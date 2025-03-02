34 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Начнем с площади Дуомо, осмотрим внешнее убранство Собора Санта Мария дель Фьоре, полюбуемся на Крестильню, напишем письмо Беатриче в церкви Данте, увидим на дом, в котором жил великий поэт-создатель «Божественной комедии», посетим церковь Орсанмикеле, площадь Синьории, взглянем на Палаццо Синьории, Лоджию Орканьи, Уффици, Понте Веккио, церковь Святого Креста, а также загадаем желание у Порчеллино («Кабанчика») на Лоджии нового рынка, узнаем много интересного о традициях и неповторимой тосканской кухне.
Обо всем этом я расскажу с простотой и ясностью, пока мы будем проходить по улочкам, площадям с шедеврами архитектуры, скульптуры и живописи. Мы увидим, как живет город, и полюбопытствуемся его произведениями искусства, узнаем о ремёслах и творцах. Ну, и как же без рассказа о традиционных продуктах и винах, которые точно не оставят вас равнодушными! Кроме того, я посоветую отличный не туристический ресторан, где вы сможете продегустировать блюда тосканской кухни.
Организационные детали
Наушники входят в стоимость экскурсии.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Рядом с вокзалом Firenze Santa Maria Novella
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид во Флоренции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 2208 туристов
Добро пожаловать в Тоскану!
Меня зовут Мария, лицензированный гид-экскурсовод по Флоренции и Тоскане. Имею высшее образование, полученное в государственном Вузе моего родного города, Нижнего Новгорода.
Познакомившись с Флоренцией, я сразу же в читать дальшеуменьшить
нее влюбилась. Многовековая история, культура, здоровое и качественное питание, великолепные блюда и мягкий климат. Сами жители материка много рассказывают о культурных достижениях и гордятся своей страной. Именно поэтому мне стало интересно освоить профессию гида и знакомить жителей русскоговорящих государств с этой неповторимой землей солнца и искусства.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 51 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
47
4
3
3
–
2
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1
N
Natalia
Прекрасная, познавательная экскурсия, в комфортном прогулочном ритме. Мария нас очаровала. Познакомила нас не только с основными достопримечательностями Флоренции, но так же и с местными магазинами, где можно совершить покупки, и с ресторанчиками, где можно вкусно поесть. Спасибо огромное
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А
Андрей
Мария провела очень содержательную эксурсию. Понравилось что она смогла ответить на сложные дополнительные вопросы, требющие глубоких знаний истории Флоренции.
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О
Ольга
Мария потрясающий экскурсовод! Безусловно, Флоренция, один из красивейших городов мира и рассказ о ней делает поездку незабываемой! Маршрут, знания-все на 6 из 5! Особо понравилось-высокое вовлечение слушателей, особенно детей (7 и читать дальшеуменьшить
10 лет). Мария задавала очень увлекательные вопросы по ходу экскурсии, приковывая внимание к деталям не только взрослых, но и детей. Также хочется отметить, что Мария помогла нам с покупкой билетов в галлерею Уффиции, без нее мы бы туда не попали. Чувствуется, что человек любит свой город и свою работу! Огромное спасибо! Однозначно, еще раз приедем и еще раз обратимся. (Это не единственная экскурсия у Марии) Очень рекомендуем и желаем новых туристов!
Ольга Б.
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Ю
Юлия
Мы с подружкой были впервые во Флоренции. Нам хотелось легкого приятного знакомства с городом, без сотни исторических данных. Мария - великолепный гид. Маша нас подождала, хоть мы и опаздывали, провела читать дальшеуменьшить
нас по красивенному маршруту с интересными историями о строительстве собора, Данте, куртизанках, Медичи, монахах и винных окошках, Леонардо, Микеланжело и т. д., и посоветовала много приятных для жизни мест (начиная с парковки авто возле центра Флоренции, ресторан, магазин обуви, парфюмерии). Нам очень понравилось. Большое спасибо!
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Наталья
Спасибо Марии за прекрасную экскурсию! Друзья, если вы хотите услышать сказочный рассказ о волшебном городе вам к Марии! Несмотря на январский день, прохладный даже для Италии, время экскурсии пролетело не читать дальшеуменьшить
заметно. Кроме исторической информации, Мария помогла сориентироваться в городе, рассказала массу важных мелочей, начиная с мест где вкусно и доступно пообедать, заканчивая рекомендациями по дальнейшим путешествиям по Тоскане. Мария, спасибо большое! Вы - замечательный профессионал!!!!
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Е
Елена
Флоренция великолепна, мы очарованы ей. Гид Мария смогла за столь короткое время, проведенное нами в этом неповторимом городе, показать нам самые значимые достопримечательности, сопровождая интересным рассказом. Увлеченно, с довольно глубокими читать дальшеуменьшить
знаниями, с приятной долей артистизма Мария познакомила нас с историческими, культурными, гастрономическими особенностями Флоренции. Спасибо Марии! Рекомендую экскурсию и гида всем, кто хочет, как и мы, за короткое время полюбить этот город!
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