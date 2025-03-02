34 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Эта экскурсия откроет вам Флоренцию, как никогда раньше.Вас ждут не только знаменитые архитектурные шедевры и произведения искусства, но и увлекательные рассказы о жизни города, его традициях и кулинарных предпочтениях.Вы узнаете

о влиятельной династии Медичи, их вкладе в историю и культуру Флоренции, а также о загадочных историях, связанных с их именами. Посещение уникальных мест, таких как Собор Санта Мария дель Фьоре, Понте Веккио и многих других, сделает ваше путешествие незабываемым. Экскурсия обещает быть насыщенной и познавательной, оставив после себя массу впечатлений и новых знаний о великом городе Флоренции

Описание экскурсии

Начнем с площади Дуомо, осмотрим внешнее убранство Собора Санта Мария дель Фьоре, полюбуемся на Крестильню, напишем письмо Беатриче в церкви Данте, увидим на дом, в котором жил великий поэт-создатель «Божественной комедии», посетим церковь Орсанмикеле, площадь Синьории, взглянем на Палаццо Синьории, Лоджию Орканьи, Уффици, Понте Веккио, церковь Святого Креста, а также загадаем желание у Порчеллино («Кабанчика») на Лоджии нового рынка, узнаем много интересного о традициях и неповторимой тосканской кухне.

Обо всем этом я расскажу с простотой и ясностью, пока мы будем проходить по улочкам, площадям с шедеврами архитектуры, скульптуры и живописи. Мы увидим, как живет город, и полюбопытствуемся его произведениями искусства, узнаем о ремёслах и творцах. Ну, и как же без рассказа о традиционных продуктах и винах, которые точно не оставят вас равнодушными! Кроме того, я посоветую отличный не туристический ресторан, где вы сможете продегустировать блюда тосканской кухни.

Организационные детали

Наушники входят в стоимость экскурсии.