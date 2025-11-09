Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Любите делать селфи на фоне урбанистических пейзажей? Чувствуете в себе страсть к поиску необычных ракурсов? Обожаете долго гулять по городу и открывать в нём уникальные черты? Значит, нам по пути. Я проведу вас по такой Генуе, которую больше никто не знает. И покажу места для лучших кадров, которые вы увезёте с собой.

Описание экскурсии Что вас ждёт? Вы увидите скрытые от глаз туристов переулки и лучшие панорамные площадки — на некоторые нас доставят секретные лифты. Окажетесь на той части крепостной стены, с которой современная Генуя выглядит живописнее древней. Я покажу вам необычные кафе в здании бывшего банка или в башне-колодце. И расскажу, где попробовать лучшую pasata al pesto — в Генуе без пиццы и песто просто не обойтись! Я отведу вас к домам Колумба и Паганини, которые есть и в то же время их нет. И, если вы не боитесь гулять по кладбищу, покажу уникальное место — своеобразный музей городской скульптуры. Там мы отыщем работы известных мастеров, глядя на которые, не сразу вспомнишь, что эти шедевры — надгробия знатных граждан Генуэзской республики. Вы полюбите город так же, как люблю его я. А возможно, и сильнее!

