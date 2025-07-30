Найдено 3 тура в категории « Билеты » во Флоренции на русском языке, цены от €44. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 2 дня Флоренция: входной билет в собор Джотто и на колокольню Начало: Piazza del Duomo, 60R, 50122 Firenze FI, Italy «С билетом в комплекс Дуомо вы не только подниметесь на башню, но и получите доступ к Кафедральному собору Санта-Мария-дель-Фьоре, крипте, баптистерию и музею Opera del Duomo — всё это с приоритетным входом без очереди» Расписание: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее. €44.99 за билет Пешая 3 дня Флоренция: билет на подъем на купол и 3-дневный пропуск в комплекс Дуомо Начало: Piazza del Duomo, 15R, 50129 Firenze FI, Italy «Покорите главное архитектурное чудо Флоренции — купол Брунеллески — и исследуйте весь соборный комплекс с удобным 3-дневным билетом» Расписание: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее. €65.12 за билет Пешая 5 дней 5-дневный пропуск в галерею Уффици, дворец Питти и парк Боболи Начало: Piazzale degli Uffizi, 50122 Firenze FI, Italy «Откройте для себя три главных достопримечательности Флоренции с единым билетом, действующим в течение 5 дней» Расписание: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее. €59.40 за билет Все туры Флоренции

Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Билеты»

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