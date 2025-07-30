Флоренция: входной билет в собор Джотто и на колокольню
Начало: Piazza del Duomo, 60R, 50122 Firenze FI, Italy
«С билетом в комплекс Дуомо вы не только подниметесь на башню, но и получите доступ к Кафедральному собору Санта-Мария-дель-Фьоре, крипте, баптистерию и музею Opera del Duomo — всё это с приоритетным входом без очереди»
Расписание: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
30 июл в 08:00
31 июл в 08:00
€44.99 за билет
Флоренция: билет на подъем на купол и 3-дневный пропуск в комплекс Дуомо
Начало: Piazza del Duomo, 15R, 50129 Firenze FI, Italy
«Покорите главное архитектурное чудо Флоренции — купол Брунеллески — и исследуйте весь соборный комплекс с удобным 3-дневным билетом»
Расписание: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
30 июл в 08:00
31 июл в 08:00
€65.12 за билет
5-дневный пропуск в галерею Уффици, дворец Питти и парк Боболи
Начало: Piazzale degli Uffizi, 50122 Firenze FI, Italy
«Откройте для себя три главных достопримечательности Флоренции с единым билетом, действующим в течение 5 дней»
Расписание: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
30 июл в 10:00
31 июл в 10:00
€59.40 за билет
Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Билеты»
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