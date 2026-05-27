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Генуя сегодня

Погрузитесь в удивительный мир Генуи, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет встреча с прошлым и настоящим этого великолепного города
На экскурсии «Генуя сегодня» вы увидите город глазами его основателей и знаменитых жителей.

Начните свое путешествие с дворца Сан Джорджо, одного из старейших банков Европы, который служил финансовым центром с XIII
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по XVI век.

Затем ваш путь пролегает через Дворец Дожей, где власть и искусство переплетаются в едином архитектурном ансамбле. Центральная площадь с фонтанами Де Феррари добавит в ваш маршрут особенный шарм.

В кафедральном соборе Сан Лоренцо вы окунетесь в готическую атмосферу средневековья, а музей Сокровищницы откроет перед вами тайны христианских реликвий.

Улица Гарибальди, одна из самых красивых в Генуе, завершит ваше путешествие, оставив незабываемые впечатления.

Эта экскурсия - настоящее погружение в историю и культуру Генуи, где каждый шаг раскрывает новые грани этого удивительного города

5
285 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 📜 Узнать историю Генуи
  • 🏛 Посетить древние дворцы
  • ⛪ Увидеть исторические соборы
  • 🎻 Познакомиться с судьбами знаменитых горожан
  • 🖼 Полюбоваться произведениями искусства
Генуя сегодня
Генуя сегодня
Генуя сегодня

Что можно увидеть

  • Дворец Сан Джорджо
  • Дворец Дожей
  • Фонтан Де Феррари
  • Кафедральный собор Сан Лоренцо
  • Музей Сокровищницы
  • Церковь Святых Амброджо и Андрея
  • Ворота Порта Сопрана
  • Дом Христофора Колумба
  • Улица Гарибальди

Описание экскурсии

Экскурсия начнется с одного из старейших банков (XIII-XVI вв.) во дворце Сан Джорджо. Затем вы посетите Дворец Дожей (XIII-XVI век) и перейдете на центральную площадь с грациозными фонтанами Де Феррари.

Следом пройдем ряд интересных зданий и сооружений:

  • кафедральный Готический собор Сан Лоренцо (XII-XIV вв.) с Капеллой Иоанна Крестителя, где хранятся мощи святого;
  • музей Сокровищницы, имеющий такие исторически религиозные фрагменты, как чаша святого Грааля (I в.), которой в день последнего ужина (Тайной вечери) пользовался Христос; чаша, на которую после усечения по приказу царя Ирода падает голова Иоана Крестителя; реликвии, где хранятся волосы Девы Марии, матери Христа, и шип от тернового венца Иисуса; многочисленные византийские ювелирные изделия;
  • церковь романского стиля ордена иезуитов Святых Амброджо и Андрея (XIII в., с алтарями выполненными рукой Рубенса;
  • ворота Порта Сопрана (XII в.) — символ города Генуя;
  • домик, в котором по преданию вырос знаменитый мореплаватель Христофор Колумб.

Мы также прогуляемся по улице Гарибальди — самой красивой в Генуе (бывшая виа Ауреа — Золотая улица), спроектированной в XIV веке архитектором Галеаццо Алесси, учеником Микеланджело.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман
Роман — ваш гид в Генуя
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 1782 туристов
По профессии я – переводчик и историк, создаю и провожу авторские экскурсии по Лигурийскому побережью Италии, Лазурному берегу Франции и Княжеству Монако! Мои программы включают посещение как всемирно известных достопримечательностей, так
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и тех мест, которые часто упускаются из вида, но точно стоит посетить. Я предпочитаю ненавязчивый стиль туризма, уважение к истории и современной жизни. Вот почему предлагаю туры в сдержанном ритме для небольших групп.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 285 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
285
4
3
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Прекрасная экскурсия и прекрасный гид Роман! Был на связи до дня экскурсии. встретил прямо у выхода из круизного порта (он прямо на набережной старого центра города). Прошли замечательным маршрутом. в
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это день в Генуе был слет Альпийский стрелков (около 100тыс. человек), но это помешало насладиться городом, т. к. Роман прекрасно зная город проложил маршрут, что бы по миниму пересекаться с толпами. В течении 2,5 часов посетили все знаковые достопримечательности. Заглянули в потайные уголки старого города и прошлись по узким улица с легендами и сегодняшним реалиями. Посетили пару великолепных дворцов знати изнутри. Завершили экскурсию в прекрасном ресторане рекомендованым Романом. Рекомендую данную экскурсию у этого гида для первого знакомства с Генуя в рамках круиза.

Прекрасная экскурсия и прекрасный гид Роман! Был на связи до дня экскурсии. встретил прямо у выхода
Прекрасная экскурсия и прекрасный гид Роман! Был на связи до дня экскурсии. встретил прямо у выхода
Прекрасная экскурсия и прекрасный гид Роман! Был на связи до дня экскурсии. встретил прямо у выхода
Прекрасная экскурсия и прекрасный гид Роман! Был на связи до дня экскурсии. встретил прямо у выхода
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Виктория
Впервые собираясь в Геную и вспоминая свои страдания перед выбором экскурсии, с удовольствием отмечу, что ни разу, ни секунды не пожалела, что отважилась-таки. Забегая вперед, отмечу, что ура! - все
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удалось, мы с удовольствием провели время вместе - и это было здорово: дивный день, великолепная, неизвестная еще нам Генуя, замечательный Роман, сумасшедшие виды, интересные рассказы. Было динамично, информативно, увлекательно и просто весело. Спасибо Роману. За замечательную прогулку. За огромное желание передать свое трепетное отношение к этому удивительному, многогранному и любимому городу нам. За знакомство со множеством дивных, очень атмосферных мест, за другой город, не только туристический, неожиданный, необычный и очень привлекательный. За отличную коммуникацию, в том числе задолго до встречи. И, конечно, за огромную помощь, за множество полезных и приятных (вовсе необязательных, кстати, для гида) вещей, которые Роман делал легко и как будто даже с удовольствием. Мы очень впечатлены.

Впервые собираясь в Геную и вспоминая свои страдания перед выбором экскурсии, с удовольствием отмечу, что ни
Впервые собираясь в Геную и вспоминая свои страдания перед выбором экскурсии, с удовольствием отмечу, что ни
Впервые собираясь в Геную и вспоминая свои страдания перед выбором экскурсии, с удовольствием отмечу, что ни
Впервые собираясь в Геную и вспоминая свои страдания перед выбором экскурсии, с удовольствием отмечу, что ни
Впервые собираясь в Геную и вспоминая свои страдания перед выбором экскурсии, с удовольствием отмечу, что ни
Впервые собираясь в Геную и вспоминая свои страдания перед выбором экскурсии, с удовольствием отмечу, что ни
Впервые собираясь в Геную и вспоминая свои страдания перед выбором экскурсии, с удовольствием отмечу, что ни
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Артем
Отличная экскурсия. Роман,спасибо! Очень познавательно, интересно, на одном дыхании.
Отличная экскурсия. Роман,спасибо! Очень познавательно, интересно, на одном дыхании.
Отличная экскурсия. Роман,спасибо! Очень познавательно, интересно, на одном дыхании.
Отличная экскурсия. Роман,спасибо! Очень познавательно, интересно, на одном дыхании.
Отличная экскурсия. Роман,спасибо! Очень познавательно, интересно, на одном дыхании.
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Андрей
Очень рекомендую Романа, как гида по Генуе.
Раньше я уже был в Генуе и вот в очередном круизе была остановка в этом городе, тк были с детьми решили посмотреть город с гидом.
Роман заново открыл для нас город, заинтересовал детей, был построен великолепный маршрут.
Всем было интересно.
Однозначно 5+
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Наталья
Незабываемая экскурсия! Спасибо Роману- это настоящий профессионализм Просто влюбил нас в Генуя Много доп рекомендаций и советов, чтобы чувствовать себя в новой локации удобно и уютно!
👍
Незабываемая экскурсия! Спасибо Роману- это настоящий профессионализм Просто влюбил нас в Генуя Много доп рекомендаций и
Незабываемая экскурсия! Спасибо Роману- это настоящий профессионализм Просто влюбил нас в Генуя Много доп рекомендаций и
Незабываемая экскурсия! Спасибо Роману- это настоящий профессионализм Просто влюбил нас в Генуя Много доп рекомендаций и
Незабываемая экскурсия! Спасибо Роману- это настоящий профессионализм Просто влюбил нас в Генуя Много доп рекомендаций и
Незабываемая экскурсия! Спасибо Роману- это настоящий профессионализм Просто влюбил нас в Генуя Много доп рекомендаций и
Незабываемая экскурсия! Спасибо Роману- это настоящий профессионализм Просто влюбил нас в Генуя Много доп рекомендаций и
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Илья
Роман — отличный гид, и экскурсия по Генуе получилась просто супер! С первых минут встречи стало понятно, что скучно точно не будет 🙂

Очень понравилось, что экскурсия была не по шаблону:
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Роман постоянно спрашивал, что мне интересно, на что хочется обратить больше внимания, а что можно пропустить. Не было никакой воды, всё по делу, но при этом легко, живо и с юмором. Много интересных историй, деталей, которые сам бы точно не заметил, и вообще Генуя после такой прогулки раскрылась совсем по-другому.

Отдельный плюс — Роман рассказывает не как “учебник истории”, а как человек, которому самому реально интересно то, о чём он говорит. Поэтому слушать было очень приятно и совсем не утомительно, хотя экскурсия длилась несколько часов.

С радостью рекомендую Романа всем, кто хочет не просто пройтись по Генуе, а действительно почувствовать город. Одна из лучших экскурсий, которые я брал на Трипстере. Спасибо большое! 👌

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