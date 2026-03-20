28 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Приглашаем вас на экскурсию по галерее Уффици в Флоренции, одной из самых значимых коллекций итальянского Ренессанса.Это уникальная возможность познакомиться с работами гениальных художников, которые изменили ход искусства, отказавшись от византийских

традиций в пользу изображения реальности. Вас ждет знакомство с легендарными произведениями Микеланджело, Леонардо Да Винчи, Боттичелли и Рафаэля. Вы узнаете о тайнах их творчества, а также об их связях с влиятельной династией Медичи. Экскурсия подойдет как ценителям искусства, так и путешественникам, желающим прикоснуться к величию итальянского Возрождения

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Шедевры итальянского Ренессанса

Я познакомлю вас с работами гениальных флорентийских художников, которые совершили революцию в истории искусства: отреклись от условной манеры письма в византийском стиле и заинтересовались реальными людьми. Вы узнаете, почему вместо лика Мадонны Джотто изображает лицо флорентийской крестьянки, и проследите, как постепенно развивалось итальянское искусство от своих истоков до эпохи Высокого Возрождения.

Да Винчи и Микеланджело: тайны и творения

Особое внимание мы обратим на работы Леонардо, Боттичелли, Рафаэля, Микеланджело и Караваджо. Я расскажу вам о тайнах, окружающих творчество великих мастеров, помогу разобраться в противоречивых сведениях о их личной жизни и о их отношениях с династией Медичи.

Кому подойдет эта экскурсия

Экскурсия будет интересна как ценителям искусства, так и путешественникам любого возраста, которые хотят прикоснуться к прекрасному.

Организационные детали

Билеты в галерею Уффицы не входят в стоимость экскурсии.