28 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Шедевры итальянского Ренессанса

Я познакомлю вас с работами гениальных флорентийских художников, которые совершили революцию в истории искусства: отреклись от условной манеры письма в византийском стиле и заинтересовались реальными людьми. Вы узнаете, почему вместо лика Мадонны Джотто изображает лицо флорентийской крестьянки, и проследите, как постепенно развивалось итальянское искусство от своих истоков до эпохи Высокого Возрождения.

Да Винчи и Микеланджело: тайны и творения

Особое внимание мы обратим на произведения Леонардо да Винчи и Микеланджело. Именно в Уффици находится «Тондо Дони» – единственная картина Микеланджело, а также ранние работы Леонардо, среди которых «Поклонение волхвов». Я расскажу вам о тайнах, окружающих творчество великих мастеров, и помогу разобраться в противоречивых сведениях о их личной жизни.

Кому подойдет эта экскурсия

Экскурсия будет интересна как ценителям искусства, так и путешественникам любого возраста, которые хотят прикоснуться к прекрасному.