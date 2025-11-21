Поднимитесь на 414 ступеней колокольни Джотто и откройте для себя один из лучших видов на Флоренцию. С билетом в комплекс Дуомо вы не только подниметесь на башню, но и получите доступ к Кафедральному собору Санта-Мария-дель-Фьоре, крипте, баптистерию и музею Opera del Duomo — всё это с приоритетным входом без очереди. Башня Джотто — это не просто смотровая площадка, а настоящий памятник архитектуры, украшенный гексагональными панелями по мотивам Книги Бытия и декоративными ромбами работы Андреа Пизано. Верхние уровни завершены мастером Франческо Таленти, придающим конструкции идеальную симметрию. После подъёма вы сможете посетить сам собор и его подземелье, где скрыта история строительства храма. В баптистерии вас ждут древние мозаики и атмосферное убранство, а в музее Opera del Duomo — оригиналы скульптур и витражей, которые некогда украшали фасад и интерьер. Важная информация: Не подходит для:

Беременные женщины • Люди с проблемами спины • Люди с клаустрофобией • Люди с проблемами сердца • Пользователи инвалидных колясок • Люди боятся высоты • Люди с диабетом • Люди с горной болезнью • Люди, склонные к морской болезни • Люди старше 75 лет • Люди с высоким кровяным давлением • Люди с низким уровнем физической подготовки.