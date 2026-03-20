28 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

🖼️ Работы великих мастеров: Леонардо, Микеланджело, Боттичелли
🕵️♂️ Тайны и загадки творчества художников
👨🎨 Профессиональный гид с глубокими знаниями
🏛️ Историческая галерея Уффици
👥 Индивидуальный подход и внимание к деталям
Что можно увидеть
Галерея Уффици
Работы Леонардо да Винчи
Работы Микеланджело
Работы Боттичелли
Работы Рафаэля
Работы Караваджо
Описание экскурсии
Шедевры итальянского Ренессанса
Я познакомлю вас с работами гениальных флорентийских художников, которые совершили революцию в истории искусства: отреклись от условной манеры письма в византийском стиле и заинтересовались реальными людьми. Вы узнаете, почему вместо лика Мадонны Джотто изображает лицо флорентийской крестьянки, и проследите, как постепенно развивалось итальянское искусство от своих истоков до эпохи Высокого Возрождения.
Да Винчи и Микеланджело: тайны и творения
Особое внимание мы обратим на работы Леонардо, Боттичелли, Рафаэля, Микеланджело и Караваджо. Я расскажу вам о тайнах, окружающих творчество великих мастеров, помогу разобраться в противоречивых сведениях о их личной жизни и о их отношениях с династией Медичи.
Кому подойдет эта экскурсия
Экскурсия будет интересна как ценителям искусства, так и путешественникам любого возраста, которые хотят прикоснуться к прекрасному.
Организационные детали
Билеты в галерею Уффицы не входят в стоимость экскурсии.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Площади Уффици
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 39% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шорена — ваш гид во Флоренции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 1 час
Провела экскурсии для 938 туристов
Меня зовут Шорена, я искусствовед по образованию и лицензированный гид во Флоренции. Это город чудес! Нужно только открыть глаза… Прогуливаясь вместе по Флоренции, мы будем путешествовать во времени, погружаться в читать дальшеуменьшить
атмосферу тёмного средневековья и переноситься во Флоренцию эпохи Возрождения. Блеск и могущество этого города, гуманизм и просветлённые представители династии Медичи, шедевры великих мастеров, детали, в которых скрывается дьявол, запомнятся вам на долго!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 81 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
81
4
–
3
–
2
–
1
–
Ю
Юлия
Замечательная экскурсия по Уффици. Шорена так грамотно и интересно построила экскурсию, что даже не погруженному в искусство человеку, будет интересно и понятно, а главное-запоминаются значимые моменты. 2,5 часа просто полетели, тк было очень легко и интересно. Спасибо большое за экскурсию. Мы очень рады, что наш выбор остановился на Шорене. Спасибо Вам!
Вам был полезен этот отзыв?
И
Илья
Это вторая экскурсия в Уффици, первая была два года назад и нам тогда очень понравилось, так что решили сходить ещё раз с уже проверенным гидом. Было приятно освежить память и посмотреть на эти шедевры ещё раз. Очень рекомендую эту экскурсию
Вам был полезен этот отзыв?
Ilya
Очень понравилась экскурсия с Шореной. Всегда подкупает, когда люди настолько увлечены, любят и преданны своей профессии. 2,5 часа пролетели не заметно и не хватило.
Вам был полезен этот отзыв?
Nataly
Самый лучший тур в музее, который я посещала! Я даже расплакалась в конце от количества переданной информации и великолепнейшего рассказа! 2,5 часа на одном дыхании! Спасибо огромное! Теперь мечтаю привезти мужа к вам на тур! ❤️❤️❤️❤️❤️
Вам был полезен этот отзыв?
А
Александра
Шорена прекрасный гид! во-первых, сразу было понятно, что она отлично разбирается во всем, о чем говорит. весь рассказ по Уффици шел очень гладко, Шорена очень увлекательно рассказывала об избранных ею работах и художниках, а два часа пролетели незаметно. во-вторых, Шорена очень деликатная и приятная. с ней было очень приятно вести диалог. спасибо большое!
Вам был полезен этот отзыв?
Ольга
Шорена прекрасно провела экскурсию! Она даже смогла заинтересовать моих родителей, которые сильной любовью к искусству не отличаются. Экскурсия отлично структурирована: вы понимаете почему именно эти художники — настоящие творцы, а другие уже не удостоились такого почитания. Рекомендую от души — вам точно понравится!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Флоренции
Похожие экскурсии на «Уффици с искусствоведом: секреты итальянского Ренессанса»