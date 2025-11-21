Откройте для себя комплекс Дуомо с билетом, включающим подъём на колокольню Джотто. Преодолейте 414 ступеней и полюбуйтесь панорамой Флоренции с высоты.
По пути вы увидите элементы декора времён Пизано и Таленти,
Описание билета
Поднимитесь на 414 ступеней колокольни Джотто и откройте для себя один из лучших видов на Флоренцию. С билетом в комплекс Дуомо вы не только подниметесь на башню, но и получите доступ к Кафедральному собору Санта-Мария-дель-Фьоре, крипте, баптистерию и музею Opera del Duomo — всё это с приоритетным входом без очереди. Башня Джотто — это не просто смотровая площадка, а настоящий памятник архитектуры, украшенный гексагональными панелями по мотивам Книги Бытия и декоративными ромбами работы Андреа Пизано. Верхние уровни завершены мастером Франческо Таленти, придающим конструкции идеальную симметрию. После подъёма вы сможете посетить сам собор и его подземелье, где скрыта история строительства храма. В баптистерии вас ждут древние мозаики и атмосферное убранство, а в музее Opera del Duomo — оригиналы скульптур и витражей, которые некогда украшали фасад и интерьер. Важная информация: Не подходит для:
Беременные женщины • Люди с проблемами спины • Люди с клаустрофобией • Люди с проблемами сердца • Пользователи инвалидных колясок • Люди боятся высоты • Люди с диабетом • Люди с горной болезнью • Люди, склонные к морской болезни • Люди старше 75 лет • Люди с высоким кровяным давлением • Люди с низким уровнем физической подготовки.
Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Ответы на вопросы
Что включено
- Входные билеты на колокольню Джотто
- Поднимитесь на вершину башни
- Билеты для быстрого входа во Флорентийский собор
- Вход в склеп Санта-Репарата
- Вход в баптистерий Святого Иоанна
- Вход в музей Опера дель Дуомо
Что не входит в цену
- Поднимитесь на купол
- Гид
Место начала и завершения?
Piazza del Duomo, 60R, 50122 Firenze FI, Italy
Когда и как рано покупать?
Когда: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Флоренции
