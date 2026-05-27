На экскурсии «Генуя сегодня» вы увидите город глазами его основателей и знаменитых жителей.
Начните свое путешествие с дворца Сан Джорджо, одного из старейших банков Европы, который служил финансовым центром с XIII
Начните свое путешествие с дворца Сан Джорджо, одного из старейших банков Европы, который служил финансовым центром с XIII
5 причин купить эту экскурсию
- 📜 Узнать историю Генуи
- 🏛 Посетить древние дворцы
- ⛪ Увидеть исторические соборы
- 🎻 Познакомиться с судьбами знаменитых горожан
- 🖼 Полюбоваться произведениями искусства
Что можно увидеть
- Дворец Сан Джорджо
- Дворец Дожей
- Фонтан Де Феррари
- Кафедральный собор Сан Лоренцо
- Музей Сокровищницы
- Церковь Святых Амброджо и Андрея
- Ворота Порта Сопрана
- Дом Христофора Колумба
- Улица Гарибальди
Описание экскурсии
Экскурсия начнется с одного из старейших банков (XIII-XVI вв.) во дворце Сан Джорджо. Затем вы посетите Дворец Дожей (XIII-XVI век) и перейдете на центральную площадь с грациозными фонтанами Де Феррари.
Следом пройдем ряд интересных зданий и сооружений:
- кафедральный Готический собор Сан Лоренцо (XII-XIV вв.) с Капеллой Иоанна Крестителя, где хранятся мощи святого;
- музей Сокровищницы, имеющий такие исторически религиозные фрагменты, как чаша святого Грааля (I в.), которой в день последнего ужина (Тайной вечери) пользовался Христос; чаша, на которую после усечения по приказу царя Ирода падает голова Иоана Крестителя; реликвии, где хранятся волосы Девы Марии, матери Христа, и шип от тернового венца Иисуса; многочисленные византийские ювелирные изделия;
- церковь романского стиля ордена иезуитов Святых Амброджо и Андрея (XIII в., с алтарями выполненными рукой Рубенса;
- ворота Порта Сопрана (XII в.) — символ города Генуя;
- домик, в котором по преданию вырос знаменитый мореплаватель Христофор Колумб.
Мы также прогуляемся по улице Гарибальди — самой красивой в Генуе (бывшая виа Ауреа — Золотая улица), спроектированной в XIV веке архитектором Галеаццо Алесси, учеником Микеланджело.
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — ваш гид в Генуя
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 1782 туристов
По профессии я – переводчик и историк, создаю и провожу авторские экскурсии по Лигурийскому побережью Италии, Лазурному берегу Франции и Княжеству Монако! Мои программы включают посещение как всемирно известных достопримечательностей, так
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 285 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Прекрасная экскурсия и прекрасный гид Роман! Был на связи до дня экскурсии. встретил прямо у выхода из круизного порта (он прямо на набережной старого центра города). Прошли замечательным маршрутом. в
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Впервые собираясь в Геную и вспоминая свои страдания перед выбором экскурсии, с удовольствием отмечу, что ни разу, ни секунды не пожалела, что отважилась-таки. Забегая вперед, отмечу, что ура! - все
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Отличная экскурсия. Роман,спасибо! Очень познавательно, интересно, на одном дыхании.
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Очень рекомендую Романа, как гида по Генуе.
Раньше я уже был в Генуе и вот в очередном круизе была остановка в этом городе, тк были с детьми решили посмотреть город с гидом.
Роман заново открыл для нас город, заинтересовал детей, был построен великолепный маршрут.
Всем было интересно.
Однозначно 5+
Раньше я уже был в Генуе и вот в очередном круизе была остановка в этом городе, тк были с детьми решили посмотреть город с гидом.
Роман заново открыл для нас город, заинтересовал детей, был построен великолепный маршрут.
Всем было интересно.
Однозначно 5+
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Незабываемая экскурсия! Спасибо Роману- это настоящий профессионализм Просто влюбил нас в Генуя Много доп рекомендаций и советов, чтобы чувствовать себя в новой локации удобно и уютно!
👍
👍
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Роман — отличный гид, и экскурсия по Генуе получилась просто супер! С первых минут встречи стало понятно, что скучно точно не будет 🙂
Очень понравилось, что экскурсия была не по шаблону:
Очень понравилось, что экскурсия была не по шаблону:
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