Любите делать селфи на фоне урбанистических пейзажей? Чувствуете в себе страсть к поиску необычных ракурсов? Обожаете долго гулять по городу и открывать в нём уникальные черты? Значит, нам по пути. Я проведу вас по такой Генуе, которую больше никто не знает. И покажу места для лучших кадров, которые вы увезёте с собой.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вы увидите скрытые от глаз туристов переулки и лучшие панорамные площадки — на некоторые нас доставят секретные лифты. Окажетесь на той части крепостной стены, с которой современная Генуя выглядит живописнее древней. Я покажу вам необычные кафе в здании бывшего банка или в башне-колодце. И расскажу, где попробовать лучшую pasata al pesto — в Генуе без пиццы и песто просто не обойтись!

Я отведу вас к домам Колумба и Паганини, которые есть, но на самом деле их нет. И если вы не боитесь гулять по кладбищу, покажу уникальное место — своеобразный музей городской скульптуры. Там мы отыщем работы известных мастеров, глядя на которые не сразу вспомнишь, что эти шедевры — надгробия знатных граждан Генуэзской республики.

Организационные детали