28 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Уффици: знакомство с итальянским Ренессансом

Свидание с Джотто, Леонардо, Микеланджело и Рафаэлем в компании искусствоведа

Шорена
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Шорена – ваш гид
Приглашаю вас на экскурсию по галерее Уффици, где представлена потрясающая коллекция шедевров итальянского Возрождения.

Вы проникнете в тонкости итальянской живописи, познакомитесь с работами лучших представителей Ренессанса и с новой стороны взглянете на жизнь и творчество легендарных Микеланджело и Леонардо Да Винчи.
189 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча Площадь Уффицы
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У этой экскурсии28 отзывов
5
Уффици: знакомство с итальянским Ренессансом
Уффици: знакомство с итальянским Ренессансом

Что вас ожидает

Шедевры итальянского Ренессанса
Я познакомлю вас с работами гениальных флорентийских художников, которые совершили революцию в истории искусства: отреклись от условной манеры письма в византийском стиле и заинтересовались реальными людьми. Вы узнаете, почему вместо лика Мадонны Джотто изображает лицо флорентийской крестьянки, и проследите, как постепенно развивалось итальянское искусство от своих истоков до эпохи Высокого Возрождения.

Да Винчи и Микеланджело: тайны и творения
Особое внимание мы обратим на произведения Леонардо да Винчи и Микеланджело. Именно в Уффици находится «Тондо Дони» – единственная картина Микеланджело, а также ранние работы Леонардо, среди которых «Поклонение волхвов». Я расскажу вам о тайнах, окружающих творчество великих мастеров, и помогу разобраться в противоречивых сведениях о их личной жизни.

Кому подойдет эта экскурсия

Экскурсия будет интересна как ценителям искусства, так и путешественникам любого возраста, которые хотят прикоснуться к прекрасному.

Организационные детали

Билеты в галерею Уффицы стоят 17 евро с человека и не входят в стоимость экскурсии.

Уффици: знакомство с итальянским Ренессансом
Уффици: знакомство с итальянским Ренессансом
Уффици: знакомство с итальянским Ренессансом
Уффици: знакомство с итальянским Ренессансом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Площадь Уффицы.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Шорена
Шорена
Меня зовут Шорена, я искусствовед по образованию и лицензированный гид во Флоренции. Гуляя по этому замечательному городу, мы сможем с вами путешествовать во времени, мы окунёмся в атмосферу тёмного средневековья, а перейдя через улицу, окажемся во Флоренции эпохи Возрождения. Я с удовольствием раскрою вам тайны итальянского искусства и познакомлю вас с особенностями итальянской жизни, национальной кухни и виноделия.
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28 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

26 февраля 2020
Провели замечательное время. Шорена заинтересовала нас с первых минут, провела интересную и до мелочей познавательную экскурсию! Не от звонка до звонка, а провела с нами больше времени, чем планировалось. Я долго выбирала на сайте гида, но ни на минуту не пожалела о своём выборе. Обязательно вернусь во Флоренцию и выберу экскурсию только с Шореной. Спасибо ещё раз большое.
11 ноября 2019
Экскурсия Шорены по галерее Уффици - это Высший пилотаж!!!!! Никогда мне так не было интересно в галерее. Без всех этих божественных историй про художников, без сокрытых от обычного человека подробностей и тонкостей написания картин посещение Уффици превращается в обычное посещение музея. Мне очень понравилось, и как Шорена рассказывает - легко, понятно, эмоционально. Мы ходили на экскурсию с моими родителями и с моим сыном, он подросток 13 лет. Всю дорогу он жаловался, что не хочет в музей, что не любит картины, спрашивал, долго ли она будет длиться.... Но за всю экскурсию ни разу не отвлекся. Он слушал не отрываясь, и я была этому очень рада. Эта экскурсия была лучшей во Флоренции. Сложно передать словами весь восторг, который я испытала. Спасибо большое Шорена!
30 июля 2019
В названии этой экскурсии ключевое слово - знакомство. Познакомить - это не просто показать, это рассказать, объяснить, сделать понятным. Шорене это удалось на 5+! Её экскурсия была содержательной, интересной, но при этом не перегруженной лишней информацией. Искренне благодарю Шорену и хочу побывать на других её экскурсиях!
19 июля 2019
Очень хорошо составленная композиционно, экскурсия дает возможность получить знания о хронологии и этапности развития итальянского Ренессанса. Экскурсовод прекрасно владеет материалом и отлично рассказывает в очень интересной и увлекательной манере, в первую очередь, о самых значимых шедеврах галереи. Рекомендую!
27 июня 2019
Прекрасная 2-х часовая экскурсия! Шорена провела её на одном дыхании. Хорошая подача информации, с акцентами на интересных деталях. Экскурсией остались очень довольны! Спасибо!
16 мая 2019
Огромное спасибо Шорене за экскурсию, мы посетили одну из главных галерей легко и беззаботно, Шорена выстроила Прекрасный маршрут где все картины взаимосвязаны между собой и понятны. Мы получили огромное удовольствие от экскурсии, вся информация уложилась и мы теперь точно можем сказать , что были в Галлерее Уффици видели все самые важные картины и знаем их историю! Спасибо!!!
8 мая 2019
Самая лучшая экскурсия по музеям Италии- все чётко, понятно, ребёнок после экскурсии цитирует истории Шорены о картинах великих художников. Спасибо, Шорена!
29 апреля 2019
Благодарим Шорену за отлично проведённую экскурсию, сразу видно, что шорена профессионал в своём деле и любит свою работу. Экскурсия не была перегружена ненужными деталями, только самое основное и важное в хронологическом порядке с акцентом на детали. Шорена не только профессионал, но и приятный собеседник.
29 апреля 2019
Безумно интересная экскурсия,отличная подача информации, без Шорены в галереи Уффици мы бы заблудились и упустили бы из виду много значимых произведений искусства.
26 апреля 2019
Очень увлекательная и насыщенная экскурсия! Спасибо огромное Шорене за столь интересную и структурированную подачу материала. За столь короткое время выделить самое основное и настолько все разложить по полочкам много стоит.
Ещё 18 отзывов

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