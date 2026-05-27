На экскурсии «Генуя сегодня» вы увидите город глазами его основателей и знаменитых жителей.Начните свое путешествие с дворца Сан Джорджо, одного из старейших банков Европы, который служил финансовым центром с XIII

по XVI век. Затем ваш путь пролегает через Дворец Дожей, где власть и искусство переплетаются в едином архитектурном ансамбле. Центральная площадь с фонтанами Де Феррари добавит в ваш маршрут особенный шарм. В кафедральном соборе Сан Лоренцо вы окунетесь в готическую атмосферу средневековья, а музей Сокровищницы откроет перед вами тайны христианских реликвий. Улица Гарибальди, одна из самых красивых в Генуе, завершит ваше путешествие, оставив незабываемые впечатления. Эта экскурсия - настоящее погружение в историю и культуру Генуи, где каждый шаг раскрывает новые грани этого удивительного города

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Экскурсия начнется с одного из старейших банков (XIII-XVI вв.) во дворце Сан Джорджо. Затем вы посетите Дворец Дожей (XIII-XVI век) и перейдете на центральную площадь с грациозными фонтанами Де Феррари.

Следом пройдем ряд интересных зданий и сооружений:

кафедральный Готический собор Сан Лоренцо (XII-XIV вв.) с Капеллой Иоанна Крестителя, где хранятся мощи святого;

музей Сокровищницы, имеющий такие исторически религиозные фрагменты, как чаша святого Грааля (I в.), которой в день последнего ужина (Тайной вечери) пользовался Христос; чаша, на которую после усечения по приказу царя Ирода падает голова Иоана Крестителя; реликвии, где хранятся волосы Девы Марии, матери Христа, и шип от тернового венца Иисуса; многочисленные византийские ювелирные изделия;

церковь романского стиля ордена иезуитов Святых Амброджо и Андрея (XIII в., с алтарями выполненными рукой Рубенса;

ворота Порта Сопрана (XII в.) — символ города Генуя;

домик, в котором по преданию вырос знаменитый мореплаватель Христофор Колумб.

Мы также прогуляемся по улице Гарибальди — самой красивой в Генуе (бывшая виа Ауреа — Золотая улица), спроектированной в XIV веке архитектором Галеаццо Алесси, учеником Микеланджело.