34 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Италия
  2. Флоренция
  3. Экскурсии

  4. Величие Флоренции и ее секреты

Красоты и достояния города на пешей прогулке с профессиональным гидом

Мария
Задать вопрос
Мария – ваш гид
Моя экскурсия позволит создать картину Флоренции — колыбели Возрождения.

Вас ждут увлекательные истории, легенды и курьезы о достопримечательностях и жителях города, о традиционной кухне и праздниках, о могущественной династии Медичи, их врагах и заговорщиках.
€140
119 за экскурсию
скидка15%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча Площадь Республики (колонна)
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии34 отзыва
4.79
Величие Флоренции и ее секреты
Величие Флоренции и ее секреты

Маршрут

Начнем с площади Дуомо, осмотрим внешнее убранство Собора Санта Мария дель Фьоре, полюбуемся на Крестильню, напишем письмо Беатриче в церкви Данте, увидим на дом, в котором жил великий поэт-создатель «Божественной комедии», посетим церковь Орсанмикеле, площадь Синьории, взглянем на Палаццо Синьории, Лоджию Орканьи, Уффици, Понте Веккио, церковь Святого Креста, а также загадаем желание у Порчеллино («Кабанчика») на Лоджии нового рынка, узнаем много интересного о традициях и неповторимой тосканской кухне.

Обо всем этом я расскажу с простотой и ясностью, пока мы будем проходить по улочкам, площадям с шедеврами архитектуры, скульптуры и живописи. Мы увидим, как живет город, и полюбопытствуемся его произведениями искусства, узнаем о ремёслах и творцах. Ну, и как же без рассказа о традиционных продуктах и винах, которые точно не оставят вас равнодушными! Кроме того, я посоветую отличный не туристический ресторан, где вы сможете продегустировать блюда тосканской кухни.

Организационные детали

Наушники входят в стоимость экскурсии

Величие Флоренции и ее секреты
Величие Флоренции и ее секреты
Величие Флоренции и ее секреты
Величие Флоренции и ее секреты
Величие Флоренции и ее секреты
Величие Флоренции и ее секреты

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Площадь Республики (колонна).
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Мария
Мария
Добро пожаловать в Тоскану! Меня зовут Мария, лицензированный гид-экскурсовод по Флоренции и Тоскане. Имею высшее образование, полученное в государственном Вузе моего родного города, Нижнего Новгорода. Познакомившись с Флоренцией, я сразу же в нее влюбилась. Многовековая история, культура, здоровое и качественное питание, великолепные блюда и мягкий климат. Сами жители материка много рассказывают о культурных достижениях и гордятся своей страной. Именно поэтому мне стало интересно освоить профессию гида и знакомить жителей русскоговорящих государств с этой неповторимой землей солнца и искусства.
Напишите мне

34 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

24 января 2020
Отличная неспешная экскурсия для знакомства с Флоренцией.Чувствуется,что Мария любит город,о котором рассказывает.Подробная информация,советы по посещению музеев и ресторанов.Отлично!
2 января 2020
Очень полезно и интересно.
Мария прекрасный рассказчик.
Рекомендую )
1 декабря 2019
Были на двух экскурсиях с Марией, на Величии Флоренции и на экскурсии в музей Уфицци. Мария вела свой рассказ очень занимательно, интересно и познавательно. Особенно понравилась манера изложения: не сухие факты, а мастерски сложеный рассказ о прекрасном городе.
В музее Уфиции Мария прекрасно помогает погрузиться в произведения эпохи античности и ренессанс, понять их, насладиться и, особенно если мало времент, не упустить главного.
Очень советую!
1 ноября 2019
Увлекательная прогулка с интересными рассказами в обществе отличного гида влюбленного во Флоренцию и свою профессию :) Мария, спасибо за проведенную для нас экскурсию.
31 октября 2019
Мария, большое спасибо за экскурсию.Все очень понравилось: интересные исторические факты,увлекательные рассказы о флорентийцах и конечно полезные советы,а самое главное то с какой любовью и артистизмом вы это делали.Успехов Вам и побольше внимательных и заинтересованых туристов)))
15 августа 2019
Прекрасная Экскурсия ! Спасибо Марии за ее знания , эрудицию и артистичность . Осталось потрясающее послевкусие и желание продолжить узнавать о Флоренции больше и больше .....
26 июля 2019
Мы с подружкой были впервые во Флоренции. Нам хотелось легкого приятного знакомства с городом, без сотни исторических данных. Мария - великолепный гид. Маша нас подождала, хоть мы и опаздывали, провела нас по красивенному маршруту с интересными историями о строительстве собора, Данте, куртизанках, Медичи, монахах и винных окошках, Леонардо, Микеланжело и т.д., и посоветовала много приятных для жизни мест (начиная с парковки авто возле центра Флоренции, ресторан, магазин обуви, парфюмерии). Нам очень понравилось. Большое спасибо!
23 июля 2019
Экскурсию проводила гид Оксана (работают в паре с Марией). Мы (я, супруг и сын) остались очень довольны как самой экскурсией, так и гидом. По мимо полученного «урока истории» хотелось бы отметить готовность гида оказать помощь ( в случае необходимости) даже после экскурсии. Девиз девчонок - «не думайте, что вы тут одни, звоните если что-то понадобится». Спасибо за приятную компанию и погружение в столь далекие века.
19 июля 2019
Экскурсия очень понравилась! Большое спасибо за интересный и содержательный рассказ. Мария дала много полезных рекомендаций по Флоренции.
22 апреля 2019
Очень понравилась экскурсия. За небольшое время очень интересно и увлекательно нам рассказали про этот замечательный город. Мария не давала нам скучать и за каждым поворотом открывались новые тайны и секреты Флоренции.
Ещё 24 отзыва

Мария проводит ещё 4 экскурсии

Головокружительная ФлоренцияГоловокружительная ФлоренцияГоловокружительная Флоренция
скидка15%
€30
26 за человека
2 часа
70 отзывов
Красоты города, тайные символы, истории великих династий и творцов на прогулке в мини-группе
Вы узнаете о великих людях прошлого, почему город называют «Колыбелью Ренессанса» и «Музеем под открытым небом», о флорентийском характере, особенностях жизни современной Флоренции, а также типичных блюдах и местах, где можно ими насладиться, почувствовав себя местным жителем! Я покажу самое-самое в этом прекрасном городе и поделюсь увлекательными историями о нём.
Уффици: 2 часа, 11 залов, море впечатленийУффици: 2 часа, 11 залов, море впечатленийУффици: 2 часа, 11 залов, море впечатлений
скидка15%
€30
26 за человека
2 часа
22 отзыва
Восхититься живописью и талантливыми мастерами вдвойне, узнав о тайных смыслах их работ
В Уффици так много шедевров разных эпох, здесь нехитрым делом будет потеряться и не уловить смысла картин и скульптур. Я проведу вас по залам от самых истоков искусства и поэтапно расскажу о символах полотен и художниках, аккуратно вплетая их идеи в те времена, когда они жили и творили. Вы приблизитесь к прекрасному, поймёте искусство и научитесь отличать работы Рафаэля и Микеланджело.
Старинные мастерские Флоренции: ремесло поколенийСтаринные мастерские Флоренции: ремесло поколенийСтаринные мастерские Флоренции: ремесло поколений
120 за экскурсию
2.5 часа
10 отзывов
Мозаика, керамика, золото, бронза, кожа — сокровища и техники традиционных ремесленников города
Посетите аутентичные мастерские старинной Флоренции и познакомьтесь с техниками, передающимися из поколения в поколение! Откройте сокровища флорентийского ремесла, часто остающиеся скрытыми для многих туристов. Увезите домой частичку многовековой истории, приобретая эксклюзивную продукцию во флорентийских мастерских! А в некоторых из них вы станете настоящим участником процесса, смастерив персональные предметы.
Роскошь и искусство дворца ПиттиРоскошь и искусство дворца ПиттиРоскошь и искусство дворца Питти
40 за человека
2 часа
8 отзывов
Самая большая коллекция работ Рафаэля, королевские покои и история крупнейшего палаццо Флоренции
Дворец Питти — резиденция влиятельных Медичи и королей в прошлом — сегодня богатый музейный комплекс. На групповой прогулке вы прикоснётесь к жизни аристократов и побываете в покоях дворца. Полюбуетесь работами Рубенса, Тициана и Рафаэля и узнаете о судьбах художников и их бессмертных творениях.

Обзорные экскурсии во Флоренции

Флоренция глазами флорентийцевФлоренция глазами флорентийцевФлоренция глазами флорентийцев
скидка10%
€30
27 за человека
2.5 часа
260 отзывов
Главные достопримечательности, скрытые знаки и настоящая жизнь города на групповой экскурсии
Эта прогулка позволит вам увидеть Флоренцию не как набор исторических декораций, а как многослойный и живой город. Вы изучите главные достопримечательности на площадях Дуомо и Синьории, но также обратите внимание на тайные знаки и послания из прошлого. Поймете, как устроена современная жизнь города и обнаружите ее неразрывные связи с историей. А также узнаете, как живут, о чем думают и где едят флорентийцы.
Три эпохи в жизни Флоренции: обзорная прогулкаТри эпохи в жизни Флоренции: обзорная прогулкаТри эпохи в жизни Флоренции: обзорная прогулка
125 за экскурсию
2.5 часа
98 отзывов
Познакомиться с историей города от древнеримского периода и Средневековья до XIX века
У Флоренции много лиц, она открывается вам постепенно, и каждое здание в центре является ярким свидетельством того или иного исторического момента. Я познакомлю вас с главными событиями и достопримечательностями города, подарившего миру таких талантливых людей, как Данте, Микеланджело, Галилей, Макиавелли и Леонардо да Винчи. Вы узнаете о развитии города в Средние века, о могущественном роде Медичи, а также поймёте, почему именно Флоренция в 1865 году стала столицей Итальянского королевства.
Первый день во ФлоренцииПервый день во ФлоренцииПервый день во Флоренции
скидка10%
€110
99 за экскурсию
2 часа
58 отзывов
Увидеть главные объекты исторического центра за 2 часа и погрузиться в атмосферу города
Добро пожаловать в цветущую Флоренцию! За 2 часа я покажу вам самую интересную часть исторического центра города от Дуомо до дворца Питти, не перегружая датами и именами, рассказывая об интересных особенностях флорентийских достопримечательностей. Приготовьтесь увидеть must-see места Флоренции, а еще получить рекомендации от местного жителя о том, где можно попробовать настоящую тосканскую кухню.
Групповая обзорная прогулка по вечерней ФлоренцииГрупповая обзорная прогулка по вечерней ФлоренцииГрупповая обзорная прогулка по вечерней Флоренции
20 за человека
2 часа
52 отзыва
Увидеть знаковые локации, услышать историю города и познать менталитет флорентийцев
Флоренция — город художников, коварных Медичи и особой красоты! На групповой прогулке вы проникнетесь её судьбой: узнаете о жестоких заговорах и местном парламенте, средневековых выборах и менталитете современных жителей. Базилика Сан-Лоренцо, площадь Республики, Уффици, баптистерий и церковь Санта-Мария-Новелла — фоном для интереснейшего рассказа станут лучшие места города.
Влюбиться во ФлоренциюВлюбиться во ФлоренциюВлюбиться во Флоренцию
140 за экскурсию
2.5 часа
145 отзывов
Понять, почему Флоренция — один из самых прекрасных городов в мире
Я с удовольствием расскажу о средневековой Флоренции, познакомлю вас с шедеврами архитектуры Возрождения и покажу самые интересные, характерные улочки древнего города, а также уникальные площади, церкви, старейший мост через реку Арно… Моя экскурсия поможет вам понять, почему Флоренция по праву считается одним из самых прекрасных городов мира.
Ежедневная прогулка по ФлоренцииЕжедневная прогулка по ФлоренцииЕжедневная прогулка по Флоренции
20 за человека
2 часа
159 отзывов
Узнать и полюбить город за 2 часа
Представьте, что Флоренция похожа на многослойный пирог — изящный и воздушный. На первый взгляд кажется, что можно познакомиться с этим городом, просто прогулявшись по его улицам. Но на самом деле легко упустить главное: за парадными фасадами, лепниной и архитектурой разных столетий стоит богатая, насыщенная событиями история, и эта экскурсия — шанс всмотреться в облик города пристальнее. Вы встретитесь с красивейшими памятниками Флоренции и узнаете всё про жизнь города в прошлом и сегодня: как флорентийцы завтракают, что говорят, когда хотят обозвать кого-то дураком, и как здесь принято играть в футбол с давних времён.

Выбирайте и другие экскурсии во Флоренции

ОбзорныеЗа городомУффициБазилика Санта-КрочеПалаццо ПиттиНеобычные маршрутыГрупповыеКрыши и панорамыБаптистерийИстория и архитектураМузей БарджеллоГастрономическиеСады БоболиДля детейТосканаПешкомВ другой городБазилика Сан-ЛоренцоКолокольня ДжоттоМедичиПалаццо ВеккьоВсеСо скидкойИндивидуальныеМузеи и искусствоМода и винтажСанта-Мария-дель-ФьореГалерея АкадемииМикеланджелоНа автомобиле