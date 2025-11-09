Любите делать селфи на фоне урбанистических пейзажей? Чувствуете в себе страсть к поиску необычных ракурсов? Обожаете долго гулять по городу и открывать в нём уникальные черты? Значит, нам по пути. Я проведу вас по такой Генуе, которую больше никто не знает. И покажу места для лучших кадров, которые вы увезёте с собой.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииЧто вас ждёт? Вы увидите скрытые от глаз туристов переулки и лучшие панорамные площадки — на некоторые нас доставят секретные лифты. Окажетесь на той части крепостной стены, с которой современная Генуя выглядит живописнее древней. Я покажу вам необычные кафе в здании бывшего банка или в башне-колодце. И расскажу, где попробовать лучшую pasata al pesto — в Генуе без пиццы и песто просто не обойтись! Я отведу вас к домам Колумба и Паганини, которые есть и в то же время их нет. И, если вы не боитесь гулять по кладбищу, покажу уникальное место — своеобразный музей городской скульптуры. Там мы отыщем работы известных мастеров, глядя на которые, не сразу вспомнишь, что эти шедевры — надгробия знатных граждан Генуэзской республики. Вы полюбите город так же, как люблю его я. А возможно, и сильнее!
По договорённости с гидом.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Панорамные площадки
- Переулки
- Крепостная стена
- Необычные кафе
- Дома Колумба и Паганини
- Надгробия знатных граждан Генуэзской республики
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Расходы на транспорт - €2/чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: На площади вокзала Principe
Завершение: Старый порт
Когда и сколько длится?
Когда: По договорённости с гидом.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие экскурсии из Генуя
-
5%
Индивидуальная
до 6 чел.
Призраки Генуи и пиратский сундук с сокровищами
Генуя - город загадок и тайн. Пройдите по следам великих личностей, узнайте о масонских обществах и насладитесь местной кухней
Сегодня в 18:30
Завтра в 09:00
€185
€194 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Генуя - любовь с первого взгляда: история, архитектура, традиции
Погрузитесь в атмосферу Генуи: от средневековых улиц до красочного Боккадассе. Экскурсия откроет город с новой стороны
Начало: Встреча на вокзале, круизном терминале или у отеля...
Сегодня в 18:30
Завтра в 09:00
€180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Исторический центр гордой Генуи
Генуя приглашает в путешествие по своим историческим улочкам, где каждый уголок дышит историей и легендами. Откройте тайны Лигурии
11 ноя в 08:00
12 ноя в 08:00
€150 за всё до 4 чел.