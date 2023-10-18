Прогуляться по центру города и отыскать самые фотогеничные места
Любите делать селфи на фоне урбанистических пейзажей? Чувствуете в себе страсть к поиску необычных ракурсов? Обожаете долго гулять по городу и открывать в нём уникальные черты? Значит, нам по пути. Я проведу вас по такой Генуе, которую больше никто не знает. И покажу места для лучших кадров, которые вы увезёте с собой.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Вы увидите скрытые от глаз туристов переулки и лучшие панорамные площадки — на некоторые нас доставят секретные лифты. Окажетесь на той части крепостной стены, с которой современная Генуя выглядит живописнее древней. Я покажу вам необычные кафе в здании бывшего банка или в башне-колодце. И расскажу, где попробовать лучшую pasata al pesto — в Генуе без пиццы и песто просто не обойтись!
Я отведу вас к домам Колумба и Паганини, которые есть, но на самом деле их нет. И если вы не боитесь гулять по кладбищу, покажу уникальное место — своеобразный музей городской скульптуры. Там мы отыщем работы известных мастеров, глядя на которые не сразу вспомнишь, что эти шедевры — надгробия знатных граждан Генуэзской республики.
Организационные детали
- Всё, что вам потребуется, это удобная обувь, бутылка воды и хорошо заряженный телефон, готовый для снимков
- Дополнительных расходов не предвидится. Разве что плата за общественный автобус, если мы утомимся и захотим прокатиться по городу.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- рядом с центральным вокзалом
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Andrea — ваш гид в Генуя
Профессиональный музыкант, бесконечно влюблённый в Италию и в Геную. Проживаю в столице Лигурии чуть больше двух лет, но уже успел познать истинный дух генуэзской жизни. Провожу экскурсии потому, что всем сердцем желаю влюбить в этот город каждого приезжающего. Ежедневно совершаю велосипедные прогулки и поэтому с уверенностью могу сказать, что знаю самые интересные места города Паганини и Колумба.
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