким гидом как Лидия!
Однозначно рекомендую!!! Мы все были в восторге!
22 ноября 2019
Очень интересно и познавательно. Лидия -прекрасно дает материал и хорошо знает тему. Спасибо!
17 ноября 2019
Я во Флоренции 2 раз,и только сегодня благодаря экскурсоводу Лидии прочувствовала дух и атмосферу города ,от музея в полном восторге!Лидия очень интересно и познавательно всё рассказала и показала :)))Выражаю ей большую благодарность !
Ещё 57 отзывов

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